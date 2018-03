Von Tobias Schmidt

Berlin. Simone Lange ist Oberbürgermeisterin von Flensburg - und die überraschende Rivalin von Andrea Nahles.

Frau Lange, warum heizen Sie den Personalstreit in der SPD durch ihre Kandidatur jetzt weiter an?

Ich biete den SPD-Mitgliedern eine Alternative, das ist etwas anderes. Als Partei, die immer auf eine starke Basis zurückgreift, sollten wir die Entscheidung über das höchste Partei-Amt auf eine breite Basis stellen.

Das nach Schulz‘ Rückzug Eile geboten ist, sehen Sie nicht?

Nein, wir haben einen starken Bundesvorstand. Außerdem gibt es genügend Stellvertreter, die die Partei übergangsweise führen könnten. Dann könnten wir gemeinsam in Ruhe einen Weg suchen, der die Mitglieder in die Entscheidung über den künftigen Parteivorsitz einbindet. Immerhin geht es jetzt darum, jemanden zu finden, der uns länger erhalten bleibt und den Herausforderungen gewachsen ist. Dafür sollten wir uns Zeit nehmen.

Ist Andrea Nahles nicht die Richtige?

Diese Frage stellt sich zumindest. Ich glaube nicht, dass sie als Fraktions- und Parteivorsitzende in einem die Erneuerung vorantreiben kann, die die SPD so dringend braucht. Diese beiden Positionen zu trennen, hätte den Vorteil, dass wir zwei Führungspersönlichkeiten haben.

Das Thema Urwahl soll auf einem Reformparteitag im Dezember 2018 diskutiert werden. Ist Ihnen das zu spät?

Ja. Wir müssen die Probleme schließlich jetzt lösen. Jetzt ist die Zeit, die Posten in der Partei strategisch klug zu besetzen. Und im Moment entsteht der Eindruck, dass "die da oben" alles alleine regeln, sich völlig von der Basis abkoppeln. Die Mitglieder bei uns in Schleswig-Holstein stöhnen angesichts der Berliner Querelen. Wir müssen Alternativen anbieten. Dazu gehört auch, nicht nur zu kritisieren, sondern selbst vorzutreten. So ist meine Kandidatur gemeint.

Wollen Sie denn Parteichefin werden?

Auslöser für meine Kandidatur war das Vorgehen der Parteiführung in den letzten Tagen. Aber ich hätte meinen Hut nicht in den Ring geworfen, wenn ich das Amt nicht anstreben würde.

Die Personaldebatten überlagern den Mitgliederentscheid. Sollten nicht die Inhalte in den Vordergrund?

Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen und die Posten für das Spitzenpersonal zeitgleich bekannt zu geben, war der große Fehler der letzten Tage. Wir hätten erst über den Inhalt abstimmen und dann erst in die Personaldebatten einsteigen dürfen. Aber den Streit jetzt zu beenden, ist unrealistisch.

Merkel will ihre Namen für das Kabinett bald bekannt geben. Sollte die SPD nachziehen?

Ja, die Paste ist aus der Tube. Man kann so eine Debatte nicht einfach abbrechen. Jetzt müssen die Namen auf den Tisch.