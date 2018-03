Am Karfreitag erinnern Christen an die Leidenszeit Jesu Christi. Laut der biblischen Überlieferung wurde Gottes Sohn an diesem Tag auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Christen glauben, dass Jesus durch den freiwilligen Kreuzestod die Sünde aller Menschen auf sich nahm. Das Wort "Kar" ist abgeleitet vom althochdeutschen "kara" und

Karfreitag

Am Karfreitag erinnern Christen an die Leidenszeit Jesu Christi. Laut der biblischen Überlieferung wurde Gottes Sohn an diesem Tag auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Christen glauben, dass Jesus durch den freiwilligen Kreuzestod die Sünde aller Menschen auf sich nahm. Das Wort "Kar" ist abgeleitet vom althochdeutschen "kara" und bedeutet "Klage" oder "Kummer".

In Deutschland und in den meisten Kantonen der Schweiz ist der Karfreitag ein Feiertag. Er zählt zu den sogenannten "stillen Tagen" mit besonderen Einschränkungen wie etwa dem Tanzverbot. In Österreich haben nur evangelische Christen, Altkatholiken und Methodisten an diesem Tag frei.

Fälschlicherweise wird der Karfreitag häufig als höchster Feiertag der evangelischen Kirche bezeichnet.

Zwar ist der Tag für Protestanten ein ganz besonderer Feiertag. Doch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) weist auf ihrer Homepage darauf hin, dass für sie - wie für alle Christen weltweit - Ostern das wichtigste Fest sei. kaf

[-] Weniger anzeigen