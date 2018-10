Von Andreas Herholz und Markus Sievers, RNZ Berlin

Berlin/München. Jubel gibt es am Sonntagabend in der Hauptstadt nur bei den Grünen. Die Ökopartei feiert in der Parteizentrale "das historische Ergebnis" von München. Sektlaune hier, Selters und Katerstimmung dagegen vor allem bei Union und SPD. Im Willy-Brandt-Haus, der Berliner SPD-Zentrale, hatte man bereits mit einer Pleite gerechnet und auf eine Wahlparty verzichtet. "Das ist bitter", klagt SPD-Chefin Andrea Nahles vor den Kameras, kündigt eine sorgfältige Wahlanalyse an und sieht als einen der Gründe für die historische Wahlschlappe in Bayern "die schlechte Performance der Groko". Die SPD bei der Landtagswahl in Bayern unter 10 Prozent mit einem historisch schwachen Ergebnis - schon werden erste Stimmen bei den Genossen laut, die die Große Koalition wieder in Frage stellen. Der Erdrutsch in Bayern trifft vor allem auch Schwarz-Rot in der Hauptstadt. Ein schwarzer Tag für die CSU, die ihre absolute Mehrheit verliert und nicht mehr allein regieren kann, die SPD ist im Freistaat nur noch einstellig - die Druckwellen des Bayern-Wahlbebens erreichen auch das politische Berlin und wirken nach.

Auch im Konrad-Adenauer-Haus gibt es nichts zu feiern. CDU-Generalsekretärin Annegret-Kramp-Karrenbauer will das Desaster der Schwesterpartei CSU möglichst schnell abhaken und lieber nach vorne blicken. Die Streitigkeiten in der Großen Koalition, "insbesondere der Tonfall und der Stil" seien kein Rückenwind für die Wahlen in Bayern gewesen, räumt die CDU-Parteimanagerin selbstkritisch ein, schaltet gleich wieder in den Wahlkampfmodus und richtet den Fokus bereits wieder auf die Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen. Kanzlerin Angela Merkel engagiert sich dort in den kommenden Tagen besonders stark. Verliert auch die CDU in Hessen, geriete die Regierungs- und Parteichefin mächtig unter Druck, müsste ernsthaft um ihre Wiederwahl auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember in Hamburg fürchten.

Wer trägt die Verantwortung für das Wahldebakel der CSU? Parteichef Horst Seehofer lässt gestern lange auf sich warten, tritt erst spät vor die Kameras, lässt Ministerpräsident Markus Söder bei der Analyse den Vortritt. Rücktritt? "Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen", macht der CSU-Chef klar, dass er nicht daran denkt, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Seehofer soll sich mit Ministerpräsident Söder angeblich auf eine Art Burgfrieden verständigt haben, wie es in Parteikreisen heißt. Natürlich habe auch er als Parteichef eine Mitverantwortung für das Ergebnis, räumt er ein.

Das sieht man auch in Berlin so. Um 18.40 Uhr tritt eine sichtlich angeschlagene SPD-Vorsitzende vor die Kameras. "Das ist ein sehr schlechtes Ergebnis für die SPD", sagt Andrea Nahles gleich zu Beginn ihres kurzen Statements. Schweigen, fast Totenstille im Willy-Brandt-Haus. Die traditionelle Wahlparty hatte sie schon vorsorglich abgesagt. Und so trägt sie ihren Frust über ihre erste Wahlschlappe in der Rolle der SPD-Chefin ohne Genossen im Publikum vor den Fernsehkameras aus. Schönzureden gibt es nichts. "Das ist bitter". Kurz darauf fügt sie in einem Interview hinzu: "Das tut weh." Und: "Wir haben Grund zum Nachdenken." Viel Demut und demonstrierte Einsicht also. Die Gründe für das Debakel wird die SPD laut Nahles sorgfältig analysieren. Eine Ursache aber hat sie bereits wenige Minuten nach Schließen der Wahllokale ausgemacht - und das ist aus ihrer Sicht die Große Koalition in Berlin. "Ein Grund für das schlechte Abschneiden ist sicherlich die schlechte Performance der Großen Koalition in Berlin." Und das ist die Ansage an CDU und CSU: "Das muss sich ändern." Mit dem Bruch des Regierungsbündnisses in der Hauptstadt hatte Nahles bereits die Tage zuvor gedroht. Jetzt bekräftigt sie mit ihren Worten, wie ernst sie diese Ankündigung meint. Turbulente Zeiten also für die Große Koalition in Berlin. Führungsdebatte in der SPD? Die versucht Nahles gleich zu unterdrücken. Von personellen Konsequenzen sei in den Parteigremien keine Rede gewesen. "Und da denken wir auch nicht drüber nach".

Den Autoritätsverlust von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel sprach ausgerechnet ihr langjähriger Weggefährte Wolfgang Schäuble offen an. Der Bundestagspräsident sprach von "Ermüdungseffekten" nach vielen Jahren einer unionsgeführten Regierung. Merkel sei "nicht mehr so unbestritten". "Vermutlich ist damit zu rechnen, dass das Wahlergebnis in Bayern doch erhebliche Veränderungen mit sich bringt und das wird dann auch in den Parteien entsprechende Diskussionen und Erschütterungen auslösen."