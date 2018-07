Gökay Sofuoglu (56) ist Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Deutschland.​

JA

Natürlich ist Mesut Özil Opfer von Rassismus geworden. Die Sprechchöre in den Stadien waren eindeutig. Die AfD hat Özil rassistisch attackiert. In den sozialen Medien gab es eine Flut von Hasskommentaren, die sich auf seine türkische Herkunft bezogen. Wenn Herr Özil dem DFB Rassismus vorwirft, ist das allerdings überzogen. Der Deutsche Fußballbund hat sich in den letzten Jahren stark für Vielfalt eingesetzt und wichtige Vorzeigeprojekte für Integration auf die Beine gestellt. Schmählich von DFB-Präsident Reinhard Grindel ist es, dass er seinen Fußballspieler nicht vor rassistischen Angriffen geschützt hat. Als Jérôme Boateng von AfD-Politiker Alexander Gauland attackiert worden war, hatte sich der DFB vehement gewehrt und hinter Boateng gestellt. Da kann ich den Frust von Mesut Özil gut verstehen. Sein Foto mit Erdogan war ein Fehler. Aber hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus deklariert Ungarns Regierungschef Viktor Orban als seinen Freund und lässt sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin fotografieren - beide sind keine lupenreinen Demokraten. Auch Matthäus vertritt den DFB, dennoch gab es an ihm kaum Kritik. Wir müssen jetzt verhindern, dass der Fall Özil zum Integrationshindernis für die vielen jungen Deutschtürken hierzulande wird und sich viele von ihnen zweimal überlegen, ob sie in einer deutschen Nationalmannschaft spielen sollten, weil sie die Ablehnung der Öffentlichkeit fürchten. Der DFB ist gefordert, Vielfalt und Integration wieder in den Vordergrund zu rücken. Dafür muss Präsident Reinhardt Grindel abtreten. Auch im Management der Nationalmannschaft müssen personelle Konsequenzen gezogen werden. Ich erwarte ein Signal des DFB, ob im weiter an Vielfalt gelegen ist oder ob er die Nationalspieler daran bemisst, ob sie die Nationalhymne singen oder nicht.

Mathias Middelberg (53) ist innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.​

NEIN

Mesut Özil ist ein großer Fußballer. Er hat auch für die deutsche Nationalmannschaft Großes geleistet. Sein Rücktritt aus dem DFB-Team ist ein Verlust. Es war abwegig, für das Abschneiden der Nationalmannschaft bei der WM nur eine Person verantwortlich zu machen. Es ist auch absolut zu respektieren, dass Mesut Özil - wie viele andere Deutsche mit Migrationshintergrund - zwei nationale Loyalitäten empfindet. Für niemanden von uns sind Herkunft und Kultur der Eltern und Großeltern egal. Sie prägen uns, ob die Vorfahren nun aus Deutschland stammen oder einem anderen Land. Das Bekenntnis dazu ist völlig okay.

Dennoch macht es sich Mesut Özil zu einfach: Statt sich mit dem Kern der Kritik an seinem Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auseinanderzusetzen, wirft er der DFB-Spitze Rassismus vor. Das geht zu weit und verschleiert den Blick auf den Kern der Sache: Zwei deutsche Nationalspieler haben sich unmittelbar vor einer wichtigen Wahl einem autokratisch regierenden und Grundrechte missachtenden Präsidenten für Medienarbeit zur Verfügung gestellt. Ein solches Verhalten ist unangebracht, auch wenn die Vorfahren der Spieler aus diesem Land kommen - übrigens unabhängig davon, ob dieses Land Türkei, Russland oder anders heißt. Denn natürlich hat es auch eine politische Dimension, wenn ein Nationalspieler Deutschland - und damit die unser Land prägenden Werte - international repräsentiert. Das Foto des deutschen Nationalspielers Özil mit Präsident Erdogan ist deshalb mitnichten Privatsache und keine unpolitische Petitesse. Der Vorhalt Richtung Mesut Özil ist auch nicht rassistisch. Denn er gilt genauso für jeden anderen deutschen Nationalspieler und deren mögliche Auftritte mit anderen Autokraten.