Von Tobias Schmidt

Berlin. Interview mit Ralf Stegner, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, zum Asylstreit in der Union.

Herr Stegner, der Asylstreit von CSU und CDU geht weiter, Bundessinnenminister Horst Seehofer droht Kanzlerin Angela Merkel mit einem Alleingang bei der Zurückweisung von Dublin-Flüchtlingen an den Grenzen. Steht die Regierung vor der Zerreißprobe?

Ralf Stegner: Die Herren Söder, Seehofer, Dobrindt und andere aus der CSU setzen für vermeintliche Feldgewinne bei der Landtagswahl Europa und die Stabilität der Bundesregierung aufs Spiel. Europa ist seit Jahrzenten Garant für Wohlstand und Frieden. Die CSU setzt auf Nationalismus und Alleingänge, das ist falsch und verantwortungslos. Dass sich die Schwesterparteien mit Ultimaten gegenseitig beharken ist brandgefährlich. In Zeiten internationaler Krisen kann sich Deutschland keine gelähmte Bundesregierung leisten. Markus Söder schaut sich bei US-Präsident Trump ab, wie man sich als politisch Verantwortlicher nicht verhalten darf. Er bedient sich gezielt der zynischen Sprache der Rechtspopulisten.

Die SPD führt mit der Union die Große Koalition. Ist ein vertrauensvolles Regieren derzeit überhaupt möglich?

Es ist grotesk, dass Bundesinnenminister Seehofer öffentlich mit einer angeblichen Maßnahmen-Liste hausiert, deren Inhalt er vor den Regierungspartnern geheim hält. Der Masterplan der Bundesregierung ist der Koalitionsvertrag, den kennen alle. Unter dem stehen auch die Unterschriften von Herrn Söder, von Herrn Seehofer und Herrn Dobrindt.

Was heißt das konkret?

Die SPD ist für schnelle und rechtstaatliche Asylverfahren, aber nicht dafür, die Menschen zu schikanieren. Horst Seehofer sollte sich endlich darum kümmern, dass Gefährder, Straftäter und diejenigen, für die wir Ersatzpapiere beschaffen müssen, zügig und konsequent zurückgeführt werden. Das ist seine Zuständigkeit und keine Scheindiskussionen. Der überflüssige Unionsstreit lähmt die Arbeit an den eigentlichen Herausforderungen von bezahlbaren Mieten über sichere Renten und Verbesserungen bei der Pflege bis zu gerechten Bildungschancen. Darum kümmert sich die SPD. Söder & Co. setzen auf Krawallrhetorik, um gegen die AfD zu punkten. Das wird die Populisten nur stärken.

Laut Umfragen steht die große Mehrheit hinter Zurückweisungen an den Grenzen. Die SPD ist aber dagegen?

Wir brauchen Vereinbarungen auf europäischer Ebene und keine nationalen Alleingänge. Unabgesprochene deutsche Sonderwege würden zu negativen Reaktionen in Europa führen. Dann werden Italien, Griechenland, Bulgarien und Österreich die Flüchtlinge halt gar nicht mehr registrieren. Das Problem würde also verschärft! Überdies würde das lückenlose Grenzkontrollen bedeuten, mit Folgen, die wir noch aus dem Nachkriegs-Europa ohne Schengenraum kennen: Einbruch der Wirtschaft in den Grenzgebieten, kilometerlange Staus an den Grenzen und so weiter. Nationale Alleingänge sind keine Lösung!

Im Klartext: Die SPD stellt sich gegen Zurückweisungen von Dublin-Flüchtlingen an den deutschen Grenzen?

So ist es. Wir sind bereit Probleme sachlich zu lösen, die wirklich welche sind, zum Beispiel Verfahren schneller zu machen. Das ist aber nicht der Fall. Die Flüchtlingszahlen sind nicht hoch, sondern runter gegangen. Die SPD hält sich an den Koalitionsvertrag. Von Zurückweisungen an den Grenzen steht darin kein Wort. Die Probleme liegen bei denjenigen, die wir nicht hierbehalten wollen, wie Gefährder und Kriminelle. Das ist Seehofers Aufgabe. Hier muss der Bundesinnenminister vorankommen und sich nicht im Machtkampf mit Angela Merkel aufreiben.

Zu Seehofers „Masterplan“ gehört die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber. Stellt sich die SPD auch hier quer?

Über all diese Dinge haben wir in den Koalitionsverhandlungen geredet. Die CSU kann nicht nach ein paar Monaten all das auf Wiedervorlage setzen, womit sie längst gescheitert ist. Wir wollen keine Schikane für Geflüchtete sondern ordentliche und schnelle Verfahren. Punkt.

Am Dienstag das deutsch-französische Spitzentreffen in Meseberg. Die große Europa-Offensive ist weiter nicht in Sicht. Ist die SPD hier mit ihrem Kernanliegen gescheitert?

Keineswegs, unsere Regierungsmitglieder streiten hart dafür. In Zeiten, in denen Europa von außen durch Trump, Erdogan und Putin herausgefordert wird und von innen von Rechts- und Linkspopulisten, muss die EU handlungsfähig sein. Das gilt gerade für Frankreich und Deutschland. Solange aber der Streit von CSU und CDU das Land lähmt, kommt wenig voran.

Im Koalitionsvertrag wird ein neuer Aufbruch für Europa versprochen. Wo bleibt der?

Die SPD kämpft für ein sozialeres Europa, für ein entschlossenes Auftreten gegenüber Donald Trump und eine Absage an Nationalismus. Daran hängen Jobs und Wohlstand auch in Deutschland. Wir werden uns hier von der Union nicht ausbremsen lassen.