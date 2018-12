Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Es läuft die Nachspielzeit. Wie beim WM-Spiel Deutschland gegen Schweden. Doch statt Toni Kroos ist Angela Merkel am Ball, es geht um eine gemeinsame Asyllösung, das Tor ist mit zig Verteidigern verrammelt - und statt wie Marco Reus den Ball vorzulegen, sagt Seehofer als vermeintlicher "Mitspieler" nur trotzig: "Dann mach mal."

So fasste im Juni RNZ-Karikaturist Heiko Sakurai die beiden Topthemen des Sommers in einem Bild zusammen: die desaströse Darbietung der Regierung in der Flüchtlingsdebatte - und die Fußball-WM in Russland. Das ganze Ausmaß des Desasters auf dem Rasen war da freilich noch nicht einmal abzusehen. Und ebenso wenig, dass für Merkel als gewesene Parteichefin tatsächlich bald die Nachspielzeit anbrechen sollte.

2018 war ein Jahr der großen politischen Abschiede und Umbrüche. Merkel, Seehofer, die SPD als Volkspartei? Sakurai lässt auf dem Titelbild seines aktuellen Jahresbandes die Allegorie von der alten Dame SPD gemeinsam mit Merkel gen Sonnenuntergang reiten. In der Rückschau wird noch einmal deutlich, was für ein überdrehtes Jahr da gerade zu Ende geht: Immer wieder sehen wir die Akteure der GroKo in ihren selbst herbeigeredeten Krisensituationen, in denen nicht einmal der Paartherapeut noch zu helfen weiß. Sakurai verwandelt die Steilvorlagen des Berliner Betriebs oder der Weltpolitik nicht einfach nur in Pointen - sondern macht in seinen Cartoons sichtbar, was die Protagonisten wortreich verschleiern wollen. Er endet mit einer Monty-Python-Anleihe: Merkel und Seehofer haben sich als Ritter gegenseitig kurz und klein geschlagen. "Kein Problem, wir raufen uns wieder zusammen."

Karikatur: Heiko Sakurai

Dass mit Humor alles besser erträglich wird, zeigt auch der Rückblick des zweiten RNZ-Karikaturisten Klaus Stuttmann. Von Martin Schulz’ Kehrtwende in Sachen Regierungsbeteiligung über Emmanuel Macrons vergebliches Warten auf eine Antwort aus Berlin bis zum dem nie versiegenden Quell der Aufregung im Weißen Haus - Stuttmann zieht sie alle durch den Kakao. Mit beißendem Zynismus oder derber Übertreibung, wo es sein muss. Und das muss es oft, in einer Welt, in der Politiker mit der Größe ihres Atomknopfs prahlen.

Info: Heiko Sakurai, "Cartoons des Jahres", Schaltzeitverlag, 176 Seiten, 18,90 Euro / Klaus Stuttmann, "Politische Karikaturen 2018", Schaltzeitverlag, 224 Seiten, 19,90 Euro.