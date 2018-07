Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Peter Altmaier ist Bundesumweltminister - und damit auch zuständig für Fragen der Energieversorgung in Deutschland. In dieser Woche besuchte der CDU-Politiker aus dem Saarland Heidelberg.

Der kleine Konsens des Endlagersuchgesetzes steht wieder auf der Kippe, weil für die Zwischenlagerung der Castor-Behälter noch ein Standort fehlt. Kommt da eine Lösung?

Ganz bestimmt. Derzeit 26 Container sollen nicht mehr nach Gorleben in das zentrale Zwischenlager, sondern auf vorhandene Zwischenlager bei jetzigen und ehemaligen Kernkraftwerken verteilt werden. Dafür gibt es bisher die Bereitschaft in zwei Bundesländern. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns mit allen Bundesländern gemeinsam anschauen, welche Zwischenlager welche Voraussetzungen bieten. Das ist keine parteipolitische Frage, sondern eine der Sicherheit und der Kosten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bis Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres dafür eine Lösung finden.

Sie sagen, es ist keine parteipolitische Frage: Auffällig ist doch, dass zwei Grün- und SPD-regierte Länder Entgegenkommen signalisieren – die schwarz-gelben Regierungen in Hessen und Bayern hingegen sagen strikt: Nein, wir nehmen nichts.

Bayern und Hessen sind nicht die einzigen. Auch Nordrhein-Westfalen, von der SPD regiert, war nicht besonders interessiert. Das gleiche gilt für Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt eine Reihe von CDU-Ländern, die gar keine Castoren aufnehmen können, weil sie über keine Zwischenlager verfügen.

Trotzdem folgte auf die Erklärungen aus Stuttgart und Kiel sonst nur Ablehnung und Schweigen.

Dass Baden-Württemberg sich bereit erklärt hat, war deshalb naheliegend, weil die Castoren mit der Bahn aus Frankreich kommen. Philippsburg ist das Kraftwerk, das am schnellsten erreicht werden kann. Für die Container, die aus Großbritannien mit dem Schiff kommen, bieten sich die norddeutschen Küstenländer an, weil es wenig Sinn macht, solche Container noch mehrere hundert Kilometer durch Deutschland zu bugsieren und damit die Kosten für Transport, Sicherheit, Polizeieinsätze und so weiter zu multiplizieren. Wir werden aber am Ende für jeden einzelnen Standort eine klare Übersicht von Kriterien haben, damit jeder sehen kann, welches Zwischenlager am ehesten in Betracht kommt.

Sie argumentieren sehr rational. Aber geht es nicht auch um Emotionen: Wir nehmen – warum nehmen die anderen nichts? Wäre es da kein gutes Signal, wenn Sie als Bundesumweltminister von Parteifreunden in den Ländern Rückendeckung bekämen?

Wenn ich jetzt zuließe, dass die Frage der Eignung nach parteipolitischen Aspekten beantwortet wird, dann wäre die gesamte Endlagersuche unter einem ungünstigen Stern. Auch sie würde dann nach der Frage entschieden, welches Bundesland von welcher Partei regiert ist. Das kann aber nicht das Argument sein. Parteipolitik ändert sich, wenn Regierungen sich ändern. Ich habe bereits vor über einem Jahr die Idee ins Spiel gebracht, keine Castoren mehr nach Gorleben zu bringen. Da war manches rot-grün-regierte Land noch sehr zurückhaltend, weil Niedersachsen damals von CDU und FDP regiert wurde.

Kann man die Frage der Parteien wirklich ausblenden?

Natürlich spielen parteipolitische Dinge immer eine Rolle. Ich versuche das aber zu vermeiden. Das sind Argumente, die ich nicht akzeptieren kann, weder in der einen, noch in der anderen Richtung. Sonst muss ich eventuell 300 oder 400 Millionen Euro mehr investieren, um ein Zwischenlager fit zu machen, das es eigentlich gar nicht ist – nur weil ich ein anderes nicht nehmen kann, weil es heißt, dann haben wir nochmal ein SPD-regiertes Land.

Von Günther Oettinger kam gerade der Vorschlag "Tiefgaragen", also zugängliche Lager am Bodensee einzurichten. Eine realistische Option?

Sie werden mich nicht aufs Glatteis führen. Wir haben aus den Fehlern der Endlagersuche gelernt, wo wir uns frühzeitig auf einen Standort festgelegt haben, der dann nicht durchsetzbar war. Jetzt haben wir einen Prozess, wo wir zwei Jahre in einer Expertenkommission und anschließend im parlamentarischen Verfahren klären werden: Was ist das richtige Endlagerkonzept? Welche Gesteinsschichten sind dafür geeignet? Wo befinden sie sich? Welche Standorte kommen in Betracht? Das ist die Reihenfolge und ich bin strikt dagegen, dass wir die Reihenfolge ändern. Sonst diskutieren wir wieder über einzelne Standorte und nicht über die Frage, wie dieses Material am sichersten aufgehoben ist.

Jetzt stehen erst einmal Wahlen vor der Tür: Wünschen Sie sich danach, das Projekt weiter als Umweltminister begleiten zu dürfen?

Ja, ich will Umweltminister bleiben. Das wäre ein richtig schönes, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk im September. Ich kämpfe dafür, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Und ich würde gerne auch in der neuen Bundesregierung Verantwortung für die Energiewende übernehmen, weil es eines der faszinierendsten Projekte der letzten Jahrzehnte ist.

