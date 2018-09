PRO

Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion:

Die Entscheidung für oder gegen Organspende ist eine sehr persönliche, die die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod voraussetzt. Das zögern viele Menschen hinaus. Laut Umfragen wären 84 Prozent der Deutschen zur Organspende bereit, aber weniger als die Hälfte hat dies mit einem Organspendeausweis dokumentiert. Angesichts der dramatischen Zahlen auf der Warteliste und den jährlich über 1000 Menschen, die versterben, weil kein passendes Spenderorgan gefunden wurde, halte ich es für legitim, dass sich unsere Gesellschaft und jeder Einzelne von uns mit dem Thema Organspende auseinandersetzt und im Falle einer Ablehnung diese dokumentiert. Ansonsten obliegt die Entscheidung im Ernstfall den Angehörigen, die in einer ohnehin emotional sehr schwierigen Situation dann oftmals überfordert sind.

Für eine Gesetzesänderung ist eine breite gesellschaftliche und politische Debatte unerlässlich, in der wir mit großer Sensibilität die ethischen, religiösen und rechtlichen Fragen diskutieren müssen. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass die alleinige Änderung der Rechtslage noch nicht zu einer wesentlichen Erhöhung der Spenderzahlen führen wird. Entscheidend sind die Bedingungen in den Kliniken, in denen die Organe entnommen werden sollen. Solange die Verantwortlichen für das Thema Organspende nicht genügend sensibilisiert sind und potenzielle Spender identifizieren, diese melden und die notwendigen diagnostischen Schritte in die Wege leiten, wird sich die Lage kaum verbessern. Dass wir in Deutschland ein erhebliches Defizit im Erkennungs-, Dokumentations- und Meldewesen von potenziellen Organspendern haben, ist offenkundig. Deshalb ist wichtig, dass wir im Herbst ein Gesetz auf den Weg bringen, das die Freistellung und Vergütung von Transplantationsbeauftragten verbindlich regelt und den Krankenhäusern den Aufwand entsprechend vergütet.

CONTRA

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz:

Bundesgesundheitsminister Spahn irrt, wenn er behauptet, dass alles versucht wurde. Hunderte von Millionen für Werbung auszugeben, kann nicht alles sein. Vielmehr hat der Staat alles unternommen, um keine Verantwortung zu übernehmen. Weder bei den Richtlinien der Organentnahme, noch bei der Organisation, der Verteilung oder der Aufsicht. Nach wie vor liegt alles in den Händen privater Akteure. Auch wurde zu wenig unternommen, um das verspielte Vertrauen nach den Organspendeskandalen wiederherzustellen. Bis heute ist das Transplantationssystem die staatlich organisierte Verantwortungslosigkeit. Doch an diesen elementaren Fehlern will Spahn nichts ändern.

Die vorgeschlagene Widerspruchslösung ist der falsche Weg. Sie setzt die Axt an den Grundrechten an. Denn das Recht auf Selbstbestimmung ist in unserer Verfassung eines der höchsten Güter. Schweigen heißt nicht Zustimmung. Jede Spende ist eine freiwillige und bewusste Entscheidung. Es ist ethisch besonders wertvoll, einem anderen Menschen sein Organ und damit mehr Lebenszeit zu schenken. Doch dieses Geschenk ist nicht mit der Brechstange zu erzwingen. Zudem würde dem Transplantationssystem ein Bärendienst erwiesen. Denn eine solche Pflicht wird die Vertrauenskrise weiter verstärken. Die Mitglieder des Bundestages werden sich bei einer offenen Diskussion dazu bekennen müssen, ob sie sich für oder gegen die Freiheitsrechte entscheiden wollen.

Viel wichtiger wäre aber, dass der Gesetzgeber Verantwortung übernimmt. Das System muss in staatliche Hände gelegt werden. Der Bundestag hat die Regeln und Verteilungskriterien verbindlich festzulegen. Denn die bisherigen Kriterien Dringlichkeit und Erfolgsaussicht widersprechen sich. Auch Organisation und Kontrolle des Transplantationssystems muss eine staatliche Einrichtung übernehmen. Nur das sorgt für Gerechtigkeit und gewinnt verlorenes Vertrauen zurück.