Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Frankfurt, Wingertstraße 21, 4. Etage, gefühlte 40 Grad. Andrea Nahles sitzt am Wohnzimmertisch von "Mietrebellin" Marianne Ried (83) und nimmt sich ein Stück Kirschkuchen mit Streuseln. "Das is ja auch eine krasse Nervenfrage", sagt sie mitfühlend. Um Oma Ried und SPD-Chefin Nahles herum sitzen neun andere Mieter. Seit fünf Jahren wehren sie sich gegen die Immobiliengesellschaft, die das Haus gekauft hat, sie rauswerfen will, um die Wohnungen zu sanieren und teuer zu verkaufen.

Länger als eine Stunde hört sich Nahles die Klagen von Marianne Ried und ihren Verbündeten über die Schikanen vom Heizungsausfall bis zum Abstellen des Wassers an, lässt sich schildern, wie die Gruppe standhaft bleibt, eine Nachbarschaftsinitiative gründet, gegen die Eigentümer mobil macht. Nahles steht hundert Prozent hinter ihnen, findet die Solidarität toll, klagt über eine üble "Modernisierungsmasche" und verspricht vollen Einsatz gegen die "Immobilienspekulanten". Oma Ried freut sich riesig über den Besuch. Am Ende gibt es ein Gruppenfoto mit der alten Dame auf dem Balkon.

Andrea Nahles auf Sommerreise. Nach zwei Wochen Urlaub mit der Tochter reist die SPD-Partei- und Fraktionschefin jetzt noch ein paar Tage durch Hessen und Bayern, bevor es zurück in die Berliner Polit-Blase geht. Eine Digitalwerkstatt für Schulkinder, Deutschlands erfolgreichster Rollstuhl-Basketballverein, die Gebrüder-Grimm-Festwochen in Hanau sind die Stationen. Bezahlbares Wohnen, Bildung, gesellschaftliches Miteinander - bloß nichts mit Flüchtlingen.

Nahles Botschaft: "Dass wir wieder näher heranrücken an die Alltagssorgen". Kontrastprogramm zum Berliner Asylstreit. In der Wingertstraße kommt das an. "Danke Andrea, dass Du gekommen bist", sagt einer der vom Rauswurf bedrohten Nachbarn.

Großes Hallo auch bei den kleinen Hauptdarstellern in der Digitalwerkstatt der Spielzeug-Firma Haba im Frankfurter Norden. Hier lernen Schüler nach dem Unterricht oder in den Ferien, Mini-Roboter zu bauen und Computerspiele zu programmieren. Warum sie das nicht in der Schule machen, fragt Nahles einen Zwölfjährigen. "Unseren Direktor interessiert das nicht", sagt der Junge. Nahles lässt sich den Namen der Schule geben und will in Berlin Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fragen, wie die CDU-Politikerin die 2,4 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt "an die Schulen bringen will". Nahles, die Kümmererin.

Seit drei Monaten ist die 48-Jährige SPD-Vorsitzende. In ihrer Partei muss sie seitdem gegen den Vorwurf der Abgehobenheit ankämpfen, in der Öffentlichkeit gegen das Bild der "Bätschi"-Nahles, die ihren politischen Gegnern eins "in die Fresse" geben will. Image-Politur: Auch dazu dient die Sommerreise. Und so zwängt sich die Parteichefin mit ihrem schwarzen Kleid in der brütend heißen Sporthalle des RSV Lahn-Dill in Wetzlar in einen Rollstuhl, um mit den Rollstuhl-Basketballern ein paar Bälle zu werfen.

Ausgeruht, aufgeräumt und mit sich selbst im Reinen, so wirkt Nahles auf ihrer Sommertour. Immer wieder bricht sie in ein schallendes, nahezu derbes Lachen aus, ganz anders noch als dreieinhalb Wochen zuvor, als die Regierung wegen des Asylstreites von CSU und CDU vor dem Kollaps stand. Ob der Asylstreit nicht schon bald wieder hochkochen werde und die eigentlichen Vorhaben der Regierung überdecke, wird sie gefragt, als sie aus der Turnhalle kommt. "Ich hoffe auf die Vernunft aller Beteiligten", sagt sie. "Und jetzt trinke ich ein Bier."

Nahles, die Entspannte. Doch könnte es damit schon bald vorüber sein. In der übernächsten Woche tagt das Kabinett wieder, kehrt das politische Berlin allmählich zu seiner normalen Betriebstemperatur zurück. Und im September beginnt die heiße Phase in den Wahlkämpfen für Bayern (14. Oktober) und Hessen (28. Oktober). In Bayern stellen sich die Genossen auf ein verheerendes Ergebnis ein. In Hessen soll es immerhin reichen, um als Juniorpartner in eine Große Koalition einzutreten - nach 19 Jahren Opposition. In beiden Ländern gibt es für die SPD besondere Lagen, und dennoch: Für Parteichefin Nahles werden es die ersten Stimmungstests, nachdem sie im April als erste Frau den SPD-Vorsitz erobert hatte.

Bei einem desaströsen Abschneiden der SPD könnten die parteiinternen Gräben ganz schnell wieder aufreißen und der Erneuerungsprozess abgewürgt werden. Keine gute Ausgangslage für Nahles, sollte sie nach der Kanzlerkandidatur für die Genossen greifen wollen.