Heidelberg. "Simple Club" ist der schon länger bekannte Name einer Online-Lernplattform und Video-Reihe auf Youtube. Dahinter stehen Alexander Giesecke und Nicolai Schork, die beide erst vor wenigen Jahren ihr Abitur am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach absolvierten.

Wie kam die Idee für simpleclub auf?

Schork: Die Idee kam uns in der 11. Klasse, als Youtube noch gar nicht so groß war. In dieser Zeit fingen die Schüler langsam an, im Internet nach Lernvideos zu suchen. Auch wir haben das getan und alles, was wir fanden, war langweilig und trocken. Das gab den Anreiz.

Giesecke: Wir wollten etwas Lockeres machen und haben uns zum Ziel gesetzt, die coolsten und professionellsten Mathe-Videos auf Youtube zu stellen.

Wie glauben Sie, sieht die Weiterentwicklung in diesem Bereich aus?

Giesecke: Wir haben gemerkt, dass Youtube zwar gut funktioniert, aber nicht wirklich für Lernvideos gebaut ist. Der Algorithmus ist einfach nicht auf diese Nutzung ausgelegt.

Schork: Deshalb haben wir beschlossen, dass wir unsere eigene Plattform brauchen und unseren Fokus weg von Youtube, hin zu einer eigenen App bewegt. Damit lässt sich der Lernprozess viel individueller gestalten. Ich denke aber, dass der Trend auf Youtube vorerst weitergeht.

Giesecke: Ich bin auf jeden Fall selbst gespannt, ob sich noch andere Anbieter, wie wir entwickeln oder ob vielleicht auch Youtube selbst sich in dieser Richtung weiterentwickelt.

Wie stehen Sie dazu, Lernvideos auch im Unterricht einzusetzen?

Schork: Am Anfang wollten wir nicht, dass Lehrer unsere Videos im Unterricht einsetzen, weil wir Angst hatten, sie könnten dadurch uncool werden. Sie haben es natürlich trotzdem gemacht.

Giesecke: Die Lernvideos können zum Beispiel Ersatz für den "Erklärteil" im Unterricht sein bzw. diesen ergänzen. Das bietet dem Lehrer dann mehr Spielraum für interaktiven Unterricht. Ersetzen können und wollen wir diesen aber nicht.

Was haben die Videos, das herkömmliche Nachhilfelehrer nicht haben?

Schork: Da einen Vergleich zu ziehen, ist immer sehr gefährlich. Beides hat immer Vor- und Nachteile. Der Vorteil beim Video ist, dass wenn der Sachverhalt einmal anschaulich erklärt wurde, Tausende darauf zurückgreifen können. Auch Schüler, die sonst keinen Nachhilfelehrer brauchen, lernen gerne mit unseren Videos, weil es für sie einfach effektiver ist.

Welche Risiken bergen die Videos?

Giesecke: Ein Risiko für den Schüler selbst könnte sein, dass er sich zu sehr auf das Lernvideo verlässt und glaubt, er bräuchte sich sonst nicht weiter auf die Klausur vorzubereiten. Die Schüler sind aber meist selbstreflektiert genug und genau das ist auch der Ansatz unserer App: Den Lernprozess komplett und individuell abzudecken.