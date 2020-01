Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Norbert Röttgen ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages.

Grünen-Chef Robert Habeck hat US-Präsident Donald Trump nach seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos besonders scharf angegriffen, nennt ihn einen Gegner, der für alle Probleme stehe. Sie gehen hart mit Habeck ins Gericht. Warum?

Herr Habeck zeigt ein gehöriges Maß an politischer Einfältigkeit. Nicht weil er Trump in der Sache kritisiert hat. Das kann man beim Thema Klimaschutz und anderen Themen durchaus tun. Habeck sieht Trump als den Gegner, der für alle Probleme der Welt stehen soll. Damit erklärt er auch die rund 50 Prozent seiner Wähler mit zum Gegner. Das ist eine Desavouierung und Vereinfachung, die sich der Vorsitzende der Partei Die Grünen nicht leisten sollte. Da hat der Grünen-Chef sich einfach vollständig vergaloppiert. Trump ist das demokratisch gewählte Staatsoberhaupt eines unserer wichtigsten Verbündeten. Das ist eine oberflächliche Art um parteipolitisch zu punkten, außenpolitisch aber unverantwortlich.

.@Die_Gruenen Chef #Habeck schafft es, sich mit seiner Kritik an Präsident #Trump selbst zu disqualifizieren. Man muss Trump nicht mögen, aber Habeck täte gut daran, sich zu erinnern, dass Trump der demokratisch gewählte Präsident des Landes ist, das unsere Sicherheit garantiert. — Norbert Röttgen (@n_roettgen) 22. Januar 2020

Sind die Grünen da außenpolitisch auf dem Irrweg und nicht regierungsfähig?

Dass Habeck diese sprachliche Fehlleistung unterlaufen ist, drückt zumindest seine persönliche außenpolitische Einfältigkeit aus.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten läuft an. Es gibt deutliche Kritik an dem geplanten Verfahren im Schnelldurchgang. Wie bewerten Sie das Impeachment, und mit welchem Ausgang rechnen Sie?

Als deutscher Politiker werde ich nicht das gewählte, innenpolitische Verfahren bewerten. Dennoch: Das Verhalten von Trump, welches das Impeachment ausgelöst hat, ist inakzeptabel. Er hat den ukrainischen Präsidenten aus innenpolitischen und wahltaktischen Gründen unter Druck gesetzt. Das ist nicht mehr strittig. Aber das Amtsenthebungsverfahren ist schon jetzt Teil des Wahlkampfes. Man muss daher realistisch sein in der Erwartung, wie die republikanische Senatsmehrheit in diesem Fall entscheiden wird. Für eine Amtsenthebung wäre sogar eine Zwei-Drittel-Mehrheit des republikanisch dominierten Senats notwendig. Die ist nicht zu erwarten. Die Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft in den USA ist mittlerweile besorgniserregend. Das schwächt auch die internationale Handlungsfähigkeit.

Präsident Trump fordert jetzt ein Handelsabkommen mit der EU. Wäre das ein Weg, um die Handelskonflikte zu entschärfen?

Ein Handelsabkommen ist genau das, was wir wollen. Es wäre daher positiv, wenn es zum Wiedereinstieg in die Verhandlungen käme. Inzwischen haben vielleicht auch einige Kritiker in Deutschland und Europa gemerkt, dass Handelsabkommen ein wichtiger Bestandteil der internationalen, regel-basierten Ordnung sind, die zu stützen, wir die USA ja immer wieder auffordern. Ich hoffe nur, dass die Bereitschaft auf Seiten Trumps auch wirklich besteht und er nach dem Teilabkommen mit China nicht der Versuchung unterliegt, auf handelspolitischen Konfrontationskurs mit der EU zu gehen.

Nach der Einigung auf einen Waffenstillstandsplan bei der Libyen-Konferenz wird jetzt über die Wiederaufnahme der europäischen Seenotrettungs-Mission "Sophia" und Hilfen für die Flüchtlinge in den libyschen Lagern gesprochen. Was muss geschehen?

Die dramatische Situation von Tausenden Flüchtlingen in den libyschen Flüchtlingslagern schreit zum Himmel. Dort herrschen unvorstellbares Leid und Gewalt. Besonders leiden Frauen und Kinder. Jetzt geht es darum, den diplomatischen Erfolg von Berlin umzusetzen. Wenn das Waffenembargo und ein Waffenstillstand durchgesetzt werden, besteht auch die Möglichkeit, dass die internationale Gemeinschaft etwas zur Verbesserung der Lage der Flüchtlinge dort tun kann. Die reine Wiederaufnahme der Seenotrettungs-Mission "Sophia" wird nicht ausreichen. Vielmehr sollte die EU jetzt bereit sein, sich in Libyen stabilisierend zu engagieren.