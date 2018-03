Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. CDU-Politiker Mark Hauptmann ist der Vorsitzende der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Herr Hauptmann, die Unruhe in der CDU über den Verlust des Finanzministeriums ist sehr groß. Droht jetzt eine Meuterei gegen Kanzlerin Angela Merkel?

Frau Merkel führt die CDU und die Bundesregierung seit mehreren Jahren erfolgreich. Eine Meuterei oder einen Verlust an Autorität kann ich nicht erkennen. Aber es ist jetzt notwendig, dass wir uns nach einer inhaltlichen Einigung mit der SPD auch über eine personelle Einbindung jüngerer, dynamischer Köpfe verständigen. Dies hat die Bundeskanzlerin zugesagt.

Der frühere CDU-Generalsekretär Volker Rühe wirft CDU-Chefin Angela Merkel desaströse Verhandlungen mit der SPD vor. Teilen Sie die Kritik?

Ich war in die Verhandlungen genau so wenig eingebunden wie Herr Rühe. Wir können also nur die Ergebnisse bewerten. Hierbei bin ich der Meinung, dass wir inhaltlich gut verhandelt haben, da viele wichtige Anliegen der Union im Koalitionsvertrag verankert sind. Bei der Ressortverteilung wiegt der Verlust des Finanzministeriums schwer. Doch jetzt muss es darum gehen, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen und endlich die Arbeit aufzunehmen.

Sie fordern eine personelle Neuausrichtung der CDU zugunsten der jüngeren Generation. Wer könnte die Partei in die Zukunft führen?

Wir müssen uns als Union wieder breiter aufstellen und jüngere Köpfe mit einer wirtschaftsliberalen und konservativen Grundausrichtung stärker in Verantwortung einbinden. Dies wäre ein wichtiges Signal an enttäuschte Unionsmitglieder, aber auch an Wähler, die die CDU zuletzt nicht mehr auf ihrem eigenen Wahlzettel hatten.

Merkel will am Montag in den Sitzungen von Präsidium und Vorstand ihre Personalplanung präsentieren. Was erwarten Sie von der Kanzlerin?

Ich denke, Sie wird ihrer Ankündigung auch Taten folgen lassen. Ich wünsche mir, dass wir die Worte, die auf dem Deckblatt des Koalitionsvertrags stehen, auch personell mit Leben füllen. Eine neue Dynamik erreichen wir nur mit frischen Ideen. Das ist meiner Ansicht nach untrennbar mit einer personellen Neuausrichtung zugunsten der jüngeren Generation verbunden.

Wie sollte sich die CDU jetzt strategisch auf die Zeit nach Merkel vorbereiten?

Die CDU ist die zentrale Volkspartei und hat deshalb den Anspruch, politische Angebote für alle Generationen sowie gesellschaftliche Gruppen zu formulieren. Daher liegt es in unserer politischen DNA, die Partei inhaltlich und personell zukunftsorientiert aufzustellen. Dies ist ein stetiger Prozess der Ausrichtung und Erneuerung und nicht einfach ein einmaliges Ereignis.