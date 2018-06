Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Hans Herbert von Arnim (Foto: dpa) ist Professor an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Aktuell erschien von ihm das Buch "Die Selbstbediener: Wie bayerische Politiker sich den Staat zur Beute machen".

Der Chef der CSU-Landtagsfraktion Georg Schmid hat wegen einer Gehaltsaffäre sein Amt niedergelegt. Fühlen Sie sich durch diesen Rücktritt bestätigt?

Der Rücktritt von Georg Schmid war unvermeidbar nach dem, was bisher bekannt geworden ist. Es hat sich herausgestellt, dass er neben seinen normalen Diäten als Fraktionsvorsitzender zusätzlich 13 700 Euro pro Monat erhält. Außerdem ist bekannt geworden, dass er das Familieneinkommen dadurch aufgestockt hat, dass er seine Frau als Mitarbeiterin beschäftigt und sie ein monatliches Gehalt von 5500 Euro erhalten hat. Damit kommt er auf insgesamt fast 30 000 Euro pro Monat. Das war nicht mehr zu vermitteln. Der CSU drohte das neben manchem anderen den Wahlkampf zu verhageln. Der Rücktritt war da wohl nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Seehofer unvermeidlich.

Ist das nur die Spitze des Eisbergs?

Ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Neben Georg Schmid gibt es noch weitere 16 CSU-Landtagsabgeordnete, die ihre Ehegatten oder Kinder als Mitarbeiter beschäftigen. Grundlage ist eine Regelung aus dem Jahr 2000, die nur für damals schon bestehende Verträge übergangsweise geplant war. Außerdem ist es Landtagsabgeordneten in Bayern selbst möglich, Geschwister als Mitarbeiter zu beschäftigten. Das ist eine Vetternwirtschaft, die auf Bundesebene und in fast allen anderen Bundesländern nicht erlaubt ist, wohl aber in Bayern. Die Parlamentarier im Freistaat haben sich Regeln zur Selbstbedienung geschaffen. Wenn es jetzt heißt, das sei ganz legal, ist das eher zynisch. Diese Regelungen müssen dringend geändert werden.

Die umstrittenen Vortragshonorare von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück halten Sie im Vergleich für weniger gravierend.

Steinbrück ist ein Einzelfall. Er hat alles transparent gemacht. Hier in Bayern sind es sehr viele Abgeordnete, die sich selbst bedient haben. Hier fehlte es bisher an Transparenz. Aber genau die ist jetzt dringend nötig. Es gibt auch keine Kontrolle für die Verwendung der Mittel.

Ihre Kritik richtet sich nicht nur gegen die Beschäftigung von Verwandten als gut dotierte Mitarbeiter.

Es geht auch um das Problem verdeckter Staatsfinanzierung der Parteien. Hier wird nicht wirklich kontrolliert, ob die Mitarbeiter nicht auch für Parteien eingesetzt werden. Im Gegenteil: Hier wird der verdeckten Parteienfinanzierung geradezu Vorschub geleistet.

Sie sprechen von einem regelrechten Kartell von Regierung und Opposition in Bayern in Sachen Selbstbedienung.

Ja, hier gibt es wirklich ein Kartell der Selbstbediener über Parteigrenzen hinweg. Die CSU ist zwar die treibende Kraft, aber auch die anderen Fraktionen haben bei den Regelungen mitgewirkt, die Selbstbedienung und Vetternwirtschaft möglich zu machen. Die Kontrolle durch die Opposition ist ausgeschaltet.