In Salisbury transportieren Militärexperten Fahrzeuge ab, die mit dem Anschlag auf Sergej Skripal in Verbindung stehen könnten. Foto: AFP

Von Silvia Kusidlo und Friedemann Kohler

London/Moskau. Es ist nicht die erste diplomatische Eskalation dieser Art zwischen Großbritannien und Russland: 1971 schickte London sogar 105 Vertreter der Sowjetunion außer Landes, nachdem ein großes Spionagenetzwerk aufgeflogen war. Als 1985 der britische Geheimdienst dem ranghohen KGB-Agenten Oleg Gordijewski zur Flucht in den Westen verhalf, mussten 25 Briten Moskau verlassen, im Gegenzug 31 Sowjets London. Nach dem Giftmord an dem Ex-Spion und Kremlkritiker Alexander Litwinenko 2006 in London wiesen beide Seiten je vier Diplomaten aus.

Was Premierministerin Theresa May am Mittwoch im britischen Unterhaus verkündet, ist die größte einzelne Ausweisung von Russen seit mehr als 30 Jahren, wie sie selbst betonte. 23 Botschaftsmitarbeiter haben genau eine Woche Zeit, das Land zu verlassen. Wer Großbritannien versuche zu schaden, für den gebe es nur eine einfache Botschaft, sagt May: "Ihr seid hier nicht willkommen!"

Vermögen des russischen Staates in Großbritannien solle eingefroren werden, wenn es eingesetzt werde, um Leben oder Besitz von Briten oder in Großbritannien lebenden Ausländern zu gefährden, sagte May. "Der russische Staat ist des versuchten Mordes schuldig", sagte May. "Dies bedeutet, dass es sich um den illegalen Einsatz von Gewalt gegen Großbritannien durch den russischen Staat handelt." Sie zog auch eine Einladung an den russischen Außenminister Sergej Lawrow nach Großbritannien zurück.

"Wir hatten uns bessere Beziehungen gewünscht, und es ist tragisch, dass Präsident Putin nun diesen Weg gewählt hat", sagte die Premierministerin.

Zuvor hatte Russland ein britisches Ultimatum zur Aufklärung des Gift-Attentats auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury verstreichen lassen. May hatte gefordert, dass sich Moskau bis 1.00 Uhr MEZ in der Nacht zum Mittwoch zur Herkunft des bei dem Attentat verwendeten Nervengifts Nowitschok äußern müsse. Die extrem gefährliche Substanz war einst in der Sowjetunion entwickelt worden. Woher das Gift für den Anschlag kam, ist unklar.

Moskau weist die Vorwürfe vehement zurück und droht seinerseits mit Konsequenzen. Russland lasse nicht in der Sprache von Ultimaten mit sich reden, so Kremlsprecher Dmitri Peskow. Das Außenministerium in Moskau nannte es "inakzeptabel", dass die britische Regierung zu derartigen Mitteln greife - und fügte schnippisch hinzu: Lawrow habe die Einladung nach Großbritannien gar nicht angenommen. Das Vorgehen Londons sei eine "beispiellose grobe Provokation". Eine Reaktion dürfte bald folgen.

Die 29 Nato-Mitglieder veröffentlichten am Mittwoch eine gemeinsame Erklärung, in der sie Russland zur Beantwortung aller Fragen zu dem Giftanschlag sowie zur "vollständigen Offenlegung" des Nowitschok-Programms aufforderten, aus dem das Nervengift laut britischer Darstellung stammte. London hatte am Mittwoch bei einer Sitzung des Nordatlantikrats über den Ermittlungsstand informiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte Moskau zu Transparenz auf. Die Befunde der britischen Regierung seien ernst zu nehmen, sagte Merkel nach ihrer vierten Vereidigung als Kanzlerin. Dennoch könnten nicht alle Kontakte abgebrochen werden, "denn man muss ja auch mit den russischen Verantwortlichen immer wieder sprechen, trotz aller Meinungsverschiedenheiten".