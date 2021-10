Von Benjamin Auber

Heidelberg. Der Russlandkenner und Journalist Hubert Seipel analysiert in seinem neuen Buch "Putins Macht: Warum Europa Russland braucht", wie sich das globale Machtsystem neu ausrichtet.

Hubert Seipel. Foto: zg

Herr Seipel, ist Wladimir Putin gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht?

Russland ist zusammen mit Amerika die größte Atommacht. Der russische Präsident hat fünf US-Präsidenten kommen und gehen sehen. Jetzt tritt nach 16 Jahren Angela Merkel ab und Wladimir Putin ist noch mindestens bis 2024 im Amt. Russland wird als größtes Land der Erde nicht einfach verschwinden. Moskau ist ein wichtiger Player im Nahen Osten. Der Irak-Krieg der USA und der Krieg in Syrien hat Europa Hunderttausende von Flüchtlingen beschert, und die Gefahr ist noch lange nicht gebannt.

Was heißt das für uns?

Ehemalige Sowjet-Republiken wie die baltischen Staaten oder Polen werden sich noch lange mit Russland und den gegenseitigen Wunden der Vergangenheit auseinandersetzen. Dazu brauchen wir Russland, sonst wird es kein gemeinsames Europa geben. Das können nicht wir Deutsche stellvertretend erledigen, indem wir predigen, wie es zu gehen hat. Wir sind schließlich selbst Täter. Wenn diese Vergangenheit nicht aufgearbeitet wird, haben wir weiter mit einem Krieg der jeweiligen nationalen Erinnerungen und weniger mit der Erinnerung an den katastrophalen Zweiten Weltkrieg zu kämpfen.

An der belarussischen Grenze bahnt sich eine neue Flüchtlingskrise an. Wären weitere Sanktionen, wie es Horst Seehofer fordert, der richtige Ansatz, um Putin zu beeindrucken?

Ich bin nicht der EU-Ratspräsident oder der politische Berater der Bundesregierung. Die Vorstellung allerdings, der russische Präsident wäre durch Drohungen des deutschen Innenministers, dessen Amtszeit bald abgelaufen ist, so beeindruckt, dass Putin den Präsidenten von Belarus anruft und unter Druck setzt, halte ich freundlich formuliert, für wenig wahrscheinlich. Und die Vorstellung, wir könnten Alexander Lukaschenko mal eben so absetzen, halte ich für unrealistisch. Das müssen die Menschen vor Ort schon selbst machen.

Könnte Putin selbst den Gashahn abdrehen und damit die Energiesicherheit in Europa gefährden?

Diese Argumentation ist ziemlich alt und stammt noch aus den Zeiten des Kalten Krieges. Damit verboten die USA bereits Anfang der 1960er-Jahre dem damaligen Kanzler Konrad Adenauer, Energie aus der damaligen Sowjetunion zu beziehen. Anfang der 1980er-Jahre war es Ronald Reagan, der gegen die Regierung Helmut Schmidt Sanktionen verhängte, als der damalige Kanzler ein gigantisches Tauschgeschäft – Stahlröhren gegen Gaslieferungen aus der Sowjetunion – durchsetzte. Der US-Präsident musste die Sanktionen gegen Deutschland damals zurücknehmen. Die USA haben mit diesem Argument auch gegen Nord Stream 2 Sanktionen gegen Deutschland verhängt. Russland hat auch nach dem Zerfall der Sowjetunion zuverlässig geliefert. Es geht nicht zuletzt um wirtschaftliche Konkurrenz. Die USA wollen selbst Flüssig-Gas nach Europa liefern.

Sie bezeichnen die Situation als "unfruchtbares Kräftemessen" zwischen der EU und Russland. Wie lässt sich diese Spirale durchbrechen?

Als die Sowjetunion Anfang der 1990er- Jahre zusammenbrach, glaubte der Westen, endgültig gesiegt zu haben. Die Vorstellung, dass der Osten automatisch unser Gesellschaftsmodell übernehmen würde, ist gescheitert. Andere Länder haben eine eigene Geschichte und müssen selbst ihre Veränderungen betreiben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das übrigens kürzlich so ausgedrückt: Wir glauben gerne, dass "wir die Lektionen aufgrund unserer Vergangenheit" am "gründlichsten gelernt" haben. Ein Irrglaube, der "uns blind gemacht hat dafür, dass unsere Nachbarn die Welt anders sehen."

Hat die EU noch Optionen, um sich zwischen den USA, China und Russland zu behaupten?

Wenn Deutschland und Europa nicht weiter nur politischer Dienstleister für die geopolitischen Interessen der USA bleiben wollen, müssen wir das. Spätestens seit Trump haben wir gelernt, was "America First" bedeutet. Europa braucht mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit Und darin liegt unsere gemeinsame Chance, nicht in den Konflikt zwischen China und den USA hineingezogen zu werden.

Liegt der Schlüssel einer Entspannungspolitik also eher in Washington als in Moskau?

Er liegt bei uns. Wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen. "Nation Building" in fremden Staaten hat noch nie gut funktioniert. Afghanistan ist ein aktuelles Beispiel dafür. Und in Moskau wird es noch viel weniger funktionieren.

Info: Hubert Seipel ist am Montag, 25. Oktober, 20 Uhr, im DAI in Heidelberg.