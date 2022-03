Von Benjamin Auber

Heidelberg. Prof. Peter Schirmacher (60) ist Direktor der Universitäts-Pathologie in Heidelberg und seit 2012 Mitglied der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Neben den Grundlagen der Tumorentstehung im Verdauungssystem befasst er sich auch mit Viruserkrankungen.

Herr Schirmacher, inwiefern kann bestimmt werden, ob eine Person "mit" oder "an" Corona gestorben ist?

Mit Sicherheit kann das nur durch eine Obduktion erfolgen. Unsere umfangreichen Untersuchungen haben in der ersten drei Wellen ergeben, dass bei rund 80 Prozent der Todesfälle bei SARS-CoV-2-Positiven die Corona-Infektion entscheidend war und bei 20 Prozent nicht. Seit Mai 2021 und jetzt besonders bei Omikron sehen wir, dass die Sterblichkeit an Covid insgesamt und auch unter den SARS-CoV-2 positiv Getesteten deutlich zurückgeht.

In welchem Bereich sind die Hauptschädigungen im Organismus zu finden?

Wenn ein Patient an Corona verstirbt, so ist die Lungenschädigung verantwortlich. Von den Gerinnungsphänomenen in kleinen Lungengefäßchen über die entzündlichen Veränderungen in den Lungenbläschen bis hin zum bindegewebigen Umbau des Organs haben wir hier in Heidelberg mit unseren Untersuchungen die Abfolge der Veränderungen entschlüsseln können.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 99: Warum Impftote genauer untersucht werden sollten Interview: Benjamin Auber / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wie viele der Corona-Toten werden in Heidelberg überhaupt obduziert?

Dank der Förderung durch ein Programm des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg und der großen Unterstützung unserer Klinikkollegen haben wir von Anfang an Covid-Verstorbene umfassend obduziert. In Heidelberg haben wir eine Covid-Obduktionsquote von etwa 70 Prozent.

Müssten wir nicht generell mehr obduzieren, um bessere Daten zu erhalten?

Leider haben wir im übrigen Deutschland Nachholbedarf. Auch jetzt brauchen wir mehr Daten, wie sich Omikron auf die Todesfälle auswirkt oder warum es trotz vollständiger Impfung in einzelnen Fällen zum tödlichen Ausgang kommen kann. Wichtig ist es, zu wissen, wie sich die Covid-Veränderungen in der Lunge zurückbilden. Also sollten wir auch Verstorbene obduzieren, die schwer erkrankt waren, aber später an einer anderen Ursache verstorben sind.

Halten Sie die Todeszahlen, die das Robert-Koch-Institut täglich veröffentlicht, dann für zielführend?

Diese Zahlen drücken nicht aus, ob Menschen ursächlich an Corona verstorben sind. Wir müssen nach unseren derzeitigen Daten und Informationen anderer Zentren davon ausgehen, dass mittlerweile der Anteil der Fälle hoch ist, die zwar einen positiven Test haben, aber nicht an Covid verstorben sind. Insofern vermitteln diese Zahlen in der Bevölkerung einen falschen Eindruck von der Gefährlichkeit der Infektion.

Wie können Sie als Pathologe helfen, Covid zu entschlüsseln?

Auch wenn es landläufig nicht immer bekannt ist, untersuchen wir ganz überwiegend Biopsien oder Operationspräparate lebender Patienten, bei uns etwa 70.000 im Jahr. Bei Obduktionen befassen wir uns mit den ‚natürlichen‘, klinischen Ursachen des Versterbens. Durch unsere systematische Obduktionstätigkeit haben wir die Covid-Erkrankungsabfolge rekonstruiert. Dies hat zur Therapieverbesserung beigetragen: bei Gerinnungsverhinderung, Medikamentenauswahl oder der Beatmungsstrategie. So haben unsere Erkenntnisse aus der Obduktion auch Leiden vermindert und Leben gerettet.

Welche Unterschiede im Krankheitsbild sehen Sie bei jungen Menschen im Gegensatz zu den Hochbetagten?

Die jüngsten Verstorbenen, die wir obduziert haben, waren Einzelfälle in den 40ern und 50ern. Das Durchschnittsalter liegt bei 75 bis 80 Jahren. In Bezug auf das Krankheitsbild gibt es keine Altersunterschiede. Bei Hochbetagten und bei multiplen Vorerkrankungen kann eine geringere Erkrankungsschwere in der Lunge zum Tod führen. Wobei man das nicht in jedem Einzelfall festmachen kann, weil einige Patienten eine Beatmung abgelehnt haben.

Sie haben vor einem halben Jahr vor einer hohen Dunkelziffer an "Impftoten" gewarnt. Wie kamen Sie darauf?

Personen, die überraschend und kurz nach der Impfung versterben, zeigen in unseren Untersuchungen in 30 Prozent einen direkten Impfzusammenhang. Wir sind die Einzigen, die sich systematisch um diese besonderen Fälle gekümmert haben. Normalerweise werden diese Verstorbenen nicht obduziert, weil sie keine Patienten sind, ohne Arztkontakt sterben und kein Fremdverschulden vorliegt. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass diese Fälle überwiegend nicht erkannt und untersucht werden. Daher besteht hier eine wichtige Informationslücke.

Wo sehen Sie das Problem?

Probleme gibt es in diesen Fällen bei der äußeren Leichenschau, der staatsanwaltlichen Vorgehensweise bei diesen Fällen und der fehlenden Unterstützung einer breiten, qualifizierten und systematischen Untersuchung auf allen Ebenen. Eine Frage des Nicht-Wissenwollens. Allen diesen Fällen sollte auf den Grund gegangen werden, was aber leider nicht passiert. Wir haben unsere Erkenntnisse gemeldet und veröffentlicht. Ich hätte mir gewünscht, dass darauf rationaler und mit entsprechenden Maßnahmen reagiert wird.

Warum sollten wir deutlich genauer darauf achten?

Es muss in jedem Fall geklärt werden, inwieweit ein Zusammenhang zwischen Versterben und Impfung besteht. Das trägt dazu bei, schwere Impfnebenwirkungen besser zu diagnostizieren, behandeln und zu verhindern. Impfstoffe und Impfstoffeinsatz können verbessert werden. Es besteht auch eine Fürsorgepflicht in Bezug auf Impfgeschädigte, die auch im Infektionsschutzgesetz verankert ist. Auch Hinterbliebene haben bei Impfzusammenhang ein Anrecht auf Entschädigung, aber nur auf Antrag. Ohne den Obduktionsbefund wird es in den wenigsten Fällen dazu kommen. Jeder, der rational darüber nachdenkt, wird zum Schluss kommen, dass der Staat hier nicht wegschauen darf. Hier muss das gleiche Vorgehen gelten, wie wir es bei einer Covid-Infektion oder der Einführung anderer Medikamente erwarten und umsetzen.

Was ist mit Hirnvenenthrombosen oder Herzmuskelentzündungen?

Seltene schwere Nebenwirkungen können prinzipiell bei jedem Impfstoff auftreten, sind aber abhängig vom Präparat. Hirnvenenthrombosen sehen wir nicht mehr, weil Astra-Zeneca nicht mehr verimpft wird. Bei Moderna und Biontech haben wir in Heidelberg erstmals auch Herzmuskelentzündungen mit tödlichem Ausgang dokumentiert. Das ist nun auch weltweit anerkannt. Aber auch in Leber und Nieren kann es ganz vereinzelt zu schweren Komplikationen kommen, die bisher nicht zum Tode geführt haben, weil sie rechtzeitig behandelt wurden.

Wie sehen Sie dann die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht?

Grundsätzlich ist die Impfung eine sinnvolle Maßnahme, die dazu beiträgt stark Gefährdete vor einem schweren Verlauf zu schützen. Eine allgemeine Impfpflicht halte ich nicht für zielführend, weil durch die Impfung weder eine Infektion noch deren Weitergabe verhindert wird. Ferner kann man nicht vorhersagen, welche Corona-Varianten uns im Winter peinigen werden und wie krankmachend sie sein werden, und ob uns die verfügbaren Impfstoffe konkret davor schützen werden. Jeder, der sich impfen lassen möchte oder sollte, kann das tun, sodass ich insgesamt keine medizinische Indikation für eine Impfpflicht sehe.