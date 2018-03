Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Jetzt beginnt die große Zitterpartie. Spätestens seit heutigem Dienstag hat jedes der 463.723 stimmberechtigten SPD-Mitglied Post aus dem Willy-Brandt-Haus im Briefkasten. "Soll die Sozialdemokratische Partei Deutschlands den mit der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen Union ausgehandelten Koalitionsvertrag vom 28. Februar unterschreiben - Ja oder Nein?" lautet die Frage. Schicksalstage nicht nur für die Genossen, sondern auch für die Republik: Siegt das Nein-Lager, kommt es wohl zu Neuwahlen, wäre eine stabile Regierung weiter nicht in Sicht - ein halbes Jahr nach der Wahl. Ein politisches Beben wäre die Folge, Kanzlerin Angela Merkel stünde vor einem Scherbenhaufen. Auch für die SPD geht es um alles oder nichts. In einer jüngsten INSA-Umfrage ist sie erstmals hinter die AfD zurückgefallen. Bei Neuwahlen wäre sie endgültig am Boden.

"Jeder weiß, was auf dem Spiel steht", sagt SPD-Vorstandsmitglied Niels Annen gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. "Ich registriere eine klare Tendenz für ein Ja und bin sehr optimistisch", sieht der frühere Juso-Chef nach dem Führungswechsel und dem Rücktritt von Martin Schulz die Weichen richtig gestellt. "Die Grundrente, Investitionen in Bildung, Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit - alles Erfolge, mit denen wir überzeugen können!" Aber wenn die SPD wieder über Personal streite, "dann wenden sich die Mitglieder ab", warnt Annen.

Hoffen, bangen, kämpfen: Zwölf Tage haben Nahles, der kommissarische Parteichef Olaf Scholz und Co. noch Zeit, die Mitglieder von der sozialdemokratischen Handschrift des Koalitionsvertrages zu überzeugen. Dutzende kleinere und größere Regionalkonferenzen stehen auf dem Programm. Doch auch das "No GroKo"-Lager macht weiter mobil. Eine "Nein"-Initiative aus Nordrhein-Westfalen, bei der auch Landesvorstandsmitglieder mitmachen, verzeichnet kräftigen Zuwachs. "Eine neue Zeit braucht eine neue Politik", heißt das Motto. Und Juso-Chef Kevin Kühnert trommelt weiter in vollgestopften Sälen für die Ablehnung von Schwarz-Rot und für den Mut zur Opposition. "Eine Partei, die Angst vor Neuwahlen hat, kann den Laden gleich zumachen", sagt der Jungstar der Sozialdemokraten. Für ihn und seine zahlreichen Anhänger darf es keine vier Jahre "Weiter so" geben.

Für die SPD-Führungsriege käme ein Nein zur GroKo einem politischen Selbstmord aus Angst vor dem Tod gleich. "Kühnerts Argumente scheinen mir nicht vom Ende her gedacht", sagt Annen mit Blick auf die drohende Abstrafung durch die Wähler bei Neuwahlen. "Dass die Kampagne so viel Erfolg hat, hängt ehrlich gesagt vielleicht aber auch mit der Schwäche der alten Parteiführung zusammen." Aber ob es gelingen wird, die Inhalte in den Vordergrund zu rücken und die Personalfragen bis nach dem Votum zurückzuhalten, ist fraglich.

Denn hinter den Kulissen wird jedenfalls weiter heftig über Sigmar Gabriel gestritten. Gabriel war es, der die SPD-Basis 2013 schon einmal über die GroKo hatte abstimmen lassen. Unter seinem Vorsitz hatten 75,96 Prozent für Schwarz-Rot gestimmt, allerdings hatte Gabriel der Union in den Koalitionsverhandlungen auch Leuchttürme wie den Mindestlohn abgetrotzt. Mit dem Herzen dürfte diesmal kaum jemand für weitere vier Jahre an der Seite Merkels stimmen, eher aus nüchternem Kalkül. Die Kanzlerin selbst muss jetzt abwarten. Sie war der SPD vor allem bei den Kabinettsposten weit entgegengekommen, zu weit aus Sicht vieler CDU-Leute. Würde es trotzdem nicht reichen und die Koalition platzen, stünde auch sie mit leeren Händen da.