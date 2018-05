Von Anna Manceron

Heidelberg. Professor Ralph Hertwig (54) ist Psychologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.

Herr Hertwig, die Politik hat die Verhaltenswissenschaften für sich entdeckt. Wie versucht denn der Staat, unser persönliches Verhalten zu lenken?

In vielen Ländern setzt man auf eine neue Methode, das sogenannte "Nudging", was übersetzt so viel wie "stupsen" bedeutet. Die Idee kommt aus den USA. Dort hat man erkannt, dass es neben Gesetzen oder finanziellen Anreizen noch andere Möglichkeiten gibt, um tiefgreifende gesellschaftliche Probleme in Angriff zu nehmen. Dazu zählen etwa Übergewicht, hoher umweltbelastender Ressourcenverbrauch oder Altersarmut durch unzureichende finanzielle Vorsorge. Diese Probleme können den Einzelnen, die Gesellschaft und den Staat mitunter teuer zu stehen kommen. Deshalb entscheiden sich viele Staaten für kostengünstige, verhaltenswissenschaftlich fundierte Interventionen, die Menschen zu klugen Entscheidungen "anstupsen" sollen.

Und wie genau funktioniert das?

Ein Beispiel dafür ist die Organspende. In der Vergangenheit sah das deutsche Transplantationsgesetz vor, dass nur der potenzieller Organspender ist, der sich explizit dafür entscheidet und einen Spenderausweis ausfüllt. Im reformierten Gesetz sollen Bürger explizit gefragt werden, eine Entscheidung zur Organspende zu treffen. In Ländern wie Frankreich oder Österreich ist die Rechtslage umgekehrt: Hier ist per Gesetz jeder Organspender, der nicht ausdrücklich widerspricht. Wenn man nun unterstellt, dass Menschen die jeweilige gesetzliche "Voreinstellung" aus Trägheit akzeptieren, kann man in Ländern mit einer Widerspruchsregelung den Kreis der potenziellen Organspender massiv erhöhen.

Was ja an sich ein gutes Ziel ist.

Natürlich halte ich Organspende für sinnvoll. Die Frage ist nur, auf welche Weise man die Organspendebereitschaft erhöht. Beim "Nudging" wird vorausgesetzt, dass der Staat die Präferenzen des Einzelnen kennt und weiß, was gut für ihn ist. Aber weiß er das wirklich? Ob ich meine Organe zur Verfügung stelle, wofür ich mein Geld ausgebe oder ob ich sparen will, wie ich mich ernähre – auf diese Fragen haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Antworten. Staatliches "Nudging" kann dieser Vielfalt an Präferenzen nicht gerecht werden.

Sie sehen diese Methode also kritisch?

Mich stört vor allem das Menschenbild, das sich hinter diesem Ansatz verbirgt. Die "Nudger" gehen davon aus, dass wir meist irrational handeln, träge sind und den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Genau da setzt "Nudging" an: Man macht sich menschliche Schwächen zunutze, um mit der Umgestaltung der Entscheidungsumwelt – etwa der gesetzlichen "Voreinstellung" beim Thema Organspende – das Verhalten in die gewollte Richtung zu stupsen. Damit gibt man den Versuch auf, uns Bürger zu kompetenten und mündigen Entscheidern zu machen. Das ist aber ein zentrales Ziel der Aufklärung, das ich persönlich nicht aufgeben möchte.

Welche Alternativen sehen Sie?

Es gibt das sogenannte "Boosting" ("Befähigen"), das gleichfalls durch wissenschaftliche Forschung in Psychologie und Verhaltensökonomie motiviert ist. Damit möchte man Menschen langfristig kompetenter machen, sodass sie besser entschieden oder Risiken besser einschätzen können. Nehmen wir als Beispiel den Umgang mit Zahlen, der für viele finanzielle oder medizinische Entscheidungen eine wichtige Rolle spielt. Eine Studie aus den USA hat gezeigt: Kinder verlieren die Angst vor Mathematik, wenn man ihnen mehrmals in der Woche eine Gute-Nacht-Geschichte mit einfachen, spielerischen Zahleninhalten vorliest. Im Vergleich zu ihren Mitschülern haben Kinder durch solche "Mathe-Geschichten" einen Vorsprung. Der so innerhalb eines Jahres erzielte schulische Erfolg ist vergleichbar mit drei Monaten Mathematikunterricht.

Treffen wir denn wirklich so oft falsche Entscheidungen?

Dass wir regelmäßig irrational handeln, ist in meinen Augen eine zu pessimistische und zu einseitige Sichtweise. Verhaltenswissenschaftler sind oft fasziniert von Fehlern und Katastrophen – und lassen dabei unsere vielen Stärken außer Acht. Man findet viele Beispiele dafür, dass Menschen in komplexen Situationen kluge Entscheidungen treffen. Ich denke da etwa an die Notlandung eines Flugzeuges auf dem Hudson River in New York im Jahr 2009. Die Piloten mussten sich damals in nur wenigen Sekunden für die Notlandung auf dem Fluss entscheiden und retteten damit allen 155 Menschen an Bord das Leben.

Schließen sich "Nudging" und "Boosting" Ihrer Meinung nach aus?

Nein. Ich glaube sogar, dass sie sich auf sinnvolle Weise ergänzen können. Was wir brauchen, ist ein Mix aus beidem. Wenn der Salat in der Schulkantine so positioniert ist, dass er sofort ins Auge fällt, und Kinder so die zu einer gesünderen Ernährung animiert werden, halte ich das für sehr vernünftig. Nur wird dieser eine "Stupser" allein nicht ausreichen. Wir müssen den Kindern gleichzeitig Strategien an die Hand geben, wie sie mit dem kommerziellen Nahrungsangebot außerhalb der Schule und seinen vielfältigen Versuchungen umgehen können.

Wie kann "Boosting" uns dabei helfen, wichtige Zukunftsfragen anzugehen?

Der Umgang mit digitalen Medien, die explodierenden Kosten im Gesundheitssystem, die Frage der ständigen Erreichbarkeit, die Folgen des Klimawandels – in all diesen Bereichen wird es entscheidend sein, wie wir uns verhalten. Deshalb müssen wir Menschen in die Lage versetzen, gute Entscheidungen zu treffen. Dabei können wir aber nicht allein auf Gesetze, technologische Lösungen oder "stupsende" Entscheidungsarchitekturen setzen. Der mündige Staatsbürger ist ein ebenso wichtiger Baustein.