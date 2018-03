Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Der CSU-Politiker Hans-Peter Uhl (68, dpa-Foto) ist innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.

Im Streit um die Vorratsdatenspeicherung wird Deutschland von der EU-Kommission verklagt. Es drohen hohe Millionenstrafen. Was ist jetzt das Gebot der Stunde?

Die Entscheidung der Kommission war zu erwarten. Die Bundesjustizministerin ist mit ihrer falschen Politik vollkommen isoliert und bekommt dafür jetzt die Quittung. Keine einzige Sicherheitsbehörde in Deutschland unterstützt die Vorschläge von Frau Leutheusser-Schnarrenberger zum Einfrieren von Daten. Auch die Kommission sieht die europäische Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung damit keineswegs erfüllt. Wenn Frau Leutheusser-Schnarrenberger eine echte Neuregelung weiter verhindert, wird Deutschland sicherlich zu einer Geldstrafe in Millionenhöhe verurteilt. Das ist inakzeptabel.

Wie könnte der Konflikt in der Koalition gelöst werden?

Frau Leutheusser-Schnarrenberger ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Wenn ein schwerer Anschlag geplant wird, könnte man durch die Vorratsdatenspeicherung auf die Spur der Drahtzieher kommen und die Tat vielleicht noch verhindern. Die Bundeskanzlerin muss jetzt ein Machtwort sprechen. Frau Merkel sollte von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen. Wir können uns weiteren Stillstand im Sinne der Sicherheit Deutschlands nicht mehr erlauben.

Die Justizministerin verweist unter anderem darauf, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gerade überarbeitet wird. Was spricht dagegen, das Ergebnis abzuwarten?

Es ist noch völlig unklar, ob die Richtlinie verschärft oder abgemildert wird. Brüssel hat schon mehrfach erklärt, dass es kein Abrücken vom Prinzip einer anlasslosen Datenspeicherung geben wird. Das ist der geistige Kernbestand der Richtlinie. Frau Leutheusser-Schnarrenberger sollte das endlich akzeptieren.

Thema der Innenministerkonferenz war Fußball-Gewalt. Was erwarten Sie von den Vereinen und vom Deutschen Fußball-Bund?

Es müssen Konsequenzen gezogen werden. Wir können die Gewalt in den Stadien nicht weiter hinnehmen. Es darf kein augenzwinkerndes Hinnehmen von Gewaltexzessen geben. Manche Funktionäre des DFB und der Vereine sehen das Mitbringen von Feuerwerkskörpern in die Stadien immer noch als Teil der Fan-Kultur an. Ein solches Denken gefährdet die Sicherheit. Es muss endlich ordentliche Einlasskontrollen bei Fußballspielen geben. Das ist nur eine Frage des Wollens.

Ist die Polizei überfordert?

Die Polizei darf nicht im Stich gelassen werden. Und ich wäre auch dafür, dass die Vereine zur Kasse gebeten werden.