Von Benjamin Moscovici und Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Chaos-Tage bei den Genossen, die SPD eine Schlangengrube? Der Sturz von Parteichef Martin Schulz schlägt weiter hohe Wellen, jetzt geraten auch seine designierte Nachfolgerin Andrea Nahles und Partei-Vize Olaf Scholz, der vermeintlich neue starke Mann an Nahles’ Seite, mächtig unter Druck. Haben sie Schulz bewusst ins offene Messer laufen lassen? Oder haben sie Schulz’ peinlichen Versuch, sich ins Außenamt zu retten, unterstützt und die verheerende Außenwirkung völlig unterschätzt?

Am Wochenende meldete sich die Schwester von Martin Schulz in einem Interview zu Wort, nannte die SPD-Führung eine "Schlangengrube" und erhob schwere Vorwürfe. Ihr Bruder sei belogen und betrogen worden. "Andrea Nahles, Olaf Scholz und andere machen ihn zum Sündenbock", sagte Doris Harst, die selbst seit Jahren in der Partei aktiv ist.

Die Schlammschlacht wird zum Bumerang für Nahles und Scholz, die bis zum Freitag wie die strahlenden Sieger des Schulz-Dramas aussahen. Jetzt stehen sie als Intriganten und Hinterzimmer-Politiker am Pranger.

Der Plan der Parteiführung, rasch Fakten zu schaffen und den Machtwechsel an der Spitze so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, droht jedenfalls zu scheitern. Nahles soll schon am Dienstag den Parteivorsitz von Martin Schulz übernehmen. Er hätte dann im Willy-Brandt-Haus seinen letzten Tag als Vorsitzender - nach keinem Jahr im Amt. Doch in der Partei formiert sich Widerstand. Der hastige Wechsel und die mangelnde Absprache erzeugen bei vielen Genossen das Gefühl, übergangen worden zu sein. "Positionen dürfen nicht mal so eben im Hinterzimmer vergeben werden, das müssen alle entscheiden, die dafür zuständig sind, im Zweifelsfall ein Parteitag", sagt SPD-Vize Ralf Stegner.

"Es ist wichtig, dass die Mitglieder maßgeblich am Erneuerungsprozess beteiligt sind", sagt Hilde Mattheis, SPD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Vorsitzende in Baden-Württemberg, im RNZ-Interview (s.u.). "Wir brauchen einen offenen und transparenten Prozess, damit die Partei die Möglichkeit hat, zwischen mehreren Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen."

Der Vorschlag hat prominente Unterstützer. So sagt Katarina Barley, geschäftsführende SPD-Arbeits- und Familienministerin, sie könne der Urwahl-Idee durchaus etwas abgewinnen. Die direkte Beteiligung der Mitglieder schaffe Vertrauen, so Barley.

Seit Tagen versuchen die Parteigranden, die Personaldebatte einzufangen, die Partei wieder unter Kontrolle zu bekommen. Doch ein ums andere Mal verstolpert sich die erste Reihe der SPD-Politiker. Hinzu kam die "Grätsche" von Ex-Parteichef Sigmar Gabriel. Der schien die Sympathien im Streit mit Schulz auf seiner Seite zu haben, brachte sich dann aber durch verbale Tiefschläge weit unter der Gürtellinie wohl um die Chance, doch noch Außenminister zu bleiben. Miserable Vorzeichen für den Mitgliederentscheid, der am 20. Februar startet.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil platzt gestern der Kragen, er droht unverhohlen, er könne jedem, der Personaldebatten jetzt weiter anheize oder Foulspiel begehe, nur sagen: "Irgendwann gibt’s die Rote Karte."

Eine Kampfansage an Gabriel? Der hilflose Versuch, die Nahles-Inthronisierung am Dienstag zu retten? Die Genossen sind zerrissen, stecken in der Selbstzerfleischung, statt sich aufs Regieren vorzubereiten.