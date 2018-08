Von Martin Fischer und Jörg Schurig

Dresden. Wie gefeit kann ein Volk gegen Rechtsextremismus sein? Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) hielt seine Landleute im Freistaat im Jahr 2000 für "völlig immun" gegenüber "rechtsradikalen Versuchungen". Das Wort von "König Kurt", der aus dem Westen kommend Sachsen nach der Wende und dem Zusammenbruch der Planwirtschaft im Vergleich zu anderen ostdeutschen Ländern relativ rasch wieder auf Kurs brachte, hatte Gewicht - und hat es heute noch in weiten Teilen der sächsischen Union. Doch auch Professoren können irren: Vier Jahre nach der legendären Aussage saß die rechtsextreme NPD im Landtag.

Tatsächlich war Rechtsradikalismus lange kein Thema für die sächsische CDU - und wenn, dann war er aus dem Westen importiert. Und stets kam der relativierende Verweis auf Linksradikale, die mindestens ebenso gefährlich seien. Auch nannten führende Christdemokraten gern NPD und die heutige Linke im Freistaat in einem Atemzug. Während sich die Sachsen-Union unter Biedenkopf in den 1990er Jahren mit absoluten Mehrheiten im Glanz der Macht sonnte, verdunkelte sich der Himmel spätestens 2004. In jenes Jahr fiel nicht nur der Einzug der NPD in den Landtag. Erstmals musste die bis dato erfolgsverwöhnte CDU mit einer anderen Partei die Macht teilen und mit der SPD koalieren.

2005 bildete die Union mit ihrem CDU-Parteichef und Ministerpräsidenten Georg Milbradt einen Arbeitskreis, der "Strategien und politische Antworten der CDU zum verfassungswidrigen und menschenverachtenden Verhalten der NPD" finden sollte. Das Gremium legte eine Analyse vor, die sich heute wie eine Handlungsanleitung zur Bewältigung aktueller Probleme liest. Nur: Das Papier verschwand in der Schublade, noch bevor es einer großen Öffentlichkeit bekannt wurde und Wirkung entfalten konnte. Hinter vorgehaltener Hand wird vor allem ein Mann dafür verantwortlich gemacht - der frühere Generalsekretär und heutige Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Wohl ein Fehler. Denn nirgendwo wurde die Polarisierung der Gesellschaft so deutlich wie in Sachsen. Als im Herbst 2014 die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung in Dresden bis zu 20.000 Menschen auf die Straße brachte, ging ein Riss durch die Stadt und das Land. 2015 schränkte Biedenkopf seine Diagnose zwar ein, sagte, dass die Ostdeutschen zumindest "weitgehend immun" gegen Rechtsextremismus seien. Da hatten die nächtelangen Angriffe von Neonazis auf eine Flüchtlingsunterkunft in Heidenau und wochenlanger fremdenfeindlicher Protest vor einer Unterkunft in Freital aber schon längst Sachsens "braunen Ruf" gefestigt.

Der damalige CDU-Ministerpräsident Stanislaw Tillich hielt sich mit klaren Worten lange zurück. Erst als ein wütender Mob einen Flüchtlingsbus in Clausnitz stundenlang belagerte und in Bautzen eine geplante Flüchtlingsunterkunft brannte, räumte Tillich unumwunden ein: "Ja, es stimmt: Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und es ist größer als viele - ich sage es ehrlich: auch ich - wahrhaben wollten." So etwas hatte man von führenden Christdemokraten im Freistaat bis dato nicht vernommen. Zuvor hatte Tillich selber gern mal populistisch getönt, zum Beispiel, als er meinte, der Islam gehöre nicht zu Sachsen.

Ein Kurs, der von seinem Nachfolger Michael Kretschmer - damals noch CDU-Generalsekretär in Sachsen - mitgetragen wurde. Nun steckt Kretschmer in einem Dilemma. Aus der Bundestagswahl 2017 ging die AfD in Sachsen als stärkste Kraft hervor. Ihn selbst kostete der Erfolg eines AfD-Konkurrenten in Görlitz das Direktmandat im Bundestag. Nur noch ein Jahr hat er Zeit, die Stimmung im Land wieder nachhaltig für die Union zu verbessern. Laut einer aktuellen Sonntagsfrage liegt die CDU bei 30 Prozent und die AfD bei 25 Prozent.