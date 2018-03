Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Passau. Ende Oktober 2008: Vier Wochen ist die verhehrende Landtagswahl her, bei der die CSU erstmals seit Jahrzehnten ihre absolute Mehrheit verlor. Ministerpräsident Günther Beckstein und Parteichef Erwin Huber treten ab, nun übernimmt Horst Seehofer beide Posten.

März 2018: In Berlin wird die neue Große Koalition vereidigt. Horst Seehofer kehrt als Minister für Inneres und Heimat nach Berlin zurück. In der Nacht zum Mittwoch ist sein Rücktritt als Ministerpräsident in Kraft getreten. Der Passauer Politologe Michael Weigl (Foto: zg) zieht im RNZ-Interview Bilanz über fast zehn Jahre Seehofer in München.

Michael Weigl, geboren 1971 in München, lehrt Politikwissenschaft an der Universität Passau. Von ihm erschien 2013: "Die CSU. Akteure, Entscheidungsprozesse und Inhalte einer Partei am Scheideweg".

Herr Weigl, wenn dieses Interview erscheint, ist Horst Seehofer nicht mehr im Amt. Kann man sagen, dass da eine Ära für Bayern zu Ende geht?

Horst Seehofer hat zweifelsohne die CSU und auch das Land Bayern sehr geprägt. Insofern kann man in dieser Sicht von einer Ära sprechen. Aber ich bin mit dem Begriff etwas zurückhaltend deswegen, weil Seehofer von Anfang an aus Parteisicht ein Kandidat war, der den Übergang managen sollte. Es war von Anfang an klar, dass es auch darum gehen würde, nach ihm jemanden Neues, Junges ins Amt zu bringen.

Der Übergang dauerte dann fast so lange, wie selbst ein Franz-Josef Strauß im Amt war. Warum?

In allererster Hinsicht, weil Seehofer nicht wollte, dass es schneller geht. Und weil in der Partei keine eindeutigen Mehrheiten für einen Nachfolger vorhanden waren. Zu Guttenberg wäre ihm gefährlich geworden. Aber nachdem er zurücktreten musste, hat keiner der Kandidaten eine Mehrheit innerhalb der Fraktion und der Partei auf sich vereinen können. Was aber auch daran lag, dass Seehofer dafür gesorgt hat. Dadurch ist dieses Projekt Seehofer länger geworden, als man anfangs erwartet hat.

Bayern und die CSU seit 2008. Grafik: Bräuer & RNZ-Repro / Quellen: Destatis, Statistisches Landesamt, Bayerischer Landtag, Bundesfinanzministerium, kicker.de

Sie sagen: Er hat die Partei und das Land geprägt. Was wird bleiben von fast zehn Jahren Seehofer?

Es wird sicherlich bleiben, dass er die Partei neu aufgestellt hat. Er hat sie modernisiert, vor allem in der ersten Legislaturperiode. Da hat er die Partei von Altlasten befreit und sie auf einen neuen Weg geführt. Das ist in der zweiten Legislaturperiode mit der Flüchtlingskrise etwas ins Schwanken geraten. Aber da ist viel geschehen innerhalb der Partei. Was das Land angeht, gibt es natürlich große Stichwörter, zum Beispiel ausgeglichener Haushalt, was sicherlich dieses Land zukunftsfähiger gemacht hat.

In der Flüchtlingskrise war er aus Bundessicht die innerparteiliche Opposition der Union. Nun wird er genau für den Bereich, den er so scharf kritisiert hat, als Minister verantwortlich. Ist das eine Chance oder ein Risiko?

Vermutlich beides. Auf der einen Seite ist es die Chance für ihn, aber auch die CSU insgesamt, dem schärferen Kurs, den sie in den letzten Jahren propagiert hat, auch bundespolitisch mehr Geltung zu verleihen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die CSU, auch wenn sie das Innenministerium hat, nicht alleine regiert. Sie wird auch gegen Mauern laufen, nicht nur bei der SPD, sondern zum Teil auch bei der CDU. Auch Merkel wird sich jetzt nicht so einfach ändern können und auch nicht wollen. Insofern ist das schon ein sehr dickes Brett, was Horst Seehofer da bohren muss.

Aktuelle Umfragen sehen die CSU sogar unter dem Ergebnis von 2008, das damals einer Katastrophe gleichkam.

Das darf man nicht vergleichen. 2008 ist man von einem ganz anderen Ausgangsniveau gekommen. Es geht jetzt gar nicht mehr so sehr um die Frage der Prozentpunkte, sondern darum: "Schaffen wir es, eine Mandatsmehrheit im Landtag zu erhalten? Können wir allein regieren?" Es ist sehr, sehr schwierig, aber dass man überhaupt noch in Reichweite ist, ist mehr, als viele 2008 prognostiziert haben. Das ist unter anderem ein Erfolg der "Ära" Seehofer.

Seehofer galt damals als "die letzte Patrone der CSU". Was ist jetzt Markus Söder? Ein ganz neues Magazin oder der allerletzte Nachlader?

Weder, noch! Es ist ein Generationenwechsel. Markus Söder wird sicher seine eigenen Akzente setzen. Aber natürlich ist er kein "Frischling" oder einer, der mit allem bricht. Seehofer ist ja 2008 unter anderem deswegen Ministerpräsident und Parteivorsitzender geworden, weil er den Bruch mit dem Alten darstellte. Weil man jemanden wollte, der völlig unbelastet ist von dieser alten CSU. Das war tatsächlich ein Neuladen. Das ist bei Söder nicht der Fall. Er steht in einer Kontinuität unter anderem zu Stoiber, das ist kein völliger Neuanfang.

Und für ihn steht und fällt alles mit der absoluten Mehrheit?

Es ist vorstellbar dass es in der CSU Personen gibt, die im Kopf haben: "Wenn das mit der Mehrheit schiefgeht, dann können wir diesen Söder vielleicht auch wieder loswerden." Das sind natürlich diejenigen, die jetzt auch schon gegen ihn gekämpft haben. Es ist zu erwarten, dass es dann massive Unruhe in der Partei gibt. Wie sie sich dann verhalten wird, ob sich Söder halten können wird, das weiß man nicht. Man muss auch sehen: Es ist eine sehr realistische Option, dass die CSU die Mandatsmehrheit nicht erlangt und in eine Koalition gehen muss. Und das weiß sie auch. Die Frage ist, ob die Partei am Ende so ehrlich sein wird oder ob dann noch Rechnungen aufgemacht werden. Aber das weiß noch niemand.