Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Mit mahnenden Worten hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in die Sommerpause verabschiedet, über eine "schroffe Tonalität" im Asylstreit geklagt und einen freundlicheren Umgang gefordert. Ein Kuschelkurs, verordnet von der Regierungschefin? Da macht die CSU nicht mit.

Andreas Scheuer, Bundesinnenminister und Ex-Generalsekretär der Christsozialen, will jedenfalls nichts von Sommerharmonie wissen. "Man muss sich auch in der Politik das Trikot noch schmutzig machen wollen. Man muss auch mal die politische Auseinandersetzung suchen", sagt der CSU-Mann am Wochenende. Die Botschaft: Kein Zurückrudern in der Flüchtlingspolitik, keine Kreide fressen, nur weil die Eskalation der vergangenen Wochen beim Wähler schlecht angekommen ist. Viele Bürger würden bei der Integration mithelfen, sagt Scheuer. "Aber es hat auch viele überfordert." Wer schutzberechtigt sei, bekomme Humanität und Integrationsleistungen. Bei Ausreisepflichtigen und straffälligen Asylbewerbern aber müssten "Konsequenzen gezogen werden".

Auch CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt bleibt bei seinem Sound. Die Abschiebung von Sami A., mutmaßlich Ex-Leibwächter von Osama bin Laden, trotz des Abschiebe-Verbotes des zuständigen Verwaltungsgerichts? Der Vorwurf, hier sei der Rechtsstaat ausgetrickst worden? "Ich kritisiere nicht, dass Sami A. abgeschoben wurde", sagt Dobrindt. "Im Gegenteil, ich kritisiere, dass er so lange bleiben durfte", entgegnet er den bitteren Klagen der Richter, die sich böse hintergangen fühlen, in den Wind.

CSU-Veteran Peter Gauweiler meldet sich mit einem vergifteten Merkel-Lob zu Wort. Die Kanzlerin sei "die beste Wellenreiterin der Welt", ätzt er am Wochenende. Statt sich als Wellenbrecher auch mal gegen negative Trends zu stemmen, bleibe Merkel stets oben, "egal wo die Welle herkommt und wo sie hingeht", unterstellt er der Regierungschefin Opportunismus. Und den Vorwurf an Bundesinnenminister Horst Seehofer, der CSU-Chef habe den Asylstreit brutal auf die Spitze getrieben, dreht Ex-CSU-Vize Gauweiler um. Die Kanzlerin sei es gewesen, die "eiskalt emotional eskaliert" habe, und zwar gegen einen Mann, der in wenigen Wochen "eine schwierige Wahl wird bestehen müssen".

Seehofer in Schutz nehmen, gegen die Kanzlerin sticheln: Bei den Christsozialen herrscht weiter Angriffslust. Mit Blick auf die Landtagswahl am 14. Oktober muss sich die Partei nämlich noch deutlich profilieren. Aber soll man weiter ganz auf eine harte Asylpolitik setzen, um der AfD nicht das Feld zu überlassen? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sind längst Zweifel gekommen. "Wir sind die Mitte", gibt er am Wochenende eine andere Richtung als Dobrindt, Scheuer und Co. vor. Es mag auch eine Reaktion sein auf CSU-Mann Peter Bloch. Der hatte vor wenigen Tagen die Initiative "Union der Mitte" gestartet und damit demonstrativ zur Stärkung des liberalen Kurses von Kanzlerin Angela Merkel aufgerufen (s. "Die Mitte gegen Rechts").

Weiter Krawall von der Schwesterpartei - die CDU hat davon mehr als die Nase voll. "Ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht bestehen", zitiert Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Wochenende eine Weisheit des früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln. Es gehe nur gemeinsam in der CDU und CSU. Noch deutlicher wird Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Die Debatte über die Flüchtlingspolitik, "die wir uns geleistet haben in den letzten Wochen", sei "überflüssig wie ein Kropf" gewesen, wettert der Merkel-Vertraute und frühere Kanzleramtsminister. Er hoffe, "alle Beteiligten" hätten gespürt, dass man "damit nirgendwo einen Blumentopf gewinnen" könne.

Beim Koalitionspartner SPD rollt man entnervt die Augen über die Fixierung der CSU auf die Flüchtlingspolitik. Die Geduld der Genossen sei "allmählich aufgebraucht", grummelt Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Schwergewicht Stephan Weil gestern. Ihm schwant Böses. Wenn sich die CSU nicht endlich darauf besinne, dass der Koalitionsvertrag "die gemeinsame Geschäftsgrundlage" der schwarz-roten Regierung sei, sagt Weil, "dann werden wir wahrscheinlich ein unruhiges zweites Halbjahr erleben".