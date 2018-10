Von Christian Altmeier

Heidelberg. Thomas Mockaitis ist Professor für Geschichte an der DePaul University in Chicago und Autor mehrerer Bücher über Terrorismus und internationale Sicherheit. Mockaitis war zu Gast am Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg.

Herr Professor Mockaitis, gibt es einen Zusammenhang zwischen Migration und Terrorismus?

Nein, zumindest keinen unmittelbaren. Die Faktoren, die Menschen anfällig für eine Radikalisierung machen, werden durch das Trauma der Migration zwar verstärkt. Aber die Migranten der ersten Generation sind meist vor allen Dingen daran interessiert, im Land bleiben zu dürfen und ihre Existenz zu sichern. Anders sieht es bei der Generation 1.5 aus, wie ich sie nenne. Das sind diejenigen, die als kleine Kinder ins Land gekommen sind oder kurz nach der Einwanderung der Eltern geboren sind. Diese Generation nimmt sich selbst schon als Deutsche wahr und möchte dazugehören, stößt aber häufig auf Ablehnung und hat geringere Aufstiegschancen. Das führt zu Frustration und Ärger, der sie anfälliger macht für eine Radikalisierung.

Wie lässt sich diese Radikalisierung verhindern?

Darauf gibt es leider keine einfache Antwort. Je mehr Gründe für die Unzufriedenheit der Migranten beseitigt werden können und je besser sie in der Gesellschaft integriert sind, desto geringer wird die Gefahr der Radikalisierung. Man kann diese Gefahr aber nur reduzieren. Sie wird niemals verschwinden, weil es oft auch persönliche Gründe dafür gibt.

In diesen Fällen kann man nichts tun?

Doch, wenn man rechtzeitig bemerkt, dass sich eine Person radikalisiert, kann man noch intervenieren. Ich kenne zum Beispiel den Fall eines Somalis in Saint Paul in den USA. Er wurde wegen Unterstützung eines terroristischen Netzwerks verhaftet. In der Haft gab man ihm Werke von Foucault oder Martin Luther King zu lesen und diskutierte viel mit ihm. Man zwang ihn nicht dazu, seiner Ideologie abzuschwören. Aber man brachte ihn dazu, diese selbst in Frage zu stellen. Und es hat funktioniert. Nach seiner Haftentlassung brach er den Kontakt zu islamistischen Kreisen ab.

Das ist aber sehr aufwendig.

Schon. Aber es lohnt sich, zumindest ein stärkeres Augenmerk auf die Gefängnisse zu richten. Sehr viele Moslems werden hier erst radikalisiert – wie etwa der Attentäter auf dem Breitscheidplatz in Berlin, der in einem italienischen Gefängnis zum Islamisten wurde. Um in der Haft nicht unterzugehen, braucht man eine Gruppe. Und bei muslimischen Gefangenen sind es häufig islamistische Kreise, die ihnen Schutz und Zugehörigkeit bieten. Diese Strukturen muss man aufbrechen.

Und bei islamistischen Kreisen außerhalb von Gefängnissen?

Der Kampf dagegen wird am besten von innen geführt, also aus der muslimischen Gemeinschaft heraus. Man kann radikale religiöse Einstellungen nicht durch Säkularismus bekämpfen, sondern man muss ihnen ein anderes Religionsverständnis entgegenstellen. Ich kenne einen Fall aus London, wo ein junger Moslem am 11. September 2001 in die Moschee ging und den Imam fragte, wie der Anschlag gefeiert werde. Der Imam zitierte eine Sure aus dem Koran, die besagt, dass jemand, der einen Menschen tötet, die gesamte Menschheit tötet und er sagte: „Heute ist ein Tag der Trauer“. Von einem Imam akzeptierte der junge Moslem dies. Von einem „Ungläubigen“ hätte er das nicht getan.

Was aber, wenn in einer Moschee ein radikaler Islam gepredigt wird oder sich die Gemeinde abkapselt?

Der Staat hat natürlich jedes Recht, hier zu intervenieren. Man sollte darauf achten, dass keine radikalen Imame in den Moscheen predigen. Und je schneller man Migranten klar macht, welches Verhalten toleriert wird und welches nicht, desto besser funktioniert es.

Ist es denn grundsätzlich schwieriger, muslimische Einwanderer in Europa oder USA zu integrieren, als etwa solche mit christlichem Hintergrund?

Nein, das gilt allenfalls für die erste Generation. Viele Enkel der türkischen Gastarbeiter aus den sechziger Jahren etwa sind heute genauso säkular wie die meisten Deutschen. Denn auch wenn Deutschland christlich geprägt wurde, ist es ja im religiösen Sinne kein christliches Land mehr. Weniger als 15 Prozent der Deutschen gehen regelmäßig zur Kirche. Und wenn jemand stattdessen in die Moschee geht, ist das grundsätzlich kein Problem.

Funktioniert das denn in den USA?

Die meisten Muslime in den USA sind nach zwei oder drei Generationen in der Mittelschicht angekommen. Sie entsprechen dann bei Einkommen, Bildung und der Zahl der Kinder in etwa dem amerikanischen Durchschnitt. Es gibt auch keine rein muslimischen Viertel in den USA, wie in Berlin, Paris oder Brüssel.

In den USA leben aber auch viel weniger Muslime in Relation zur Bevölkerung als in Europa.

Ja, ich gebe zu, in Europa ist die Herausforderung größer, allein durch die Zahl der Muslime, die in den letzten Jahren eingewandert sind. Außerdem sind europäische Gesellschaften ethnisch aufgebaut. Wenn man nicht als Deutscher geboren wird, ist es schwerer, Deutscher zu werden, als zum Beispiel Amerikaner. Zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Aber Rassismus gibt es natürlich auch in den USA, nicht erst seit Donald Trump.

Hängt nicht auch Trumps Wahl mit der Angst vor Überfremdung zusammen?

Ja, das Aufkommen von Rechtspopulismus ist eine andere Gefahr im Zusammenhang mit Migration. Es ist meist sehr einfach, die Ausländer zu Sündenböcken zu stempeln für alles, was schief läuft. Das sehen wir gerade in Ostdeutschland. Ausländer spielen dort in vielen Gegenden überhaupt keine Rolle. Sie stellen für die Menschen keine Bedrohung dar und nehmen ihnen auch keine Jobs weg, weil sie ja überhaupt nicht dort sind. Trotzdem ist die Angst vor Überfremdung gerade in diesen Gegenden am größten.

Was lässt sich dagegen tun?

Die Politik sollte der Versuchung widerstehen, die Angst der Menschen auszunutzen und derartige Stimmungen zu verstärken. Indem ich Menschen Angst mache, kann ich sie dazu bringen, mich zu unterstützen. Das sehen wir etwa bei Trump in Amerika oder der AfD in Deutschland.

Und wie sollten die anderen Parteien mit dieser Herausforderung umgehen?

Sie sollten ihre moralischen Grundsätze nicht aufgeben und nicht versuchen, die Rezepte der Populisten zu kopieren. Und sie müssen hart dafür arbeiten, mehr Wähler zu mobilisieren, die die populistischen Forderungen ablehnen. Ich beobachte etwa an meiner Universität in den USA gerade, dass es massive Kampagnen gibt, um die jungen Leute dazu zu bringen, sich in das Wählerverzeichnis eintragen zu lassen. In den USA gehen nämlich nur etwa die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen zur Wahl. Wenn die Kampagnen daran etwas ändern können, können sie auch Wahlen beeinflussen.