Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Verena Bentele (36) ist Bundesvorsitzende des Sozialverbands VdK.

Frau Bentele, die Bundesregierung startet ihre „Konzertierte Aktion Pflege“. Sind Sie zufrieden mit den Plänen?

Es ist klasse, dass sich die drei zuständigen Ministerien zusammengeschlossen haben: Neben Gesundheitsminister Jens Spahn machen auch die Ministerin für Senioren und Jugend, Franziska Giffey, und Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil mit. Alle Bereiche werden einbezogen, von der Ausbildung über die Arbeitsbedingungen und die Krankenversicherung bis zur Bezahlung. Das kann die dringend benötigte Dynamik schaffen.

35.000 Stellen sind unbesetzt, manche Einrichtungen müssen wegen Personalmangels schließen. Was muss konkret geschehen, um das zu ändern?

Nach unserer Einschätzung fehlen mindestens 60 00 Pflegekräfte. Um den Personalnotstand zu beenden, müssen die Arbeitsbedingungen rasch verbessert werden. Die einzelnen Fachkräfte brauchen genug Zeit und Möglichkeiten, sich um die Pflegebedürftigen zu kümmern. Auch muss die Prävention verbessert werden, damit die Menschen, die diesen herausfordernden Beruf ergriffen haben, ihn auch lange und gesund ausüben können. Zur Lösung gehört natürlich auch eine bessere Bezahlung. In den Großstädten mit den hohen Mieten können wir die jungen Menschen sonst schwer dazu bewegen, in die Pflege zu gehen. Notwendig ist auch eine bessere Kinderbetreuung für Eltern, die kleine Kinder haben.

Es muss „cool sein“, in der Pflege zu arbeiten, sagt Familienministerin Franziska Giffey. Wie ist das hinzubekommen?

Ja, es muss cool sein in der Pflege zu arbeiten, und dafür können wir auch sorgen. Wir sollten junge Leute verstärkt ansprechen und mit diesem schönen und wichtigen Beruf vertraut machen, durch Schülerpraktika oder mehr Angebote für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Die Pflege bietet anspruchsvolle Jobs, die Sinn ergeben und in denen sich die Fachkräfte selbstverwirklichen können. Die gesellschaftliche Anerkennung muss unbedingt verbessert werden.

Wäre eine Prämie für Berufsrückkehrer hilfreich?

Eine Rückkehrer-Prämie wäre nur als eine Maßnahme in einem Gesamtpaket sinnvoll. Die Rahmenbedingungen insgesamt müssen verbessert werden. Wenn das gelingt, werden Fachkräfte auch ohne Prämie in den Beruf zurückkehren, etwa nach einer Babypause. Wer sich aber nachts im Heim oder auf einer Station alleine um 80 Pflegebedürftige kümmern muss, den wird auch eine Prämie kaum zur Rückkehr in den Beruf bewegen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mehr ausländische Pflegekräfte anwerben. Ist das notwendig?

Da bin ich skeptisch. Wenn wir aus anderen Ländern Fachkräfte abwerben, wird der Pflegenotstand dort vielleicht verschärft. Unser Problem kann nicht durch das Anwerben ausländischer Pflegekräfte gelöst werden. Diese leisten hier zwar gute Arbeit, jedoch ist vor allem die Gewinnung von Pflegekräften vor Ort wichtig.

Viele Pflegebedürftige haben größte Not, die Eigenanteile für Heime oder die Kosten für die Pflege daheim zu bezahlen. Wie kann diesen Menschen geholfen werden?

Viele Bedürftige können sich die Pflege nicht mehr leisten - ob sie nun in Heimen betreut werden oder zu Hause. Um die Pflege für sie wieder bezahlbar zu machen, muss Steuergeld bereitgestellt werden. Ohne Zuschüsse des Bundes wird es nicht gehen.

Entlastungen der Pflegebedürftigen, mehr Geld für die Pflegerinnen und Pfleger: Um dies zu bezahlen, werden die Beiträge zur Pflegeversicherung deutlich steigen müssen, oder?

Bessere Pflege kostet mehr Geld. Eine Beitragssatzerhöhung ist zum jetzigen Zeitpunkt aber der falsche Weg. Zunächst muss das ungerechte Nebeneinander von gesetzlicher und privater Pflegeversicherung durch Einführung eines Finanzausgleichs beseitigt werden. Dadurch würde die gesetzliche Pflegeversicherung um rund zwei Milliarden Euro entlastet. Außerdem müssen gesamtgesellschaftliche Aufgaben – etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern oder Leistungen für pflegende Angehörige – aus Steuermitteln finanziert werden. Was in der Krankenversicherung schon seit Jahren gilt, muss endlich auch in der Pflegeversicherung gelten. Auch haben Krankenkassen hohe Überschüsse angehäuft. Hier wäre zu diskutieren, welche Leistungen im Bereich Pflege von den Krankenkassen übernommen werden könnten, so ist zum Beispiel die medizinische Behandlungspflege im stationären Bereich zu 100 Prozent von den Krankenkassen zu finanzieren. Bevor man also über Beitragssatzerhöhungen nachdenkt, müssen die Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Pflegeversicherung diskutiert und weiterentwickelt werden.