Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) verteidigt das Bildungssystem.

Laut OECD-Bildungsbericht schafft in Deutschland nur jeder Fünfte den Aufstieg durch Bildung. Was läuft schief?

Die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Mich ärgert, dass die OECD schon zum wiederholten Male die außergewöhnliche Bedeutung des dualen Systems und der beruflichen Bildung außer Acht lässt. Dadurch wird das Bild verzerrt. Ein Akademikerkind, das sich für den Beruf des Optikers, des Mechatronikers oder Schreiners entscheidet, ist für mich kein Bildungsabsteiger. In anderen Ländern sind das vielfach Studiengänge. Insofern hinkt der statistische Vergleich.

Laut OECD fehlen hierzulande Akademiker. Wird Deutschland im internationalen Vergleich abgehängt?

Nein. Deutschland wird nicht abgehängt, im Gegenteil. Noch einmal: Die OECD ignoriert den Wert der beruflichen Bildung in Deutschland. Das sind Menschen, die Meister werden, ausbilden und Arbeitsplätze schaffen. Für viele in Deutschland ist das der Königsweg. Ein Hochschulstudium ist nicht per se besser.

Warum eigentlich? Auch in Deutschland drängen immer mehr Schulabgänger an die Universitäten...

Unser Ziel war, dass 40 Prozent eines Jahrgangs studieren. Inzwischen beginnen etwa die Hälfte eines Jahrgangs ein Studium. Und wir werden die Zahl der Studienplätze weiter erhöhen. Wir dürfen Studium und Ausbildung nicht gegeneinander ausspielen. Viele Länder in Europa mit deutlich höheren Akademikerraten haben eine wesentlich höhere Jugendarbeitslosigkeit als wir. Spanier, Portugiesen und Finnen fragen inzwischen bei uns an, wollen unser System der dualen Berufsausbildung übernehmen.

Sie wollten die Zahl der Schulabbrecher halbieren. Haben Sie aufgegeben?

Ganz und gar nicht! Bildungspolitik ist wie ein Marathonlauf. Einen Teil der Strecke haben wir geschafft und die Schulabbrecherquote schon von 8,0 auf 6,5 Prozent verringert. Und wir werden weiter vorankommen.

Bei soviel Kritik der OECD - welche Erfolge belegen die Zahlen?

Deutschland ist vorbildlich bei der frühkindlichen Bildung. 96 Prozent der Vierjährigen gehen in eine Kindertagesstätte. Damit liegen wir deutlich über dem OECD-Schnitt. Wir sind das einzige Land, in dem die Jugendarbeitslosigkeit in allen Bildungsgruppen gesunken ist. Und wir haben insgesamt höhere Bildungsabschlüsse als die meisten Industriestaaten.

Vom Ziel, die Ausgaben für Bildung und Forschung auf zehn Prozent zu erhöhen, ist Deutschland weit entfernt...

Alle Jahre wieder rechnet die OECD in ihrer Statistik unsere Ausgaben etwa für Bafög und Weiterbildung nicht ein. Zur Wahrheit gehört: Die Bildungsausgaben in Deutschland sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.