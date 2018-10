Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Peter Ramsauer (CSU) ist Minister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Er war gestern zu Gast beim Heidelberger CDU-Abgeordneten Karl A. Lamers und bei Eppelheims Bürgermeister Dieter Mörlein.

Herr Ramsauer, was halten Sie von der Debatte um die Abschaffung des Soli?

2013 darüber zu sprechen, was nach 2019 notwendig ist - das ist Zeitverschwendung.

Frau Merkel hat sich bereits festgelegt: der Soli bleibt und wird umgewidmet, auch zur Strukturförderung im Westen. Das müsste dem Bauminister doch gefallen? Welche Prioritäten würden Sie mit mehr Geld setzen?

Wichtig ist, dass der Nachholbedarf in der Verkehrsinfrastruktur von allen anerkannt wird, auch von der Kanzlerin. Die Infrastruktur ist die Grundlage für unsere Wirtschaftskraft. Wir müssen bei den Investitionen klare Prioritäten setzen. Zusätzliche Instandhaltung hat Vorrang - hier gibt es gerade in den alten Bundesländern viel Nachholbedarf. Erst dann können wir über reine Neubauten nachdenken.

Hier in der Region wird der 6-spurige Ausbau der A5 diskutiert. Wie sehen Sie hier Priorität und Zeitplan?

Wir bereiten gerade den neuen Bundesverkehrswegeplan ab 2015 vor. Derzeit gehen in meinem Haus die Bedarfsanmeldungen der Länder ein. Wir schauen uns sehr genau an, was Baden-Württemberg will. Dann wird auch entschieden, ob der Ausbau in die Kategorie "vordringlicher Bedarf" aufrückt. Feststeht, dass die A5 eine hoch belastete Autobahn ist und eine Erweiterung mehr Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit bringt. Was den Lärmschutz für Eppelheim angeht: Wir haben uns darauf verständigt, erstmal die Ergebnisse einer Studie abzuwarten.

Infrastrukturmaßnahmen kosten viel Geld. Die CSU startet immer wieder den Versuch, die Maut auch für Pkw einzuführen. Haben Sie die Hoffnung schon aufgegeben, diese gegen den Widerstand realisieren zu können?

Die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben, sondern im Gegenteil: Sie nimmt sogar von Monat zu Monat zu. Denn der Widerstand wird schwächer. Mir begegnen viele ADAC-Mitglieder, die sich für eine Pkw-Maut aussprechen. Innerhalb der Union gibt es immer mehr Zustimmung und auch Teile der FDP, der SPD und der Grünen habe ich auf meiner Seite.

Das heißt: In der kommenden Legislaturperiode kommt die Pkw-Maut?

Das ist mein Plan, daran arbeite ich. Wir wollen Autofahrer aus dem Ausland an den Kosten unserer Infrastruktur beteiligen, das ginge am Schnellsten über eine Vignette. Wichtig ist: Das Geld muss Eins-zu-eins in moderne, lärmarme Straßen fließen.

Die hohen Mieten in Großstädten werden immer mehr zum sozialen Problem. Wie kann der Staat regelnd in den Markt eingreifen?

Wir haben eine sehr differenzierte Situation in Deutschland: Es gibt nicht wenige Regionen, in denen die Immobilien- und Mietpreise stagnieren oder sogar sinken. Und wir haben Ballungsräume, da steigen die Preise deutlich. Meine Empfehlung: Bauen, bauen, bauen, um den Bedarf zu decken. Wir brauchen also dringend mehr Neubau - gerade bezahlbarer Wohnungen. Meine Vorschläge für gute Rahmenbedingungen liegen auf dem Tisch, etwa die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung. Dies würde einen kräftigen Investitionsschub auslösen. Und wir wollen das Wohngeld anheben, um Bürger mit niedrigen Einkommen zu unterstützen. Aber: Bei der sozialen Wohnraumförderung sind in erster Linie die Länder gefragt. Sie sind zuständig.

Wie reagieren die Länder?

Wir geben den Ländern für den sozialen Wohnungsbau jedes Jahr 518 Millionen Euro. Ich appelliere unentwegt an meine Ministerkollegen in den Ländern, diese Gelder auch für den Neubau von Wohnraum einzusetzen. Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg liegen hier an der Spitze, Baden-Württemberg im gesicherten Mittelfeld - mit Luft nach oben.