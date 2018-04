Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Facebook ist ein Netzwerk der Intransparenz!" Mit einer scharfen Rüge reagiert Justizministerin Katarina Barley am Donnerstag auf die Ausweitung des Datenskandals. Statt 50 Millionen sind weltweit bis zu 87 Millionen Nutzer betroffen. Auch von 310.000 deutschen Anwendern sind persönliche Daten ohne ihr Wissen von der dubiosen Firma Cambridge Analytica abgezweigt und verarbeitet worden. Was mit den Informationen geschehen ist, liegt weiter im Dunkeln.

Das Soziale Netzwerk lebe vom Vertrauen seiner Kunden, sagt Barley. "Facebook hat dieses Vertrauen verspielt", bricht die SPD-Politikerin nun den Stab über Facebook. Ethische Überzeugungen würden "kommerziellen Interessen zum Opfer fallen".

Harte Kante der Ministerin. Zehn Tage, nachdem sie die Europa-Verantwortlichen des Konzerns zum Rapport bestellt hatte, reichen ihr die Reue-Bekundungen und Besserungsversprechen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg nicht mehr aus. "Es ist an der Zeit für eine deutliche Reaktion der europäischen Staaten", fordert Barley. "Wir werden überprüfen, ob die Möglichkeiten der neuen europäischen Datenschutzverordnung ausreichen."

Plötzlich zeigt Barley Zähne und will Facebook ein "Weiter-so" nicht mehr durchgehen lassen. Schlägt das Pendel wirklich um, wird jetzt beim Datenschutz hart durchgegriffen? In sechs Wochen tritt nach jahrelangem Tauziehen zwischen den Mitgliedstaaten die neue EU-Verordnung in Kraft. Dann können Facebook, Google & Co. mit hohen Geldbußen bestraft werden, wenn sie ihre Nutzer weiterhin in die Datenfalle locken und weiter nicht für echte Transparenz sorgen. Damit die EU-Regeln wirklich Biss haben, müssen den Konzernen Regelverletzungen allerdings auch nachgewiesen werden.

Daran hegt Justizministerin Barley offenbar Zweifel und fordert ein Nachbessern. Unabhängige Experten und Behörden müssten die Möglichkeit erhalten, im Unternehmen zu prüfen, ob die versprochenen Verbesserungen auch wirklich umgesetzt worden seien, erklärt sie gestern. Dazu zähle, "dass Facebook gegenüber den Behörden in der EU die Funktionsweise seiner Algorithmen offenlegen muss". Sonst könne der Staat seiner Schutz- und Ordnungsfunktion im Netz nicht nachkommen.

Facebook & Co. endlich an die Kandare nehmen - für Grünen-Netzexperte Konstantin von Notz reicht das nicht. Angesichts der Tatsache, dass über Jahre tausende externe Zugriffe auf die Daten der Nutzerinnen und Nutzer gewährt wurden, sei davon auszugehen, "dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist", sagt der Fachmann. "Die Bundesregierung muss weitreichendere Maßnahmen wie eine Entflechtung der Dienste des Unternehmens prüfen", sagt er und macht damit Druck. "Die Zeit des Wegguckens und Wegduckens muss ein für allemal vorbei sein", sagt der Vizefraktionsvorsitzende der Grünen im Deutschen Bundestag.

Und die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff erklärt am Donnerstag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion: "Auch wenn Missbrauch letztlich nie verhindert werden kann, sollte die Politik endlich erkennen, dass nur ein starker Datenschutz Garant für das Gelingen der Digitalisierung ist." Es sei "der falsche Weg", Datenschutz "immer wieder als Innovationshemmnis zu geißeln".