Homaira Mansury am Rande des SPD-Parteitages in Leipzig. Foto: dpa

Von Daniel Bräuer

Leipzig. Homaira Mansury, 35, ist gebürtige Rheinländerin, aufgewachsen in Neuwied. Ihre Eltern kamen vor 45 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland. Seit einigen Jahren lebt die studierte Soziologin in Würzburg, wo sie als Dozentin für politische Bildung arbeitet. 2013 kandidierte sie dort für die SPD zum Bundestag, verlor gegen den CSU-Kandidaten und schaffte es auch über die Landesliste knapp nicht. Am Wochenende hat sie eine Wahl gewonnen - in den SPD-Parteivorstand. Eine ganz spontane Idee, erklärte sie gegenüber der RNZ. Ein Gespräch über Integration und den Sinn von Quoten:

Frau Mansury, wie kam es zu der Idee, zu kandidieren?

Ich habe die Rede von Sigmar Gabriel so verstanden, dass der Parteivorstand annähernd so zusammengesetzt sein soll, wie auch die Bevölkerungsstruktur aussieht. Da dachten mein Landesverband und ich: Das ist ein Aufruf.

Das war wirklich so spontan?

Wir haben uns in unserem Landes- und meinem Stadtverband natürlich noch besprochen, und ich mich mit meiner Familie und meinem Arbeitgeber. Es war eine sehr kurze Zeit, in der wir das entscheiden mussten. Das war für mich auch ein Stück Selbstüberrumpelung. Aber ich denke, es gibt Gelegenheiten, die muss man beim Schopfe packen, auch ich im Sinne der Verantwortung gegenüber der Partei.

Sigmar Gabriel hat ausdrücklich zu Ihrer Wahl aufgerufen. Hat Sie das gefreut, oder ist das eigentlich demokratisch unsauber?

Ich habe mich darüber gefreut. Die Wahlen sind frei, und die Abstimmungen laufen so, wie die Delegierten es für richtig halten. Ich denke daher, dass das fair abgelaufen ist. Darüber hinaus hat sich unser Parteivorsitzender ja nicht nur für mich ausgesprochen.

Wie sehen Sie ihre Rolle im künftigen Vorstand?

Ich werde sicher zu den Jüngeren gehören mit 35 Jahren. Ich werde Beisitzerin sein wie 26 andere auch. Für mich ist es natürlich ein Anliegen, mich für das Thema Migration und Integration einzusetzen. Es soll aber nicht heißen, nur weil ich einen Migrationshintergrund habe, dass man sich nur in diesem Bereich einsetzen kann.

Die Migranten machen die Integration - das ist genau genommen das Gegenteil von Integration.

Das muss ja nicht immer so sein. Ich sehe mich da ein bisschen als Botschafterin: Es ist egal, wie deine kulturelle oder soziale Herkunft ist. Das Ziel ist, dass alle an der Gesellschaft teilhaben. Das ist für viele eine romantische Vorstellung, aber vielleicht wird sie sich irgendwann einstellen: Ich hoffe, dass solche Merkmale wie Migrationshintergrund oder jung oder alt oder Frau oder Mann sich irgendwann auflösen werden.

Im SPD-Vorstand gilt allerdings eine Migrantenquote von 15 Prozent. Wie viele Quoten soll es noch geben?

Das ist eine Empfehlung, keine festgeschriebene Quote. Die Quote an sich ist nicht immer meine Freundin, aber sie ist manchmal ein notwendiges Instrument. Es hat sich ja auch in der Praxis herausgestellt, dass man es ohne die Quote nicht schaffen würde, Gremien paritätisch mit Männern und Frauen zu besetzen. Wir hoffen, dass Quoten eingeführt werden, um sie irgendwann auch wieder abzuschaffen, wenn sich die Realität so eingestellt hat, wie wir sie uns vorstellen: gleichberechtigt und selbstverständlich.