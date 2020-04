Von Klaus Welzel

Heidelberg. Zweimal die Woche spricht RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel mit dem Heidelberger Chef-Virologen am Universitätsklinikum, Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, im RNZ-Corona-Podcast über die Entwicklung der Pandemie in der Region und über die Herausforderungen, die sich dadurch speziell für das Universitätsklinikum ergeben.





In der achten Folge geht es darum, dass die Region Rhein-Neckar deutlich besser da steht, was die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus angeht. Darf man in Regionen fahren, in denen die Infektionsrate höher ist? Und was ist von dem Vorschlag zu halten, dass gesunde Jüngere sich absichtlicht infizieren lassen sollen, um zur Herdenimmunität beizutragen?







In der siebten Folge sprechen Klaus Welzel und Hans-Georg Kräusslich über die Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten. Über die Frage, warum offenbar mehr Männer als Frauen an Covid-19 erkranken.









In der sechsten Folge geht es unter anderem um die Fragen, was die aktuelle Corona-Pandemie von einer normalen Grippe-Welle unterscheidet und, ob man beim Sporttreiben in der Öffentlichkeit lieber einen Mundschutz tragen sollte. Den Podcast können sie am Mittwoch hier nachlesen.







In der fünften Folge geht es unter anderem um die Fragen, wann die Schulen wieder öffnen sollten. Und warum eine Grippe-Impfung gerade in diesen Zeiten immer wichtiger wird. Hier können Sie den Podcast auch nachlesen







In der vierten Folge geht es um die Frage, warum die Ansteckungsquote in der Region so niedrig ist und was das Krisenmanagement damit zu tun hat. Hier können Sie die vierte Folge auch nachlesen







In der dritten Folge geht es um die Frage, wie gefährdet die Menschen in Alten- und Pflegeheimen sind. Und was an diesem warmen Wochenende zu erwarten ist.







In der zweiten Folge um die voraussichtliche Länge der Corona-Maßnahmen, wie stark die Rhein-Neckar-Region von Corona betroffen ist und wer nun Maskentragen sollte und wer nicht.









In der ersten Folge geht es um die Situation am Universitätsklinikum, um die Gefährlichkeit des Corona-Virus und die Frage, ob es einen Impfstoff noch in diesem Jahr geben kann.