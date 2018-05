Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Ärmere Eltern müssen trotz sozialer Staffelung der Beiträge überproportional viel Geld für die Kitabetreuung ausgeben. Die von der Bundesregierung geplante allgemeine Beitragsfreiheit der Kinderbetreuung würde jedoch zu deutlichen Qualitätseinbußen führen. Zu diesen Ergebnissen kommt die gestern vorgestellte Bertelsmann-Studie "ElternZOOM", für die gut 10.000 Eltern in Deutschland befragt wurden. Ist die Verteilung der Kita-Kosten wirklich ungerecht? Hintergründe:

Das Armutsgefälle

Die Elternbeiträge für die Kitabetreuung ist zwar vielerorts nach Einkommen gestaffelt - aber das reicht nicht aus, um die Ungleichheit auszugleichen, so die Studie. Die finanzielle Belastung sei trotz Staffelung "ungerecht verteilt", meint Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. Armutsgefährdete Eltern mit weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zahlen laut Studie monatlich 118 Euro, was zehn Prozent des Einkommens entspreche. Wohlhabendere Eltern zahlen dagegen 178 Euro, das sind "nur" fünf Prozent des verfügbaren Einkommens. Verstärkt werde die Schieflage durch Kosten für Ausflüge, Bastelmaterial oder Verpflegung von im Schnitt 45 Euro monatlich pro Familie - und das unabhängig von der Größe des Geldbeutels. Ärmere Familien zahlen für diese zusätzlichen Ausgaben laut Studie 3,3 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens, während wohlhabendere Familien dafür lediglich 1,4 Prozent ihres Einkommens aufbringen müssen.

Regionale Unterschiede

Auch die regionalen Unterschiede sind enorm: In Berlin wird der Kitabesuch ab August komplett gebührenfrei. Zwei Prozent ihres Nettoverdienstes geben Familien mit Kleinkindern derzeit noch dafür aus - inklusive Zusatzkosten. Kehrseite: Die Qualität der Kita-Gruppen und der Personalschlüssel liegen in der Hauptstadt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Am teuersten (8,9 Prozent des Einkommens) kommen Kitas die Eltern in Schleswig-Holstein zu stehen, in Niedersachsen sind es 7,3 Prozent. Rheinland-Pfalz liegt mit 4 Prozent unter dem Durchschnitt. In Bayern liegt der Anteil der Kitakosten bei 5,9 Prozent. Auch Nordrhein-Westfalen liegt mit 6,6 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 5,6 Prozent, genauso wie Baden-Württemberg - dort sind es 6,5 Prozent.

Die Forderungen

Wohlfahrtsverbände forderten mehr Unterstützung für ärmere Familien. Es sei nicht vermittelbar, "dass nach wie vor Kinder von Spitzenverdienern vom Staat insgesamt deutlich höher gefördert werden als Kinder von Normalverdienern und insbesondere die ärmsten Familien bei vielen Maßnahmen sogar ganz leer ausgehen", kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider.

Der Bundesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Wolfgang Stadler, mahnte, das Gebot der Stunde sei "Gebührenfreiheit, zumindest aber Gebührengerechtigkeit". Gebührenfreiheit und Qualität dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Autoren der Bertelsmann-Studie dagegen betonen, Gebührenfreiheit und bessere Qualität seien nicht gleichzeitig zu erreichen. Die Beitragsfreiheit für alle Kinder würde den Staat 7,3 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Hinzu kämen acht Milliarden Euro jährlich, um überhaupt ausreichend kindergerechte Kitaplätze anbieten zu können. Im Koalitionsvertrag ist indes nur eine Summe von 3,5 Milliarden Euro für die Jahre 2018 bis 2021 vorgesehen. Für das Jahr 2021 würden deswegen alleine 13,3 Milliarden Euro fehlen. "Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander", so das Fazit von Bertelsmann-Vorstand Dräger. Dem politischen Versprechen der Beitragsfreiheit fehle "die finanzielle Substanz".

Dräger fordert, nur einkommensschwache Familien von den Beitragskosten zu befreien. Dann müsste der Staat 730 Millionen Euro pro Jahr zuschießen. Er argumentiert mit der hohen Akzeptanz der Gebühren sowie der Bereitschaft von knapp 60 Prozent der Eltern oberhalb der Armutsgrenze, mehr Geld zu zahlen, wenn dadurch auch eine höhere Betreuungsqualität gewährleistet werde.

Was die Politik tut

Um die Unterschiede abzubauen, will Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zwei Verbesserungen erreichen: Mit ihrem "Gute-Kita-Gesetz" soll der "Einstieg in die Beitragsfreiheit" auf den Weg gebracht werden, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Einkommen der Eltern dürfe nicht darüber entscheiden, ob und wann Kinder in eine Kindertageseinrichtung gehen, sagte die Ministerin gestern. Zugleich soll das Gesetz zu bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards führen. Weil Fachkräfte fehlten, werde der Bund zudem eine Fachkräfteoffensive auf den Weg bringen.