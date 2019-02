Herr Strobl, beim Werkstattgespräch spricht die CDU-Spitze über Migration, Integration und Innere Sicherheit. Kommt jetzt die Abrechnung mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik?

Niemand käme auf die Idee zu behaupten, dass 2015 alles bestmöglich gelaufen ist. Ich bin ganz sicher, das gilt auch für die Kanzlerin. Migration und Flüchtlinge sind Themen, die die Menschen intensiv beschäftigen. Da ist es doch selbstverständlich, dass sich auch die Volkspartei CDU intensiv damit beschäftigt. Entscheidend wichtig ist dabei, dass es nicht nur um Vergangenheitsbewältigung geht, sondern wir mit Mut und kraftvoll nach vorne, in die Zukunft diskutieren.

Müssen die Weichen beim Thema Migration neu gestellt werden?

Wir brauchen keine 180-Grad-Drehung. Das würde die Erfolge ausblenden, die unsere Politik gehabt hat, und über die wir schon auch reden dürfen. Heute kommt ein Bruchteil der Flüchtlinge zu uns wie 2015 oder 2016. Aber es gibt neue Herausforderungen. Ich nenne das Stichwort Rückführungen - und um die müssen wir uns mit großer Kraft kümmern.

Thomas Strobl (58) ist stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Foto: dpa

Die angekündigte "nationale Kraftanstrengung" bei Abschiebungen von Migranten ohne Bleiberecht lässt noch auf sich warten. Was muss geschehen?

Abschiebungen sind ein schwieriges Geschäft. Da haben Sie völlig Recht. Es scheitern zu viele Abschiebungen - auch weil es die Ausreisepflichtigen zu leicht haben, sie zu sabotieren, sie scheitern zu lassen. Da müssen wir entschieden gegensteuern, da müssen wir denen, die den Rechtsstaat durchsetzen und die Abschiebungen vollziehen, neue und bessere Instrumente an die Hand geben. Ich denke hier etwa an den Abschiebegewahrsam und die Kleine Sicherungshaft.

Aber die Sicherungshaft im Zuge der Abschiebung würde doch gegen europäisches Recht verstoßen, oder?

Das sehe ich so nicht. Das lässt sich natürlich so ausgestalten, dass es europarechtskonform ist.

"Wir schaffen das!", hatte Merkel 2015 zu Beginn der Flüchtlingskrise erklärt. Hat die Kanzlerin zu viel versprochen?

Was, um Gottes Willen, hätte sie denn sagen sollen? In schwierigen Situationen wünsche ich mir jedenfalls eine Bundeskanzlerin, einen Bundeskanzler mit Mut und Zuversicht. Aber freilich standen wir vor einer gewaltigen Herausforderung und tun das noch immer. Denken Sie etwa an die Integrationsaufgabe oder das Thema Rückführungen. Wir haben viel erreicht - "geschafft", wenn Sie so wollen. Aber es bleibt freilich noch viel zu tun, viel zu schaffen.

Der frühere Innenminister Thomas de Maizière (CDU) übt heftige Kritik an seinem Nachfolger Horst Seehofer und wirft ihm "ehrabschneidende Äußerungen" vor. War der CSU-Politiker zu weit gegangen, und ist es Zeit für eine Entschuldigung?

Dazu nur so viel: Der Union ging es selten so schlecht wie in den Zeiten, in denen Geschwisterstreit die Schlagzeilen beherrschte. Seit CDU und CSU wieder gut und vernünftig und anständig miteinander umgehen, steigt die Zustimmung. So soll es bleiben.

Innenexperten von Union und FDP wollen deutsche IS-Kämpfer aus Syrien zurückholen und sie hierzulande vor Gericht stellen. Was spricht dafür?

Alles spricht dafür. Es handelt sich um deutsche Staatsbürger und da hat der deutsche Staat eine Verantwortung. Bei uns in Deutschland können ehemalige IS-Kämpfer vor Gericht gestellt und für nachgewiesene Straftaten mit der ganzen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden. Wir können doch nicht von anderen Ländern erwarten, dass sie ihre Gefährder aus Deutschland zurücknehmen, und uns gleichzeitig für deutsche Gefährder nicht verantwortlich fühlen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.