Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. "Das ist ein Neustart für mehr Verlässlichkeit in der Rente", lobt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gestern den Kabinettsbeschluss zum "Rentenpaket I". Über einen "guten Tag für die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland" freut sich auch der CDU-Abgeordnete Peter Weiß, rentenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. "Unfair und viel zu teuer", schimpfen dagegen die Arbeitgeber. Wer hat Recht, was bringen die Verbesserungen und Entlastungen wirklich? Fakten zum Rentenpaket:

Mütterrente

Bislang bekommen Mütter, deren Kinder nach 1992 geboren sind, pro Kind drei Erziehungsjahre und damit drei Rentenpunkte angerechnet. Müttern älterer Kinder werden nur zwei Erziehungsjahre und damit zwei Rentenpunkte zugeschrieben. Laut Koalitionsvertrag sollten künftig Mütter mit drei oder mehr vor 1992 geborenen Kindern ebenfalls drei Punkte pro Kind angerechnet bekommen. Der Kompromiss: Es gibt einen halben Rentenpunkt zusätzlich für jedes vor 1992 geborene Kind. Das entspricht einem Plus pro Kind und Monat von 16,02 Euro im Westen und 15,35 im Osten. Die Ausweitung der Mütterrente kostet 3,7 Milliarden Euro pro Jahr. Sieben Millionen Mütter werden davon profitieren - vier Millionen mehr, als wenn nur diejenigen mit drei oder mehr Kindern berücksichtigt worden wären.

Erwerbsminderungsrente

Wer aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben ausscheidet, erhält eine Rente, als hätte er bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet. Die Bezüge fallen um gut zehn Prozent geringer aus als die von Regelrentnern. Knapp 15 Prozent der Frührentner sind auf Grundrente angewiesen, ihr Armutsrisiko liegt sechs Mal höher als bei Regelrentnern. Für alle, die ab 2019 in Erwerbsminderungsrente gehen, wird die Zurechnungszeit schrittweise angehoben, so dass sie künftig so hohe Bezüge bekommen, als hätten sie bis zum regulären Rentenalter gearbeitet. Sie können dann mit gut zehn Prozent höheren Renten rechnen. Der Sozialverband VdK beklagt, das Bestandsrentner nicht profitieren.

Stabiles Niveau bis 2025

Die Haltelinie führt dazu, dass die Renten wieder so stark steigen wie Löhne und Gehälter. Ohne diesen Eingriff wäre das Niveau von derzeit 48 Prozent bis 2025 auf 46,5 Prozent gesunken. Von der Maßnahme profitieren alle Rentnerinnen und Rentner. Das Rentenniveau gibt die Höhe der Altersbezüge nach 45 Beitragsjahren im Vergleich zum Bruttoverdienst an. Sinkt das Niveau, wird die Rente nicht kleiner: Sie steigt auch weiterhin, aber weniger stark als die Lohnentwicklung. Da diese an der Inflation ausgerichtet ist, führt ein sinkendes Rentenniveau zu Kaufkraftverlusten.

Stabile Beiträge

Für die gesetzliche Rente müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derzeit 18,6 Prozent ihres Einkommens abführen. Laut Kabinettsbeschluss wird der Beitragssatz bis 2025 auf maximal 20 Prozent gedeckelt - eine zweite Haltelinie neben der Stabilisierung des Niveaus. Um die doppelte Haltelinie zu bezahlen, legt der Staat von 2021 bis 2024 jeweils zwei Milliarden Euro jährlich zurück. Kritisch wird die Finanzierung ab 2025, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Die SPD kämpft dafür, das Niveau bis 2040 zu stabilisieren. Ohne Veränderung der Rentenformel würde es bis dahin auf 43 Prozent absinken.

Arbeitslosenversicherung

Die Beiträge werden von derzeit drei Prozent um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gesenkt. Bei einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 3156 Euro ergibt sich dadurch eine Ersparnis von knapp 16 Euro monatlich. Allerdings wird die Entlastung gleich wieder aufgezehrt. Denn die Beiträge zur Pflegeversicherung werden zum 1. Januar 2019 um voraussichtlich 0,5 Prozentpunkte von 2,55 auf 3,05 Prozent angehoben - beziehungsweise von 2,8 auf 3,5 Prozent für Kinderlose.

Geringverdiener

Minijobs bis 450 Euro sind von Sozialabgaben befreit. Derzeit steigen die Abgaben in einer Gleitzone bis 850 Euro auf die volle Höhe an. Die Gleitzone wird nun bis 1300 Euro ausgeweitet. Wer 850 Euro verdient, muss künftig 28 Euro pro Monat (336 Euro im Jahr) weniger an Sozialabgaben zahlen. Jenseits der Obergrenze von 1300 Euro würden wieder die vollen Beiträge fällig. Die entfallenden Beiträge der Minijobber für die Rentenkasse übernimmt der Staat.