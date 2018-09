Von Julie Dutkowski

Heidelberg. Gisela Erler steht für die praktische Umsetzung der Bürgerbeteiligung. Die Staatsrätin hat sich für die Bildung eines landesweiten Netzwerks eingesetzt, diese "Allianz für Beteiligung" nimmt heute offiziell ihre Arbeit auf.

Frau Erler, wo stößt die Bürgerbeteiligung an ihre Grenzen?

Die Bürger müssen verstehen, und die Politik muss gleichzeitig klar kommunizieren, ob sie über das "wie" mitentscheiden können, also darüber, wie ein bestimmtes Projekt umgesetzt wird oder über das "ob", also Grundsatzentscheidungen fällen können. Die Bürger wollen oft über das "ob" entscheiden, was aber nicht immer möglich ist. Dinge ablehnen können sie in einem Bürger- oder Volksentscheid.

Wo hört Ihrer Meinung nach die repräsentative Demokratie auf?

Die repräsentative Demokratie ist ganz uneingeschränkt die Grundlage unserer Demokratie und wird auch nicht angetastet. Es geht darum, dass sich die Bürger zu Wort melden können, wenn etwas sehr strittig ist. Zum Beispiel wollen wir die Bauleitplanung für Bürgerentscheide öffnen. Da können die Bürger grundsätzlich mitentscheiden, ob in einer Gemeinde ein neues Baugebiet ausgewiesen werden soll und mit welcher Zielsetzung.

Hintergrund Zur Person: Gisela ErlerDie 67-jährige Grünen-Politikerin ist die Tochter von Fritz Erler (SPD), der 1967 verstarb. Verheiratet ist sie mit dem früheren Erwin-Teufel-Berater Warnfried Dettling (CDU). Erler ist Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Gründerin von zwei Verlagen. Für die Landesregierung arbeitet sie ehrenamtlich, ist aber stimmberechtigt. dut

Wer baut, muss die Bürger beteiligen?

Bürger wollen mitreden und fühlen sich oft übergangen, wenn man sie nicht mit einbezieht. Außerdem unterbreiten sie oft gute Vorschläge, auf die eine Verwaltung noch nicht gekommen ist. Es ist auch inzwischen Konsens unter allen Parteien, dass auf kommunaler Ebene, aber auch im Land und im Bund, Bürger bei großen Vorhaben verstärkt einbezogen werden müssen.

Wird sich dann nicht jedes Vorhaben lange hinziehen?

Das ist ein Irrtum. Heute ist es noch oft so, dass etwas ohne Rücksprache geplant wird. Dann wird es öffentlich, Stürme der Entrüstung entwickeln sich und es gibt viele Tausende Einwände. Das kennen wir von Großprojekten. Wir müssen dazu kommen, dass die wichtigsten Argumente im Vorfeld geprüft werden. Der Staat oder die Investoren können sich dann überlegen, "haben die Leute recht, können wir was ändern?" Das dauert nicht unbedingt länger, denn wenn die Dinge weitgehend ausdiskutiert sind, geht es zügig voran. Das können Sie auch beim umstrittenen Nationalpark sehen.

Bürgerentscheide kosten Zeit und Personal. Da ist ein finanzieller Mehraufwand für die Kommunen.

Das sind schon finanzielle Investitionen. Die Wirtschaft geht davon aus, dass das bis zu einem Prozent der Bausumme betragen kann und kalkuliert das auch ein. Auch wir werden auf Landesebene für die Bürgerbeteiligung angemessene Budgets bereitstellen. Das kann weniger sein als ein Prozent. Ein Prozent bei Stuttgart 21 wäre bei einer Summe von 4,3 Milliarden, 43 Millionen. So viel Bürgerbeteiligung braucht kein Mensch.

Sie haben den Leitfaden für die Infrastrukturplanung entwickelt, Sie sind verantwortlich für die Direkte Demokratie und haben das Beteiligungsportal ins Leben gerufen - ziemlich viele Aufgaben für ein Ehrenamt.

Ja, aber ich setze die Dinge nicht selbst um, ich habe eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Der Erfolg hängt davon ab, dass andere Häuser, vor allem das Umweltministerium und das Verkehrsministerium bei der Bürgerbeteiligung aktiv werden. Ich war auch am Filderdialog aktiv beteiligt. Der war zwar sehr umstritten, aber da wurde deutlich, dass wir mit Zufallsbürgern sehr gut arbeiten können.

Zufallsbürger?

Ja, es hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, zu strittigen Themen nicht die üblichen Verdächtigen einzuladen, also Verbände oder Wirtschaftslobby, sondern Bürger zufällig aus dem Einwohnermelderegister ziehen. Dann sind die Hälfte Frauen, und es sind auch jüngere Leute dabei. Diese Bürger diskutieren unvoreingenommener, weniger emotional und sachlicher. Das ist eine sehr große Bereicherung.

Die Gegner müssen draußen bleiben?

Wir wollen nicht die Menschen diskreditieren, die sich heftig engagieren. Aber es zeigt sich, dass die Zufallsbürger eine ganz neue Qualität in die Debatte bringen.

Sie wollen auch das Ehrenamt ausbauen. Wie können sich mehr Menschen dafür begeistern?

Gerade jüngere Frauen sind erst dann bereit, sich zu engagieren, wenn sie nicht nur ihre Lebenszeit irgendwo absitzen. Schaut man sich die Vereinskultur an, muss man sich fragen: Ist das, was wir machen, noch attraktiv für neue Interessierte, insbesondere für jüngere Menschen?

In verkrusteten Vereinsstrukturen wird das nicht einfach.

Ich glaube, dass viele Organisationen an Nachwuchsmangel aussterben werden, wenn sie diese Zeichen nicht erkennen.

Wäre jetzt Zeit für die neue Bundesregierung, ein Amt für Bürgerbeteiligung zu schaffen?

Das wäre gut, egal ob als Stabsstelle oder als eigenes Ministerium. Ich denke, auf Bundesebene wird zuerst das Thema Volksentscheid aufgerufen. Die CSU regiert damit schon sehr erfolgreich in Bayern. Eigentlich glaube ich, dass die Bereitschaft, diese Fragestellung weiter auszubuchstabieren, gewachsen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Impuls jetzt auftaucht und dass das Thema aktuell ist.

Heidelberg war die erste Stadt, die mit ihren Leitlinien für Bürgerbeteiligung "Spielregeln" für mehr Mitgestaltung festlegte. Was halten Sie von den Leitlinien?

Die Heidelberger Leitlinien wurden ja von Professor Helmut Klages und von Dr. Angelika Vetter umfangreich umgesetzt. Es gab Kritik daran, dass das alles sehr streng und formalistisch geregelt sei. Ich habe aber den Eindruck, dass das doch eine sehr produktive Plattform ist.

Kann Heidelberg ein Vorbild für andere Kommunen sein?

In einer so großen Kommune kann man so ein komplexes Regelwerk erstellen. In einer kleinen Gemeinde reicht vielleicht eine Selbstverpflichtung. Es kann sehr fruchtbar sein, wenn eine Kommune sich fest vornimmt, mit den Investoren in den Dialog zu treten und diese auch dazu ermutigt, sich auf Kritik einzulassen. In der Summe glaube ich, dass Heidelberg ein ganz wichtiges Modell ist, wir werden von Heidelberg noch viel lernen. Vielleicht auch, wo die Grenzen einer so starken Regulierung sind.