Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Oliver Tolmein (60) ist Rechtsanwalt in Hamburg. Er hat schon etliche Verfassungsklagen in medizinischen Fragen betreut. Vor seiner Karriere als Jurist war er Journalist zum Beispiel bei der "taz" oder als Gründungsmitglied von "Ökotest" und arbeitete als Regieassistent unter anderem am Nationaltheater Mannheim.

Herr Tolmein, das Bundesverfassungsgericht kippt öfter bestehende Gesetze, als dass es ein nicht vorhandenes anmahnt. Haben Sie mit Ihrer Klage Rechtsgeschichte geschrieben?

Das Gericht mahnt ja kein Gesetz an. Der Gesetzgeber könnte auch eine Verordnung beschließen wie bei der Impfpriorisierung. Aber ich denke schon, dass die Entscheidung ein Stück Rechtsgeschichte schreibt, weil sie dem Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderung noch einmal einen ganz besonderen Stellenwert gibt und sehr deutlich macht, dass es eine besonders wichtige Vorschrift mit hoher praktischer Relevanz ist.

Wo genau liegt derzeit das Problem? Wo droht in den medizinischen Empfehlungen bislang die Diskriminierung?

Die Gefahr steckt überall dort, wo Menschen aufgrund ihrer Behinderung bewertet werden. Das kann bewusst oder unbewusst geschehen, direkt oder mittelbar. Ärzte wissen auch, dass man nicht sagen kann: "Du bist behindert, du kriegst keine lebensrettende Behandlung." Aber der Blick auf Menschen mit Behinderungen ist häufig defizit-orientiert. Man denkt: Was kann der alles nicht? Wie langwierig wird die Behandlung? Viele der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben erlebt, dass ihnen nur noch eine kurze Überlebenszeit prognostiziert worden ist – und sie leben noch heute. Der defizitorientierte Blick auf Behinderung kann im Fall der Ressourcenknappheit dazu führen, dass Ärzte sagen: "Im Zweifel priorisieren wir zugunsten des Menschen ohne Behinderung."

Aber wie soll das der Gesetzgeber konkret regeln? Der Ethikrat sagt: Nicht nach dem Alter. Das Verfassungsgericht sagt: Nicht nach Behinderungsgraden.

Eine gute Lösung für Triage gibt es nicht. Deswegen ist sie grundsätzlich zu vermeiden. Vielleicht wird in dem Moment, wo man den Gesetzgeber dafür verantwortlich macht, eine Regelung zu treffen, die Menschen mit Behinderungen schützt – vielleicht wird dadurch der Ehrgeiz größer, eine Triage auf jeden Fall zu verhindern. Die Frage ist auch: Haben wir irgendwann Entscheidungen, bei denen zwei Menschen um ein Bett konkurrieren? Oder 100? Da werden die Kriterien vielleicht unterschiedlich sein müssen. Was wir, die Beschwerdeführenden und ich, für erforderlich halten, ist zu versuchen, zwischen Politik, Ärztevertretern und Menschen mit Behinderungen ein konstruktives Gespräch auf Augenhöhe zu beginnen. Es wird möglicherweise so sein, wenn wir eine Triage haben, dass viele Menschen ohne Behinderungen genauso nicht behandelt werden wie Menschen mit Behinderungen. Es geht darum, dass nicht die Behinderung oder der Assistenzbedarf Anknüpfungspunkt für die Entscheidung wird.

Darf denn der Impfstatus eine Rolle spielen? Wer selbstverschuldet schwer erkrankt ist, wer sich hätte schützen können – darf der zurückgewiesen werden zugunsten anderer?

Grundsätzlich werden in unserem Medizinrecht auch Extremsportler oder Motorradfahrerinnen genauso behandelt wie andere und müssen auch keine erhöhten Krankenkassenbeiträge zahlen. Das ist auch richtig. Aber wenn man in einer Situation der Knappheit entscheiden muss, finde ich schon, dass eigenverantwortliches Verhalten ein Faktor von mehreren sein kann. Aber darüber muss diskutiert werden. Das sind brisante Fragen. Da müssen wir als Gesellschaft gucken: Wie kommen wir da durch? Das können nicht einzelne Gruppen alleine bestimmen.

Eine so komplexe und ethische Angelegenheit nun in großer Eile in Gesetzesform zu bringen – das ist nicht ideal, richtig?

Nein. Die Politik hätte ja die Möglichkeit gehabt, das zu verhindern, wenn sie früher angefangen hätte, sich mit dem Thema intensiver zu befassen. Jetzt hat der neue Bundestag leider eine Altlast des alten Bundestages mitzuschleppen. Andererseits haben wir in der Pandemie gelernt: Man kann sehr schnell Entscheidungen treffen. Es ist ja auch nicht so, dass wir erst am Anfang einer Diskussion über Triage stehen. Wenn es ein ernstes Bemühen aus der Politik gibt, die Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts mit zu bedenken, auch Menschen mit Behinderungen in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen, dann kann man da gutweiterkommen. Das ist auch eine Frage des politischen Willens.