Angela Merkel auf dem Weg ins ZDF-Fernsehstudio am Sonntagabend. In ihrem Interview hat sie zugesagt, die Erneuerung der Partei auf den Weg zu bringen. Foto: AFP

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Mit ihrer Ankündigung, auf neue Kräfte im Kabinett setzen zu wollen, scheint Merkel fürs erste die Wogen geglättet und die Kritiker in den eigenen Reihen besänftigt zu haben. Der TV-Auftritt als Befreiungsschlag? Erleichterung in der CDU-Spitze. "Die Kanzlerin hat verstanden", reagierte Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier gestern auf den Fernsehauftritt von Angela Merkel. Sie werde der Partei noch vor dem Sonderparteitag "ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung" geben, so Bouffier.

Die Kanzlerin geht auf ihre Kritiker zu, verspricht eine "neue Mannschaft" und die geforderte Verjüngung. "Wir machen eine Neuaufstellung insgesamt", hatte Merkel in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" angekündigt. Noch vor dem Sonderparteitag der CDU am 26. Februar in Berlin werde klar sein, welche CDU-Politiker ein Ministeramt in der neuen Regierung übernehmen würden. "Jetzt geht es doch darum, Personen Chancen zu geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mittendrin sind", hatte Merkel erklärt.

Das Signal der Erneuerung der Kanzlerin, ihre Ankündigung, frische Kräfte ins Kabinett holen und einen Generationenwechsel einleiten zu wollen, verschafft ihr im Streit über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen erst einmal Luft. Merkel sei "unverändert stark", erklärte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Er erlebe sie "ruhig und gelassen", stellt er sich hinter die Parteichefin. Die Kanzlerin werde in den kommenden Jahren die richtigen Weichen für eine geordnete Nachfolgeregelung stellen, so Oettinger. Jedem sei klar, dass Merkel in ihre letzte Amtszeit gehe und klug und geschickt genug sei, in den kommenden Jahren die Nachfolge geordnet einzuleiten. Merkels Vertraute und Verbündete versuchen, die Reihen zu schießen, stellen sich hinter die Kanzlerin und geben ihr Rückendeckung.

"Eine Fortsetzung der Personaldiskussion bringt uns nicht weiter", sagt etwa Michael Kretschmer. "Es wird viel zu wenig über den Inhalt des Koalitionsvertrages gesprochen", so der sächsische Ministerpräsident im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Wir brauchen Erneuerung, aber alles zu seiner Zeit." Kretschmer, der selbst zu den Nachwuchshoffnungen gezählt wird, spricht sich auch gegen die Trennung von Parteispitze und Kanzleramt aus: "Sonst gibt es zu viel Dissens und Reibungsverluste." Auch wenn der Verlust des Bundesfinanzministeriums "sicher sehr schmerzlich" sei, verweist Kretschmer auf die Zeit von Merkels erster Großer Koalition. "Wir haben nach der Bundestagswahl 2005 mit Peer Steinbrück gesehen, dass man auch mit einem SPD-Finanzminister gut arbeiten kann", so Kretschmer. "Wir haben einen Koalitionsvertrag, der die Fortsetzung der soliden Haushaltspolitik und die Einhaltung der ,Schwarzen Null’ vorsieht." Daran sei auch die SPD gebunden.

"Gerade weil in der SPD seit Monaten schon Chaos herrscht, ist es gut, dass die Union als stabiler seriöser Partner mit in der Regierung ist", stichelt Kretschmer in Richtung des potentiellen Koalitionspartners - zumal "in einer Zeit, in der diverse gewählte Parteien keine Verantwortung übernehmen wollen."

Doch die Botschaft der CDU-Chefin kommt nicht bei allen gut an, sorgt für ein geteiltes Echo: "Der Versuch, mit dem üblichen ,Weiter so’ das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe von September schönzureden, hat mich nicht überzeugt", klagt etwa Merkel-Kritiker und CDU-Haushaltsexperte Klaus-Peter Willsch. "Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir die Zeit nach Merkel gestalten wollen", fordert auch der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor aus Merkels Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (siehe Interview auf dieser Seite).

Mit ihrem Fernsehauftritt und der Ankündigung einer Neuaufstellung will Merkel die Rebellen wieder einfangen. Die Kanzlerin reagiert auf den wachsenden Druck in ihrer Partei. Tagelang hatten CDU-Politiker kein gutes Haar an den Ergebnissen der GroKo-Verhandlungen gelassen und Konsequenzen verlangt. Der Ruf nach personeller Erneuerung war laut geworden. Vor allem über den Verlust des Bundesfinanzministeriums hatte es deutlichen Unmut gegeben.

Wer kann sich jetzt Hoffnungen auf einen Karrieresprung machen, und wer muss um seinen Job fürchten? Merkel versichert, dass das Personaltableau noch nicht fix sei. Sie steht vor einer schwierigen Wahl, müsste sie doch möglicherweise einen ihrer Vertrauten durch einen Kritiker ersetzen.