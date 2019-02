Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Der Widerspruch kommt prompt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Grundrente Mitte Februar im Koalitionsausschuss behandeln. "Wir erwarten, dass dann das Arbeitsministerium sagt, wie teuer die Grundrente sein soll, und dass das Finanzministerium uns erklärt, wie das finanziert werden soll", so Kramp-Karrenbauer am Dienstag. Und erfüllt der SPD damit einen heimlichen Wunsch: Endlich können sich die Sozialdemokraten in der Großen Koalition von der Union abgrenzen. Und zwar auf ihrem ureigenen Terrain - der Sozialpolitik.

"Gute-Kita-Gesetz", "Starke-Familien-Gesetz" und nun der Vorstoß zur Grundrente: Die SPD entdeckt angesichts aktueller Umfragewerte von 15 Prozent die klassische Wohlfahrtsstaatpolitik wieder. Obwohl Hilde Mattheis, Bundestagsabgeordnete und Sprecherin des linken Flügels, das so nicht gelten lassen will. "Soziale Gerechtigkeit war immer unsere Kernkompetenz. Das Profil in dieser Frage weiter zu schärfen, etwa in der Frage der Grundrente, ist richtig", sagt sie unserer Berliner Redaktion.

Schon in der vergangenen Wahlperiode hatte die SPD mit Mindestlohn und "Rente mit 63" aufs Soziale gesetzt. Gedankt haben es ihr die Wähler nicht. Die Sozialdemokraten fielen bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent. Die alte Formel "Mehr soziale Wohltaten = mehr Wählerstimmen" scheint in der Berliner Republik nicht mehr aufzugehen. Zu sehr lastet die Agenda 2010 der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder auf der Partei. Und zu viel ist bei den Wählern in Bewegung geraten. Eine Zahl zeigt dies besonders: Knapp jedes sechste Gewerkschaftsmitglied wählte im Bund 2017 AfD. Die SPD verlor 470.000 Wähler an die Rechtspopulisten - und entgegengesetzt an die Grünen 400.0000 Stimmen. Der Riss zwischen ökologischen Aufsteiger- und traditionellen Arbeiter-Milieus geht mitten durch die SPD.

Mattheis hört sich solche Analysen geduldig an - und widerspricht: "Richtig ist, unsere Wählermilieus sind zersplittert. Aber die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist ein einigendes Motiv", sagt sie. "Es geht um die Verteilungsfragen der Zukunft, und die muss die SPD stellen: ökonomisch, ökologisch und sozial."

Mögen die Umfragewerte auch noch so mies sein, die SPD hält am Anspruch Volkspartei fest. Und grenzt sich von der Union ab, die unter der neuen Chefin ebenfalls um Korrekturen bemüht ist. Und so knirscht es in der Groko. Nach dem Aus für den INF-Abrüstungsvertrag hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak neue Atomwaffen auf deutschem Boden ins Gespräch gebracht, und die Ablehnung der SPD "naiv" genannt. "Falke" konterte deren Generalsekretär Lars Klingbeil. Mattheis sagt: "Die SPD war immer Friedenspartei. Wir sollten alles vermeiden, um mit Nachrüstungsdebatten, zumal atomaren, Punkte zu machen." Und so wird in der Haushaltsdebatte auch gegen einen höheren Verteidigungsetat gestänkert. "Ich habe mich immer gegen eine Anhebung der Verteidigungsausgaben an das Zwei-Prozent-Ziel der Wirtschaftsleistung ausgesprochen."

Nächstes Konfliktfeld: Steuerpolitik. Die Union will den Soli kippen, die SPD nicht. SPD-Haushälter Carsten Schneider twittert: "Den Soli für Spitzenverdiener abzuschaffen wäre nicht nur ungerechter, sondern auch teurer, als die Grundrenten zu erhöhen."

Links, um - die SPD setzt sich von der Union ab. Niemand weiß, wie lange die Groko noch hält. Denn niemand ahnt, was nach der Europawahl im Mai passiert.

Die SPD pocht wieder aufs Soziale. Und streicht die Agenda. Alt-Kanzler Schröder hatte sich am Wochenende schon zu Wort gemeldet. Doch mit ihm zieht die alte Zeit. Mattheis sagt nur: "Es ist immer schwierig, wenn die, die den Niedergang eingeleitet haben, sich zum Retter aufschwingen möchten."