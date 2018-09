Von Veronika Eschbacher

Kabul. Der Soldat zeigt ein Foto seiner ersten Einheit auf dem Smartphone. Er deutet auf mehrere Köpfe. "Der ist tot, der auch, der starb als erstes", sagt der 28-Jährige, der seinen Namen nicht nennen will und sich Habib Hamizada nennt. "Der hier hat keine Beine mehr, und dieser hat gerade die fünfte Kugel gefangen". Der Soldat zuckt mit den Schultern und steckt das Handy wieder ein.

Dass Hamizada bereits so viele Kameraden aus seiner Ausbildungszeit von vor vier Jahren verloren hat, ist kein Einzelfall. Die Verluste der afghanischen Sicherheitskräfte sind in den letzten Monaten stark angestiegen. Wie hoch sie genau sind, darüber schweigen sich die offiziellen Stellen aus. Aus Militärkreisen heißt es, mindestens 30 bis 35 Polizisten und Soldaten kämen jeden Tag in Gefechten ums Leben. 2016 waren es nach afghanischen Regierungsangaben noch rund 20 Sicherheitskräfte pro Tag.

Der Anstieg liegt daran, dass die radikalislamischen Taliban ihre Strategien geändert haben. Seit Mai haben sie sich zu keinem Selbstmordanschlag in Städten mehr bekannt. Sie wollten vielmehr in Zukunft Zivilisten schützen, hieß es. Dafür haben nun die Armee, Polizei und Geheimdienst ihre volle "Aufmerksamkeit" - und gegen diese führen sie einen immer härteren Zermürbungskrieg.

Mittlerweile überfallen Taliban-Kämpfer fast jede Nacht Kontrollposten und Militärbasen im ganzen Land. Alleine im letzten Monat konnten sie drei große Militärbasen mit teils über 100 Soldaten im Norden überrennen. Alleine in der Nacht zu Montag wurden bei Überfällen fast 60 Sicherheitskräfte getötet.

Dass die Taliban den Sicherheitskräften so zusetzen können, liegt auch daran, dass sie ihre territoriale Präsenz ausgebaut haben. Das schränkt die Bewegungsfreiheit der Regierungstruppen zunehmend ein. Sie haben Schwierigkeiten, Nachschub an Kämpfern, Munition und Verpflegung in ihre Basen, zu ihren Kontrollposten oder in Kampfgebiete zu bringen. Immer häufiger ergeben sich Soldaten, da ihnen die Munition ausgeht. Die Taliban richten ihre Angriffe auch gezielt auf Nachschubkonvois, die sie aus dem Hinterhalt angreifen.

Experten führen die Nachschubprobleme auch auf schlechtes Management und Korruption innerhalb des Militärs zurück. Analysten schreiben die gesamte Problematik aber auch der Empfehlung der US-Militärberater zu, die afghanischen Kräfte sollten sich aus ländlichen Gebieten zurückzuziehen.

Viele Soldaten fühlen sich von Kabul im Stich gelassen. Das drückt auf die Moral. Demoralisierend wirkt aber auch, dass die Taliban heute praktisch täglich Sicherheitskräfte töten. Sie erschießen Polizeichefs oder Kommandeure der Spezialeinheiten vor Bäckereien oder auf dem Heimweg. Hamizada zeigt Bilder von zwei Offizieren, die blutüberströmt in ihrem Auto liegen. Immer öfter werden auch Magnetbomben auf die Unterseite von Polizei- oder Militärautos geklebt. Meist reißt es jenen, die über der Bombe sitzen, die Beine ab. Sie verbluten.