Von Klaus Welzel

Heidelberg. Durchhalten lautet die Devise in der 36. Folge des RNZ-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kräusslich, dem Chefvirologen am Universitätsklinikum Heidelberg.

Professor Kräusslich, das Klinikum Heilbronn hat gemeldet, bei einem Patienten sei die britische Mutation des Coronavirus festgestellt worden. Ist das eine beunruhigende Nachricht?

Es ist eine erwartete Nachricht. Es handelt sich um einen Reiserückkehrer aus Großbritannien. Bereits zuvor sind in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern Infektionen mit einer der neuen Varianten bei Reiserückkehrern berichtet worden. Es ist ja auch zu erwarten, dass Menschen, die sich in Regionen aufhalten, wo die neue Variante häufig auftritt, mit diesem Virus infiziert werden können und es dann mitbringen. In Südengland macht die Variante bereits 90 Prozent aller Neuinfektionen aus.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 36: Wann können die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wurde diese Mutation auch schon in der Region Heidelberg festgestellt?

Wir haben am Donnerstag nachgewiesen, dass eine infizierte Person, die aus Südafrika einreiste und in der Region getestet wurde, mit einer der neuen Varianten infiziert ist. Wo die Person lebt, wissen wir aber nicht.

Stecken hinter den positiv Getesteten vielleicht noch zig andere in der Region?

Die Befürchtung ist durchaus, dass Infektionen mit den neuen Varianten nicht nur bei Reiserückkehrern auftreten, sondern eventuell schon mehr verbreitet sind. Bisher werden vor allem Reiserückkehrer aus Regionen, in denen die neuen Varianten besonders verbreitet sind, darauf untersucht, und das ist natürlich sinnvoll. Wenn also jemand aus Großbritannien oder Südafrika einreist und positiv getestet wird, sucht man sofort danach. Dagegen werden die vielen hundert positiven Abstriche, die jeden Tag in Baden-Württemberg anfallen, in der Regel nicht darauf überprüft, ob sie Mutationen tragen oder nicht. Das war vor dem Auftreten neuer Varianten auch nicht entscheidend. Aber jetzt muss vermehrt sequenziert werden; wir und andere Einrichtungen haben damit begonnen. Modellrechnungen schätzen, dass möglicherweise bereits ein oder zwei Prozent der Neuinfektionen in Deutschland durch eine der Varianten verursacht werden – aber momentan haben wir dafür noch keine sichere Datengrundlage.

Wir haben in dieser Woche die Schwelle von 50.000 Toten überschritten. Wie bewerten Sie diese Zahl – auch in Anbetracht der letzten Grippewelle, die 25.000 Tote gefordert hatte?

50.000 Tote ist eine große Zahl und viele dieser Menschen hätten noch eine ganze Reihe von Jahren zu leben gehabt. Sie ist allerdings im internationalen Vergleich keine riesige Zahl. Das heißt, Deutschland steht zwar nicht mehr so gut da, wie im letzten Frühjahr, ist aber immer noch besser durch die Pandemie gekommen als manche der umliegenden Länder. Aber die aktuellen Infektionszahlen sind immer noch zu hoch.

Wie sieht es in Spanien, Frankreich, Italien aus, klassischen Urlaubsländern?

Es wechselt immer wieder. Vor einigen Wochen hatten wir über Spanien gesprochen, das damals eher niedrige Zahlen hatte, jetzt sind sie wieder stark gestiegen. Frankreich lag sehr hoch, durch die Maßnahmen wurden die Infektionen stark reduziert, haben sich dann aber nicht weiter senken lassen. Und dann haben wir Tschechien mit anhaltend katastrophal hohen Zahlen. Dort ist die 7-Tage-Inzidenz seit Monaten bei 500 und mehr und nimmt einfach nicht ab. Wenn wir die Gesamtsituation betrachten, dann sehen wir, dass einschneidende Maßnahmen zwar oft sehr gut gewirkt haben, sich die Infektionszahlen dann aber meist auf einem zu hohen Niveau stabilisiert haben, weil sich das Virus bei Lockerungen einfach wieder ausbreitet.

Das klingt ja nicht sehr zuversichtlich, wenn man an die Öffnung von Restaurants denkt, an Urlaubsplanung oder auch Schulöffnungen?

Die Frage der Schulöffnungen wird die zentrale Frage der nächsten ein, zwei Wochen sein. In Baden-Württemberg wird ja aktuell diskutiert, die Kitas und die ersten beiden Grundschulklassen schrittweise zu öffnen. Vielleicht mit gestaffelten Öffnungszeiten und Wechselunterricht, zusätzlich sollte eine Teststrategie entwickelt werden, um frühzeitig Infektionsherde zu erkennen. Und wenn außerdem die Fallzahlen in Richtung 50er-Inzidenz weiter zurückgehen, kann man das nach meiner Einschätzung auch versuchen.

Schule geht vor, das ist klar. Wenn man aber zurückblickt, dann beschlossen die Länderchefs mit der Kanzlerin am 11. Mai 2020 zu Pfingsten hin die Gastronomie wieder schrittweise zu öffnen. Ist diese zeitliche Perspektive auch in diesem Jahr eher zu erwarten, als eine Öffnung an Ostern?

Ich fürchte, dass es für die Gastronomie im Innenbereich schwierig bleiben wird. Besser wird es, wenn man Außenbereiche wieder öffnen kann. Ob der warme Frühling im März kommt oder erst im Mai, ist schwer vorherzusagen. Eine Öffnung im Innenbereich wird man vermutlich erst diskutieren, wenn man eine stabile Senkung der Neuinfektionen unter die 7-Tage-Inzidenz von 50 bekommt, besser noch niedriger. Schulen sind hier die Ausnahme, ansonsten würde ich nicht mit schnellen Änderungen der Maßnahmen rechnen. Wie es in um den 15. Februar aussieht, kann man schlecht vorhersagen, das muss man dann beurteilen.

In Indonesien soll zuerst die Jugend geimpft werden – also genau anders als bei uns. Wie schätzen Sie diese Taktik ein?

Grundgedanke dabei ist, dass eine erfolgreiche Impfung junger Menschen, die oft viele Kontakte haben, verhindert, dass sich das Virus in dieser Gruppe ausbreitet und es deswegen auch nicht in die gefährdete Gruppe der Älteren eingetragen wird. Das kann aber nur funktionieren, wenn man sehr viele Menschen dieser Altersgruppe in einem kurzen Zeitraum impft. Wenn wegen noch nicht ausreichender Menge des Impfstoffs aber nur 1-2 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe geimpft werden können – wie derzeit bei uns – dann wird man keinen Effekt auf das Krankheitsgeschehen erzielen, fast alle sind ja weiter infizierbar. Insofern wäre das bei der momentan verfügbaren Menge an Impfstoff für uns die falsche und eine sehr dumme Strategie.

Abschließend: Wie sieht die Situation am Klinikum aus?

Die Zahlen schwanken immer etwas, aber die Tendenz geht nach unten. Auf den Intensivstationen haben wir immer noch eine hohe Belegung; sie ist nicht weiter gestiegen, aber auch nicht gefallen. Das hat folgenden Grund: Covid-Patienten, die intensivpflichtig werden, müssen in der Regel lange auf der Intensivstation bleiben. Deswegen dauert es länger, bis man dort den Effekt geringerer Neuinfektionen sehen wird.