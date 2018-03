Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Kriminologe Christian Pfeiffer (74; Foto: dpa) war früher Leiter des Kriminologischen Forschungszentrums Niedersachsen (KFN), des-sen Forschungen zu Gewalt und Extremismus, insbesondere unter Jugendlichen, deutschlandweit Beachtung fanden. Von 2000 bis 2003 war er für die SPD Justizminister in Niedersachsen. Die Waffengesetze in den USA kritisiert er scharf.

Wieder ein Amoklauf in den USA, wieder diskutiert Amerika über Konsequenzen. Wo liegen die Ursachen für diese Gewalt?

Die amerikanische Gesellschaft wird immer wieder aufs Neue dadurch aggressiv aufgeladen, dass Kinder dort extrem häufig geschlagen werden. Das ist eine völlig andere Kultur als bei uns in Europa. 85 Prozent der jungen amerikanischen Väter und 65 Prozent der jungen Mütter vertraten noch 2015 die Ansicht, dass jedes Kind ab und zu eine richtige Tracht Prügel braucht. In 19 Bundesstaaten dürfen auch die Lehrer immer noch ihre Schüler schlagen. Bei den Kindern entsteht dadurch ein Ohnmachtsgefühl. Wenn sie groß werden, wollen sie diese Ohnmacht loswerden und Macht haben. Waffen verleihen das Gefühl von Macht und sind in den USA leicht zugänglich.

US-Präsident Donald Trump will die Lehrer bewaffnen, um Amokläufer zu stoppen. Würde das die Sicherheit an den Schulen erhöhen?

Dem amerikanischen Präsidenten fällt mit seiner Cowboymentalität nichts Besseres ein, als den Lehrern Waffen in die Hand zu drücken. Das ist absurd. Gegen einen Amokläufer, der mit gezogener Waffe in den Klassenraum stürmt, hätte der überraschte Lehrer doch keine Chance. Bevor er seine Waffe in der Hand hat, wäre er schon tot. Der beste Weg aus der Gewalt heraus ist, in den USA endlich das elterliche Züchtigungsrecht und das Recht der Lehrer zu schlagen abzuschaffen. Das wäre ein großer wirksamer Schritt. Solange dies nicht geschieht, wird immer neue Gewalt erzeugt. In Deutschland geht die Jugendgewalt stetig zurück, weil in den Familien und Schulen Eltern und Lehrer seit ewigen Zeiten nicht mehr das Recht haben, hinzulangen. Auf diese Kultur können wir stolz sein. Die Amerikaner sind davon noch meilenweit entfernt.

Der Ruf nach einer Verschärfung des Waffenrechts wird immer lauter. Wird der Verkauf von Waffen eingeschränkt?

Natürlich wäre eine Verschärfung des Waffenrechts ein wichtiger wirksamer Schritt. Gegen die Interessen dieser mächtigen National Rifle Association, der amerikanischen Waffenlobby, wird dieser waffenverliebte Präsident aber garantiert nichts durchsetzen. Selbst sein Vorgänger Obama hat nur minimale Korrekturen vornehmen können. Und unter Trump sind sogar die Regeln noch gelockert worden, so dass auch psychisch kranke Menschen Schusswaffen erwerben können.

Nach dem Amoklauf in Florida scheint es eine regelrechte Bewegung für ein schärferes Waffenrecht zu geben. Vor allem Schüler und Studenten machen mobil. Wird das Wirkung zeigen?

So etwas erleben wir in Wellen immer wieder nach dem Schock eines Amoklaufes. Da gab es auch Großdemonstrationen. Das hat sich allerdings immer wieder nach einiger Zeit erschöpft. Ich hoffe, dass diesmal die Kraft stärker ist und der Protest anhält. Der Protest muss sich aber auch gegen die Ursachen, die Quelle der Gewalt richten. Gewalt entsteht durch Gewalt. Das ist die große Krankheit der USA. Hier müsste die US-Regierung ansetzen.