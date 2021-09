In seinem neuen Buch "Sozial ist, was stark macht" skizziert Georg Cremer einen leistungsfähigeren Sozialstaat. Im RNZ-Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf die Auswirkungen der Corona-Krise für die weniger wohlhabenden Schichten. Foto: Stefan Obermeier/RNZ

Von Benjamin Auber

Heidelberg. Sozialexperte Georg Cremer (69) war bis zum Jahr 2017 Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. Außerdem ist er außerplanmäßiger Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg. Sein Buch "Sozial ist, was stark macht", ist vor wenigen Wochen im Herder-Verlag erschienen.

Herr Cremer, warum leiden gerade sozial Schwächere so heftig unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie?

Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, haben es deutlich schwerer. Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg wurde in Corona-Pandemie enger. Er war ohnehin schon hoch.

Sie sprechen in ihrem Buch von unterschiedlichen Mustern von Verwundbarkeit. Können Sie das erläutern?

Die Pandemie ist mitnichten ein Gleichmacher. Bildung, Geld, eine sichere Arbeit und gute Wohnverhältnisse machen die Situation deutlich erträglicher.

Was hat die Politik im sozialen Bereich grundlegend falsch gemacht?

Die Politik hat sehr vieles richtig gemacht. Aber besonders am Beginn hat sie zu wenig Rücksicht auf benachteiligte Kinder genommen. So hätte man die Schulmittagessen in sozialen Brennpunkten auch im Lockdown anbieten müssen, mit sicherem Abstand auf dem Schulhof. Dann hätten Lehrerinnen und Sozialarbeiter weiterhin direkten Kontakt zu allen Schülern gehabt. Wir haben einen gut ausgebauten Sozialstaat, aber er könnte mehr leisten, um Notlagen vorzubeugen. Dafür muss er am unteren Rand der Gesellschaft wirksamer werden.

Hintergrund Keine weitere Spaltung Georg Cremer sieht trotz Querdenkern und Impfverweigerern keine weitere Spaltung der Gesellschaft, vor allem weil die gegenseitige Unterstützung zwischen den Menschen deutlich zugenommen hat. Die Rücksichtnahme in verschiedenen Bereichen hat den Zusammenhalt sogar gestärkt, sagt Cremer. Mehr als nur digitale Aufrüstung: Außerdem hofft Cremer im RNZ-Podcast, dass Schulen, neben der digitalen Aufrüstung, auf soziale Kooperationen im Umfeld stärker eingehen. Der Fokus müsse sich verändern. "Dort wo der Zusammenhalt vor Ort stark war, gelang es auch in der Pandemie im Interesse benachteiligter Kinder zu improvisieren".

[-] Weniger anzeigen

Aus ihrer Sicht braucht Deutschland eine Politik der Befähigung. Wie meinen Sie das?

Soziale Ungleichheit vererbt sich durch den Zufall der Geburt, Kinder werden in arme oder wohlhabende Familien hineingeboren, mit allen Folgen für Bildung und Lebenschancen. Wenn wir das nicht als gottgegeben hinnehmen wollen, dann braucht es neben der Umverteilung, die der Sozialstaat leistet, auch bessere Hilfen, damit alle Menschen ihre Potenziale entfalten können.

Ist der Staat bei Hartz IV dann zu streng mit seinen Bürgern? Sollten wir die Sanktionsspirale herunterdrehen?

Sanktionen können nur ein letztes Mittel sein. Sie müssen verhältnismäßig sein, deswegen hat das Bundesverfassungsgericht Sanktionen deutlich beschränkt. Wenn aber Hartz-IV-Bezug mit Schwarzarbeit kombiniert und daher eine wirklich zumutbare Arbeit abgelehnt wird, muss letztlich auch eine Sanktion möglich sein.

Würde ein erhöhter Mindestlohn von mindestens zwölf Euro gesellschaftliche Probleme nach der Pandemie abfedern?

Höhere Löhne helfen natürlich den Beschäftigten, sofern sie nicht zu erhöhter Arbeitslosigkeit führen. Der Mindestlohn ist aber keine sozialpolitische Wunderwaffe, sondern nur eines von mehreren Instrumenten. Auch wenn er zwölf Euro betragen würde, brauchen wir ergänzende finanzielle Hilfen für Familien im Niedrigeinkommensbereich und für Rentner, die dort gearbeitet haben.

Müsste die Politik dabei stärker bei den Tarifpartnern eingreifen?

Eine kluge Mindestlohnpolitik lotet die Höhe aus, die Niedrigeinkommensbezieher besserstellt und gleichzeitig nicht zu Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt führt. Wir haben den Mindestlohn in einer sehr guten Lage auf dem Arbeitsmarkt eingeführt, Verwerfungen gab es keine. Aber trotzdem muss man weiter vorsichtig sein. Es ist eine kluge Regelung, dass die Mindestlohnhöhe von den Tarifpartnern mit wissenschaftlicher Unterstützung festgelegt wird. Da sollte die Politik nicht reingrätschen. Gegen zwölf Euro Mindestlohn wäre nichts einzuwenden, wenn die Kommission dies nach Abwägung aller Folgen beschließt.

Das Thema Wohnen spaltet zunehmend die Gesellschaft. Was kann man tun?

Steigende Mieten in Ballungszentren sind ein Armutstreiber. Wir brauchen mehrere Instrumente. Geringverdiener sollten wir mit Wohngeld unterstützen, das wirkt zielgenau. Natürlich ist auch der Bau von günstigen Wohnungen notwendig, auch wenn das viele in der eigenen Nachbarschaft nicht wollen. Problematisch ist auch, dass die Sozialbindung ausläuft und damit die Zahl von Sozialwohnungen immer weiter zurückgeht.

Können Sie der Idee von Enteignungen und Obergrenzen etwas abgewinnen?

Man muss Mietmärkte regulieren, das geschieht ja auch. Es war falsch, dass Kommunen ihre Wohnungen abgestoßen haben, um sich zu entschulden. Aber Enteignungen schaffen keinen neuen Wohnraum. Es ist nicht unethisch, mit Wohnungen Geld zu verdienen. Pensionsfonds, die auf dem Mietmarkt investieren, sollten auch eine Rendite einfahren dürfen. Wenn wir das verhindern, dann fehlen private Investitionen und die Wohnkrise würde sich verschärfen.

Die Lockdown-Maßnahmen scheinen für Geimpfte vorbei. Ist das gerecht?

Was ist gerecht? Das bedeutet Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet andere und muss dann auch mit Einschränkungen leben. Das sollte mittelfristig dann auch zur Konsequenz haben, dass Ungeimpfte keine Lohnfortzahlung mehr bei Quarantäne erhalten. Aber vielleicht sollten wir dem Werben dafür, dass alle sich für eine Impfung entscheiden, noch etwas mehr Zeit geben.