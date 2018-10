Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen Hardt ist außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der gebürtige Hofheimer (Taunus) studierte nach seiner Offizierslaufbahn bei der Marine Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Köln.

Der Fall Khashoggi sorgt weltweit für Empörung. Saudi-Arabien liefert immer neue Versionen über den Tod des Journalisten und Regimekritikers im Konsulat in Istanbul. Wie bewerten Sie die Erklärungen der Führung in Riad?

Die Erklärungen scheinen mir unglaubwürdig und beantworten auch nicht die Hauptfrage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass in einem saudi-arabischen Konsulat auf türkischem Boden ein aus Riad angereister Schlägertrupp zugegen waren, um kritische Journalisten zu töten. Wir erwarten eine vollständige, lückenlose Aufklärung dieses Falls. Es muss transparent gemacht werden, ob und in welcher Weise führende Regierungskreise in diesen Mord involviert sind.

Welche weiteren Konsequenzen muss es darüber hinaus geben?

Europa und die USA müssen jetzt geschlossen auf diese ungeheuren Vorgänge reagieren. Neben der Aufklärung muss Saudi-Arabien seinen Kurs ändern. Die Führung in Saudi-Arabien muss wieder zu einer der internationalen Gemeinschaft dienenden und die Menschenrechte achtenden Politik zurückfinden. Dafür sollten wir unseren Einfluss nutzen, anstatt auf den Druck von Sanktionen zu setzen. Darüber sollte die internationale Gemeinschaft sorgfältig beraten. Die EU und die Vereinigten Staaten haben hier die gleichen Interessen. Es geht darum, wie wir Saudi-Arabien als stabilisierenden Faktor zur Sicherung des Friedens im Boot halten können. Ohne Saudi-Arabien wird es keinen Frieden im Nahen und Mittleren Ost geben und auch keine Sicherheit für Israel. Wir brauchen gute Beziehungen zu diesem Land.

Die Opposition und die SPD fordern den Stopp deutscher Rüstungsexporte…

... Wir haben im Koalitionsvertrag klar festgelegt, dass wir keine Rüstungsexporte mehr an Saudi-Arabien genehmigen wollen. Es gibt einige wenige Ausnahmen für lange vereinbarte Geschäfte und Rüstungsgüter, die Saudi-Arabien nicht gegen seine Nachbarn oder die eigene Bevölkerung einsetzen kann. Dabei bleibt es, solange sich die politischen Verhältnisse in Riad nicht grundsätzlich ändern.

Sollten deutsche Konzerne wie Siemens angesichts dieser Vorfälle nicht auf eine Teilnahme an der geplanten Investoren-Konferenz in Riad verzichten?

Es wäre kein Vorteil, wenn jetzt deutsche Wirtschaftsvertreter zu Hause bleiben würden. Es ist besser, mit Saudi-Arabien im Gespräch zu bleiben.

Die USA wollen das Abrüstungsabkommen INF mit Russland aufkündigen, werfen Moskau vor, dagegen zu verstoßen. Welche Konsequenzen drohen jetzt?

Auch wir haben seit Monaten die Sorge, dass Russland durch eine Modernisierung seiner Raketen das INF-Abkommen verletzt haben könnte. Von russischer Seite steht der Vorwurf im Raum, dass die Raketenabwehr der USA in Osteuropa ebenfalls gegen dieses Abkommen verstößt. Das ist aber nicht der Fall. Auf beiden Seiten sollte jetzt sorgfältig aufgeklärt werden, ob der INF-Vertrag verletzt ist oder nicht. Eine Aufkündigung des Abkommens wäre jetzt ein Fehler. US-Präsident Donald Trump hätte besser zunächst die diplomatischen Kanäle nutzen sollen, um offene Fragen mit Moskau zu klären.

Der Kreml wirft Washington vor, mit seiner Politik eine unipolare Welt schaffen zu wollen. Droht jetzt eine neue Phase nuklearer Aufrüstung?

Wir haben mit dem INF-Abkommen in den 80er und 90er Jahren ein hohes Maß an Sicherheit erreicht. Die Raketentechnik hat sich in einer Art und Weise weiterentwickelt, dass bestimmte Punkte des Abkommens womöglich nicht mehr zeitgemäß sind. Da stellt sich aber nicht die Frage der Kündigung des Vertrages, sondern die einer Neuverhandlung des Abkommens. Daran sollten wir arbeiten.