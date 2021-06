Ein Denkmal erinnert im Zentrum der namibischen Hauptstadt an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama von 1904 bis 1907. Foto: Jürgen Bätz/dpa

Von Michael Abschlag

Heidelberg. Jürgen Zimmerer (56; Foto: zg) ist Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg.

Herr Zimmerer, Deutschland und Namibia haben ein Aussöhnungsabkommen ausgehandelt. Wie bewerten Sie das?

Erst einmal ist es gut, dass die Bundesrepublik den Völkermord an den Herero und Nama anerkennt, die Bereitschaft zur Entschuldigung zeigt und auch zu einer damit in Verbindung stehenden finanziellen Zahlung bereit ist. Das wird man auch im Rückblick als historische Weichenstellung bewerten. Das andere ist das Abkommen selbst. Die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, ist ein Skandal, weil man über die Köpfe vieler Herero und Nama hinweg einen Deal auf Biegen und Brechen durchdrücken will. Derzeit ist noch äußerst unklar, ob es zu diesem Abkommen kommen wird und in welcher Form. Bisher haben sich die Verhandlungsleiter auf einen Text geeinigt, den müssen aber noch die jeweiligen Außenminister unterschreiben und wohl auch die Parlamente ratifizieren. Inzwischen gab es in Namibia großen Widerstand und Proteste, auch von Gruppen, die diese Verhandlungen eigentlich unterstützt haben.

Hätte man die Herero und Nama mehr einbinden müssen?

Ja, natürlich. Das war von Anfang an ein großer Fehler. Ich habe das auch vor zwei Jahren zusammen mit Kollegen in einem offenen Brief an Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas so geschrieben. Viele Herero und Nama fühlen sich in dieser Frage von ihrer Regierung nicht vertreten, zudem leben nicht alle Herero und Nama in Namibia, viele wohnen auch in Südafrika und Botswana, als direkte Konsequenz aus dem Genozid. Die wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Die Bundesregierung hat nur mit der namibischen Regierung verhandelt, wohl wissend, dass dort eher moderatere Forderungen erhoben würden.

Hintergrund Das deutsche Kolonialreich Um 1900 besaß Deutschland das an Fläche drittgrößte überseeische Kolonialreich der Erde – nach Großbritannien und Frankreich. Es umfasste Territorien auf drei Kontinenten: Deutsch-Südwest (Namibia), Deutsch-Ostafrika (Tansania, Burundi und Ruanda), Togo und Kamerun in Afrika, die Bucht [+] Lesen Sie mehr Das deutsche Kolonialreich Um 1900 besaß Deutschland das an Fläche drittgrößte überseeische Kolonialreich der Erde – nach Großbritannien und Frankreich. Es umfasste Territorien auf drei Kontinenten: Deutsch-Südwest (Namibia), Deutsch-Ostafrika (Tansania, Burundi und Ruanda), Togo und Kamerun in Afrika, die Bucht von Kiautschou in China sowie Neuguinea und Samoa im Pazifik. Die deutsche Herrschaft war – ähnlich wie die anderer Kolonialmächte – von Ausbeutung und struktureller Gewalt geprägt. So kam es 1904/05 im heutigen Namibia zum Völkermord an den Herero und Nama, die nach einem Aufstand in eine lebensfeindliche Wüste getrieben wurden. Schätzungen zufolge starben dabei zwischen 50.000 und 70.000 Menschen. Es blieb nicht die einzige koloniale Gewalttat: Dem Maji-Maji-Krieg in Ostafrika, der von 1905 bis 1908 wütete, fielen rund 300.000 Afrikaner zum Opfer. Die deutsche Kolonialzeit endete 1918: Im Versailler Vertrag musste Berlin alle überseeischen Besitzungen abtreten. abs

Warum hat es so lange gebraucht, bis ein Abkommen zustande kam?

Das liegt daran, dass die Bundesrepublik eigentlich keine Verhandlung und keine Anerkennung des Völkermords wollte. Man hat lange argumentiert, dass der Begriff des Genozids erst 1948 im Völkerstrafrecht in Kraft getreten war und man ihn nicht rückwirkend anwenden könne. Dann hat 2015/16 der Bundestag den osmanischen Genozid an den Armeniern anerkannt und damit diese Rechtsposition unterlaufen. Dann musste man verhandelt, um den Vorwurf zu vermeiden, man messe mit zweierlei Maß. Aber man hat weiter versucht, den Genozid nicht als rechtsverbindlich anzuerkennen.

Bisher wird die deutsche Kolonialgeschichte wenig thematisiert. Wünschen Sie sich da mehr Interesse, mehr Beachtung im Geschichtsunterricht?

Das Interesse steigt ja seit zehn, 15 Jahren sprunghaft an. Das hat auch mit der Globalisierung zu tun und mit der Veränderung der Gesellschaft. Was wir aber wirklich brauchen, ist eine breite Bildungsoffensive, um über den europäischen Kolonialismus allgemein aufzuklären. Im Moment erzählen wir die europäische Geschichte immer nur als Erfolgsgeschichte. Das ist aber nur die halbe Geschichte, denn das moderne Europa hat seinen Reichtum buchstäblich auf dem Rücken der kolonialisierten und versklavten Menschen aufgebaut.

Wie soll man Ihrer Meinung nach mit kolonialen Denkmälern umgehen?

Durch die Diskussion ist uns ja plötzlich bewusst geworden, wie viele solcher Denkmäler wir in unseren Städten haben. Als Historiker bin ich natürlich daran interessiert, dass man sie als Quelle erhält. Aber ich finde, man muss sie radikal ent-heroisieren. Da reicht es nicht, eine kleine Schrifttafel anzubringen. Aber man kann eine Statue zum Beispiel einfach hinlegen, sie eingraben oder auf den Kopf stellen. Dann wäre die Statue noch da, aber man würde die Leute zwingen, sich zu fragen: Warum steht denn der Bismarck auf dem Kopf? Damit würde man die Geschichte nicht auslöschen, sondern eine kritische Auseinandersetzung anstoßen.

Ähnliche Diskussionen gibt es auch um Straßen, deren Namensgeber Kolonialverbrechen begangen haben. Sollte man sie umbenennen?

Das muss man im Einzelfall entscheiden. Wenn die Debatte über einen kolonialen Straßennamen beginnt, dann kann man die Straße umbenennen oder den Namen beibehalten. Aber wenn man ihn beibehält, ist das praktisch eine Neusetzung. Man kann sich dann nicht darauf berufen, dass die Straße schon vorher so hieß. Der Maßstab muss also sein, ob die zu ehrende Person nach heutigen Vorstellungen ehrenswert ist oder nicht. Das sollte man wissen.

Nun liegen auch in deutschen Museen noch zahlreiche geraubte Kulturgüter. Wie sollte man damit umgehen?

Die Maßgabe der Politik war bisher immer, dass wir Raubkunst nicht behalten wollen. Und diese Sachen sind zum größten Teil Raubkunst: Objekte, die unter zweifelhaften Bedingungen und ohne Freiwilligkeit nach Europa gekommen sind. Wenn man das nicht will, muss man sie zurückgeben. Was nicht geht, ist zu behaupten, es sei keine Raubkunst.

Der Bund will mehrere Statuten aus Benin zurückgeben. Ist das ein Anfang?

Das ist ein Anfang, mehr nicht. Ein sehr verspäteter Anfang. Das ist wie bei den Verhandlungen mit Namibia: Die deutsche Regierung gesteht erst dann etwas zu, wenn es sich überhaupt nicht mehr vermeiden lässt. Jetzt heißt es, man wolle einen "substanziellen Teil" der Benin-Bronzen zurückgeben. Aber was ist ein substanzieller Teil, wer entscheidet das? Und warum gibt man nicht alle zurück? Da ist sehr viel Widersprüchlichkeit in der deutschen Politik.