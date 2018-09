'Die SPD ist ebenso wenig Opfer von Angela Merkel geworden wie die FDP': Heiner Geißler hier beim TV-Duell in Berlin. Foto: dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heiner Geißler (83) ist früherer Bundesminister (1982 - 1985) und CDU-Generalsekretär (1977 - 1989). Der Hobby-Winzer ("Gleisweiler Hölle") aus der Pfalz liebäugelte früh mit einer Öffnung der CDU für Schwarz-Grün. In seiner Zeit als Generalsekretär polarisierte er scharf gegen die damalige Linke. Mittlerweile ist er Mitglied bei Attac.

Großer Erfolg für Angela Merkel und die Union - ist die Kanzlerin bereits auf den Spuren von Konrad Adenauer und Helmut Kohl?

Die Union lag früher bei allen Bundestagswahlen immer über 40 Prozent. Erst seit der Wahlniederlage Helmut Kohls 1998 landete sie im 30-Prozent-Turm, aus dem sie jetzt wieder herausgekommen ist.

Mit der FDP ist der bisherige Koalitionspartner aus dem Bundestag ausgeschieden. Ist das eher ein Fluch oder Segen?

Dass es keine schwarz-gelbe Koalition mehr gibt, ist ein Segen. Die Liberalen haben die Regierungsfähigkeit in den vergangenen vier Jahren doch stark beeinträchtigt. Jetzt hat die CDU die Möglichkeit, wichtige Entscheidungen zu treffen, die bisher von den Liberalen blockiert worden sind. Dazu gehört vor allem die Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes. Die künftige Regierung sollte ein eigenes Energieministerium schaffen.

Die Union benötigt einen Koalitionspartner. SPD und Grüne winken bisher ab. Welches Bündnis halten Sie künftig für das beste?

Diesen Defätismus und die Angst der SPD vor einer Großen Koalition kann man eigentlich nicht begreifen. Es war nicht Angela Merkel, die dafür gesorgt hat, dass die Sozialdemokraten am Ende der Regierungszeit mit der Union 2009 ihr schlechtestes Ergebnis bei der Bundestagswahl erzielt haben. Die SPD ist wegen der Fehler der Agenda 2010 bestraft worden, die Gerhard Schröder zu verantworten hatte. Sie ist ebenso wenig Opfer von Angela Merkel geworden wie die FDP. Die Liberalen haben sich in den letzten vier Jahren selber ruiniert. Die SPD ist doch eine große stolze Partei. Ich verstehe nicht, was mit den Sozialdemokraten los ist. Sie zittern vor Angst vor der Regierungsverantwortung und haben die Hosen voll. Das spricht nicht für Substanz und die Führungsstärke dieser Parteien und ihres Personals.

Am Ende steht Angela Merkel ohne Regierungspartner da.

Vielleicht soll das eher der Vorbereitung der Koalitionsverhandlungen dienen. Da werden die Preise hochgetrieben, um möglichst viel für die eigene Partei herauszuholen. Europa erwartet aber von den Deutschen eine starke Regierung.

Ist jetzt die Zeit reif für Schwarz-Grün?

Auch das müsste möglich sein. Die großen Streitpunkte zwischen Union und Grünen, die das früher ausgeschlossen haben, sind heute weitgehend ausgeräumt. Das gilt für die Außenpolitik, für die Energiepolitik und die Ausländerpolitik. Hier gibt es keine grundlegenden Differenzen mehr, die eine Zusammenarbeit verhindern müssten. Leider gibt es auf beiden Seiten Betonköpfe, die diese Blockadepolitik fortsetzen wollen.

CSU-Chef Horst Seehofer hat bereits Gespräche mit den Grünen ausgeschlossen.

Der CSU-Chef schwächt damit die Verhandlungsposition der Union gegenüber der SPD. Er wird das aber ernsthaft nicht verhindern wollen, dazu ist er zu intelligent.