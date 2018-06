Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Deutschland trifft als schwächelnder Titelverteidiger am 27. Juni im dritten WM-Spiel auf Südkorea: Exakt wie vor 24 Jahren, dem Tag des Effenberg-Fingers. Doch Geschichte wiederholt sich nicht eins zu eins. Das ist auch eine wichtige Maxime beim politischen Blick auf beide Länder.

Hintergrund Südkorea Offizieller Name: Republik Korea, nicht zu verwechseln mit der Demokratischen Volksrepublik Korea im Norden. Mit rund 50 Millionen Einwohnern ist Südkorea einer der am dichtesten besiedelten Flächenstaaten der Welt. Derzeit hat Südkorea deutlich weniger Senioren als Deutschland (13 bzw. 21 Prozent über 65 Jahren). Bei einer Geburtenrate von nur [+] Lesen Sie mehr Südkorea Offizieller Name: Republik Korea, nicht zu verwechseln mit der Demokratischen Volksrepublik Korea im Norden. Mit rund 50 Millionen Einwohnern ist Südkorea einer der am dichtesten besiedelten Flächenstaaten der Welt. Derzeit hat Südkorea deutlich weniger Senioren als Deutschland (13 bzw. 21 Prozent über 65 Jahren). Bei einer Geburtenrate von nur 1,17 Kindern pro Frau (2016; Deutschland: 1,5) dürfte Südkorea aber 2050 die nach Japan zweitälteste Gesellschaft der Welt sein. Derzeit ist das Land von hoher Jugendarbeitslosigkeit (über zehn Prozent) geprägt. Südkorea ist eine Präsidialdemokratie mit einer Parlamentskammer. Staatschef ist seit 2017 Moon Jae In von der Demokratischen Partei. Die Flagge zeigt ein blau-rotes Yin- und-Yang-Symbol (koreanisch: "Eum und Yang") auf weißem Grund. Darum verteilen sich vier Symbole aus der chinesischen Yijing-Sammlung. Sie stehen je nach Deutung u.a. für die Elemente Himmel, Feuer, Wasser und Erde, die Jahreszeiten, die Himmelsrichtungen oder bestimmte Tugenden. hol

Geteiltes Land: Wie Deutschland wurde Korea 1945 geteilt: Die US-Zone im Süden wurde demokratisch, der Norden unter Einfluss Chinas kommunistisch. Doch in Südkorea geriet der Weg zur Demokratie steiniger als in der Bundesrepublik: Verfassungsänderungen, Putsche, Attentate, in den 70er Jahren sogar eine Militärdiktatur.

Der Krieg und die Wirtschaft: Der Koreakrieg 1950-53 war nicht nur der erste "heiße" Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg der ideologischen Blöcke. Er hatte direkte Auswirkungen in Deutschland, obwohl es nicht beteiligt war: Als die USA auf Kriegsproduktion umstellten, sprang die westdeutsche Industrie als Lieferant für Konsumware ein - ein Faktor für das "Wirtschaftswunder" der 50er Jahre.

Das andere Wirtschaftswunder: Südkorea war bei der Teilung der landwirtschaftlich geprägte Teil der Halbinsel, die Industriezentren lagen im Norden. Ab den 60ern gelang, international unterstützt, der Aufschwung zum "Tigerstaat", vom Nehmer- zum Geberland in der Entwicklungshilfe. Heute ist Südkorea die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt, das BIP liegt bei 30.000 Dollar pro Kopf (Deutschland: 44.500 Dollar). Die Wirtschaft wird heute geprägt von Großkonzernen, die in vielen Branchen tätig sind - international bekannt sind z.B. Hyundai, Samsung, Daewoo und LG.

Ein bisschen Frieden: Ende der 90er leitete Präsident Kim Dae Jung eine Politik der Annäherung an den Norden ein - die "Sonnenscheinpolitik". Dafür erhielt Kim 1998 den Friedensnobelpreis. 2001 nahm in der Folge Deutschland - auf expliziten Wunsch des Südens - erstmals offizielle Kontakte auch zum Norden auf.

Die Beziehungen: Nicht nur diplomatisch sind die Kontakte zwischen Seoul und Berlin eng. Auch in Kultur und Wissenschaft gibt es viel Austausch; 6000 Koreaner studieren in Deutschland. Vor allem aber herrscht reger Handel - Gesamtvolumen: 25 Milliarden Dollar im Jahr, drei Viertel davon deutsche Exporte. Südkorea ist Deutschlands drittwichtigster Absatzmarkt in Asien. Auch als Kunde der Rüstungsindustrie ist das Land unter den Top 10: Zuletzt gab es Ausfuhrgenehmigungen zwischen 253 und 515 Millionen Euro im Jahr, vor allem für Bomben und Torpedos, Schiffsmotoren, Panzerteile und Elektronik.

Menschenrechte: Die Bundesregierung warnt vor einer "schleichenden Erosion" der Meinungsfreiheit, nennt die Menschenrechtslage aber "grundsätzlich gut". Zweifel weckt ein vages Polizeigesetz, das immer wieder zu hartem Vorgehen gegen Demonstranten benutzt wurde. Der Chef des Gewerkschaftsbundes sitzt sogar für drei Jahre in Haft. Ein Gesetz, das Kriegsdienstverweigerung mit 18 Monaten bestraft, wird von Gerichten immer seltener angewendet. Südkorea kennt noch die Todesstrafe, auch 2018 wurde sie noch verhängt - aber seit 1998 nicht mehr vollstreckt. 2017 zwangen Massenproteste nach einem Korruptionsskandal, in den Präsidentin Park Geun-hye verwickelt war, diese zum Rücktritt.

Vorbild deutsche Einheit: Was kann Korea von Deutschland lernen? Irgendetwas zwischen nichts und alles. Eun-Jeung Lee sitzt gerade an ihrem 26. Band zu genau dem Thema. "Erstens, dass Wiedervereinigung möglich ist und nicht nur ein Traum", sagt die Leiterin des Instituts für Koreastudien an der FU Berlin. "Zweitens, dass sie mit viel Arbeit verbunden ist, dass man viel Fantasie haben und improvisieren muss."

Jedenfalls kann der Weg zur deutschen Einheit kein direktes Vorbild für Korea sein, zu unterschiedlich sind die historischen Kontexte. Im politischen Berlin gibt es dennoch zwei Beratungsgremien, die gemeinsam mit Koreanern innen- und außenpolitische Lehren der Wende analysieren. Die Bundesregierung wird nach eigener Aussage "jegliche Einigung beider koreanischer Staaten über eine Annäherung und Vereinigung begrüßen", solange sie friedlich und durch Verhandlungen entsteht. Wie - das sei Sache der koreanischen Staaten.

"Wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie eine Wiedervereinigung zustande kommen könnte", sagt Eun-Jeun Lee. Aber wenn es einmal soweit ist, dann wird ihre Expertise gefragt sein: Wie führt man zwei Verwaltungen aus ideologisch gegensätzlichen Systemen zusammen? Die Sicherheitsapparate? Die Schulsysteme? Deutschland hat das hinter sich. "In Korea werden ähnliche Fragen auftauchen", so die Professorin. Zeitpunkt: Offen.