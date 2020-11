Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Washington. Der Heilbronner FDP-Abgeordnete Michael Link ist Leiter der gut 100-köpfigen OSZE-Mission für Wahlbeobachtung in den USA.

Herr Link, wie war Ihr Eindruck in den Wahllokalen vor Ort? Haben Sie oder Ihr Team Unregelmäßigkeiten bemerkt?

Nein, im Rahmen unserer Beobachtungen haben wir außer vereinzelten technischen Fehlern keinerlei Hinweise auf die von Donald Trump behauptete Manipulation des Wahlprozesses festgestellt.

Lief bei der Briefwahl alles korrekt ab?

Ja, wir haben die Briefwahl in zahlreichen Bundesstaaten sehr genau verfolgt, unsere Langzeitbeobachter sind auch jetzt noch vor Ort.

Wenn Biden sagt: "Wir sind dabei, die Wahl zu gewinnen", und Trump kurz darauf: "Eigentlich haben wir schon gewonnen" – ist das nur ein semantischer Unterschied oder eine andere Qualität?

Wenn Trump nur dies gesagt hätte, wäre es kein Problem gewesen. Aber er hat wiederholt, auch wieder gestern Nacht, behauptet, er habe bereits eindeutig gewonnen und die Demokraten würden "die Wahl stehlen". Damit beschädigt er massiv das Vertrauen der Wähler in den Wahlprozess – und den korrekten Ablauf der Wahl selbst. Denn er versucht mit allen Mitteln, die Stimmauszählung zu stoppen.

Haben Sie Trumps Auftritt in der Wahlnacht eigentlich live verfolgt?

Ja, wir waren die ganze Nacht in unserem Hauptquartier schräg gegenüber dem Weißen Haus am Arbeiten.

Was war Ihre spontane Reaktion?

Wie alle in unserem Team war ich sprachlos angesichts des unfassbaren Verhaltens eines Präsidenten.

Sie waren natürlich nicht in jedem Wahllokal und zu jeder Zeit. Können Sie ausschließen, dass heimlich zusätzliche Stimmen dazugeschmuggelt wurden, wie Trump suggerierte?

Das können wir natürlich nicht. Aber es gibt eben auch keinerlei Hinweise für Fälschungen, außer den Verschwörungstheorien aus dem Munde des Präsidenten. Die OSZE beobachtet Wahlen in den USA seit 2002. Wir kennen den Wahlprozess sehr gut. Solche Betrügereien würden in den USA nicht geheim bleiben. Der Wahltag und die Auszählung selbst sind in den USA nicht anfällig für Manipulation, denn beide Seiten haben ein hohes demokratisches Ethos und erst recht die ehrenamtlichen Wahlhelfer in den Wahllokalen, die – wie in Deutschland – als Bürger vor Ort die Stimmen auszählen.

Gibt es Belege dafür, dass republikanische Wahlbeobachter nicht zur Auszählung gelassen wurden?

Nein, sie wurden überall zugelassen, wo sie sein wollten. Im besonders umstrittenen Philadelphia haben Republikaner gestern besonders die Briefwahlauszählung unter die Lupe genommen. Das habe ich selbst gestern vor Ort in Pennsylvania gesehen, wohin ich spontan gefahren war.

Wähler, die bei laufender Auszählung skandieren: "Hört auf zu zählen!" – ist Ihnen das in einer Demokratie schon einmal untergekommen?

Nein, mir persönlich nicht. Ich sag‘s mal mit einem Bild aus dem Sport: Man kann ein Fußballspiel nicht kurz vor Ende der zweiten Halbzeit abpfeifen, wenn man meint, in Führung zu liegen, und man Angst hat, dass der Gegner doch noch gewinnt. Niemand darf das, erst recht nicht der Präsident, der doch eigentlich der erste Diener und Verteidiger der demokratischen Institutionen seines Landes sein sollte. Stattdessen untergräbt er sie. Das ist ein Tabubruch.