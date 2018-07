Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Berlin. Die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär (40, F.: dpa) ist Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt.

Frau Bär, das Europaparlament entscheidet heute über die Reform des Urheberrechts. Google, Youtube & Co. sollen rechtswidrige Inhalte durch Filter stoppen. Ein sinnvoller Schutzmechanismus oder überflüssige Zensur?

Dass wir etwas für den Schutz von Rechteinhabern tun müssen, ist unstrittig. Aber Upload-Filter sind unverhältnismäßig, das haben wir ja auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Da werden immer auch unbeabsichtigt Inhalte geblockt. Und wenn wir erstmal anfangen, das Internet zu filtern, steigt die Gefahr, dass Zensur plötzlich hoffähig wird. Erst filtern wir Urheberrechtsverletzungen, und dann kommen die nächsten Wünsche. Das passt nicht zu einer offenen Gesellschaft.

Was würde sich für Nutzer ändern?

Für diejenigen, die selbst Inhalte hochladen, steigt die Gefahr, gefiltert zu werden. Für alle anderen wird das Netz facettenärmer. Und da große internationale Plattformen nun einmal am ehesten das Geld investieren können, um Inhalte zu lizenzieren, wird das Netz immer mehr von den großen Akteuren dominiert. Neue Informationsmonopole werden entstehen.

Innenminister Seehofer, Ihr eigener Parteichef, will noch schärfere Netzfilter, um terroristische und Hass-Inhalte herauszufischen...

Die Intention ist ehrenwert und wir müssen uns mit Hass und Terror im Netz auseinandersetzen. Aber nicht mit automatischen Filtern. Nochmal: Filter sind nicht perfekt. Und wenn so eine Regelung mit entsprechenden Strafen verknüpft wird, besteht schnell die Gefahr des Overblockings. Und plötzlich wird Satire herausgefiltert, auch wenn die manchmal geschmacklos ist und wehtut. Aber dann war es das mit der offenen Gesellschaft. Dann haben die Terroristen gewonnen.

Das Parlament stimmt auch über ein europäisches Leistungsschutzrecht ab. Zeitungsverlage sollen endlich an Einnahmen von Plattformen wie Facebook beteiligt werden, die journalistische Inhalte verbreiten. Stehen Sie dahinter?

Nein. Eine bessere Rechtsposition für die Verlage ist notwendig. Aber das Leistungsschutzrecht hat in Deutschland nicht funktioniert. Es begünstigt Plattformen wie Google und verhindert es, dass wir in Europa eigene, konkurrenzfähige Angebote entwickeln.

Wie kann die Finanzierung von Kunst und Journalismus im Onlinezeitalter denn anders erreicht werden?

Durch guten Content und komfortable Bezahlmodelle. Apple hat es mit iTunes ja vorgemacht. Vorher dachten alle, Napster wäre der Tod der Musikindustrie. Und plötzlich haben die Leute bezahlt, weil es komfortabler war. Warum muss ich bei einer bestimmten großen deutschen Tageszeitung unbedingt einen Tagespass lösen, wenn ich einen einzelnen interessanten Artikel lesen will? Und warum brauche ich bei jeder Zeitung einen eigenen Account?

Auf dem Land ist das Internet oft noch quälend langsam. Was tut die Bundesregierung, damit endlich schnelleres Breitband kommt?

Wir haben ehrlicherweise erst 2013 beschlossen, wirklich Bundesmittel zu investieren und den Ausbau nicht mehr dem Markt zu überlassen. Unglücklicherweise standen dafür anfangs gar keine Mittel zur Verfügung. Aber nachdem wir in der letzten Wahlperiode dann doch noch insgesamt vier Milliarden Euro mobilisieren konnten, wird der Bund in dieser Legislaturperiode bis zu zwölf Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Der zuständige Bundesminister Andreas Scheuer hat nun schnell Schlussfolgerungen aus unseren Erfahrungen mit dem bisherigen Bundesausbauprogramm gezogen und die Förderprogramme entbürokratisiert. Das Problem der fehlenden Tiefbaukapazitäten gehen wir mit neuen Methoden zur Kabelverlegung an. Zum Beispiel mit dem Microtrenching, bei dem günstig Schlitze in den Asphalt gefräst werden, statt alles auszubaggern. Es wäre mir auch lieb, wenn das alles schneller ginge, aber wir werden in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte erleben, nicht nur beim Breitband, sondern auch bei der Mobilfunkabdeckung.