Von Sören S. Sgries

Donaueschingen. Georg Nelius ist nahezu unverschämt gut gelaunt an diesem Samstagmorgen. Lächelnd schlendert der Landtagsabgeordnete aus Mosbach über den SPD-Parteitag. Schüttelt hier eine Hand, hält dort ein Pläuschchen. "In solchen Zeiten sollte man eigentlich die Reihen schließen", sagt er. Dann, achselzuckend: "Aber vielleicht bin ich zu wenig Stratege, um das alles zu verstehen."

"Das alles" ist der Grund, warum der 68-Jährige die Ausnahme ist unter den rund 300 Delegierten hier in Donaueschingen. Von Geschlossenheit keine Spur. Faust in der Tasche, Wut im Bauch - das ist die Regel, nachdem am Vortag ein Verfahrensstreit eskaliert war. Ein paar gibt es auch, die mit tiefen Augenringen auftreten. Bis 3.28 Uhr, so wird auf die Minute genau verbreitet, saß eine Gruppe zusammen, um den ganz großen Eklat zu vermeiden, um aus zwei konkurrierenden Papieren einen gemeinsamen Kompromiss zu schmieden. Es gelang. Und dennoch: Das erste "Familientreffen" nach der Bundestagswahl wird zur konfliktreichen Therapiesitzung für die gebeutelten Sozialdemokraten. Am Ende des langen Tages werden auf offener Bühne über 60 Genossen leidenschaftlich gestritten haben. Und viele mehr in den Gängen.

Zwei Stoßrichtungen gibt es: Die einen empören sich über Generalsekretärin Luisa Boos, die es versäumt hatte, einen richtungsweisenden Leitantrag rechtzeitig mit der Basis abzustimmen. Auch im Parteivorstand lief es dazu nicht glatt. "Ich habe mich maßlos geärgert", so der Mannheimer Kreisvorsitzende Wolfgang Katzmarek. Kurzfristig mit solch einem Papier überrumpelt zu werden, das gehe gar nicht.

Boos hatte sich vor allem auf Parteistrukturen konzentriert. Kritikern wie dem Juso-Vorsitzenden Leon Hahn und Parteivize Frederick Brütting war das zu wenig. In aller Stille und auf die Schnelle hatten sie einen Gegenantrag geschrieben: mehr Zukunft, weniger Rückblick. Dass sie den vor allem in der Presse bewarben, nahmen ihnen wiederum andere übel - inklusive der SPD-Chefin. Jeder dürfe Anträge schreiben, so Leni Breymaier in ihrer Rede. Aber: "Ohne Rücksprache mit der Parteichefin und der Generalsekretärin: Leute, das finde ich einfach nicht in Ordnung", schimpft sie verstimmt. "Ich finde es schad‘, dass wir so miteinander umgehen."

Selbst aus den Reihen der Jusos wird gemotzt. Deren stellvertretender Vorsitzender Florian Burkhardt schnaubt wutentbrannt ins Mikrofon: "Lasst uns über Ideen streiten und endlich mal ein bisschen Mut haben. Nicht immer nur die alten Reflexe, das kotzt mich nämlich an."

Das Kompromisspapier ist dann typisches "Sowohl... als auch...". Der Blick auf Strukturen und in die Zukunft. Und vor allem die Betonung, man wolle das Profil als "linke Volkspartei" schärfen.

Doch die Inhalte sind an diesem Wochenende eigentlich nachgeordnet. Entsprechende Anträge werden, aus Zeitmangel, nicht behandelt. Vor allem gilt es, sich nach den zwei Wahlschlappen in Land und Bund neu zu sortieren, neu aufzustellen, kampagnenfähig zu machen für die kommenden Kommunalwahlen 2019 und das ferne "Superwahljahr" 2021.

"Dieser Funke, den wir gespürt haben im März, der ist überhaupt nicht übergesprungen", beschreibt Breymaier die Entwicklung seit dem "Schulz-Hype". Gleichzeitig gebe es seit der Wahl über 750 Neumitglieder, insgesamt seien dieses Jahr 2700 Menschen eingetreten. Die SPD müsse jetzt ein "Projekt Zukunft" starten. Wie umgehen mit Regionen, wo kein SPD-Abgeordneter anzutreffen sei? Wie "Mitmachpartei" werden? Ein ganzes Jahr der Selbstbeschäftigung empfiehlt die Parteichefin - auch wenn Fraktionschef Andreas Stoch gleich gegensteuert: "Wir können es uns auch nicht leisten, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen."

Weitgehend kassiert wird die Idee, ein neues Grundsatzprogramm zu schreiben - auch wenn die Bundespartei ähnliches vorbereitet. "Das ist etwas, wo man sich verausgabt, wo man Spiegelstrichdiskussionen hat, aber draußen kriegt‘s in Wahrheit keiner mit", warnt Partei-Vize Lars Castellucci. "Lust auf Zukunft entsteht, wenn wir rausgehen zu den Menschen."

Immerhin, jenseits des Streits sendet man am Ende noch ein weiteres Signal nach draußen: In einer knappen Abstimmung wird ein Antrag verabschiedet, der künftig eine "Jugendquote" von zehn Prozent auf allen Parteilisten vorsieht. Doch ob das weit trägt? > Kommentar S. 2