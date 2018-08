PRO

Karl Lauterbach, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion:

Im Alter hängt die Lebensqualität der Menschen von der Gesundheit und der wirtschaftlichen Sicherheit in besonderer Weise ab, es sind die bestimmenden äußeren Faktoren. Dabei konnte durch Studien klar belegt werden, dass ökonomische Unsicherheit auch auf die Gesundheit voll durchschlägt und Stress Krankheiten noch verstärkt. Da man im Alter sehr häufig im Gegensatz zu früheren Lebensphasen weder die Gesundheit noch das Einkommen maßgeblich beeinflussen kann, fühlen sich viele der Situation ausgeliefert.

Die Frage stellt sich also, ob die Renten sich parallel zu den Löhnen entwickeln sollen oder ob das Rentenniveau im Vergleich zu den Löhnen abgehängt werden darf. Dies wäre nach jetziger Rechtslage zu erwarten. Der Vorschlag von Olaf Scholz will das zu Recht verhindern. Als die jetzige Gesetzgebung beschlossen wurde, waren weder die geringe Inanspruchnahme noch die langfristig extrem geringe Rendite der privaten Altersvorsorge bekannt. Daher ist es zum kompensatorischen Aufbau der privaten Altersvorsorge nie gekommen, geblieben sind nur die Kürzungen. In der Kombination sinkendes Rentenniveau, Folgen der hohen Arbeitslosigkeit der 2000er Jahre und steigender Mietpreise muss eine ganze Generation vor Altersarmut und vom Abgehängtsein geschützt werden. Das kostet Geld, aber Deutschland kann sich das leisten. Gutverdiener und Beamte werden zum Beispiel bisher unterproportional an den Kosten der solidarischen Rente beteiligt und sind selbst in der Regel im Alter von den beschlossenen Kürzungen nicht betroffen.

Die Frage, ob wir das Rentenniveau stabil halten, ist eine politische. Das müssen wir entscheiden. Dann können Experten Vorschläge machen, welches die gerechteste Finanzierung dieses Projektes sein kann.

CONTRA

Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU e.V.:

Die SPD möchte aus ihrer Forderung nach einem Mindestrentenniveau schnellen politischen Profit schlagen. Die Zeche dafür müssen alle Beitragszahler und die junge Generation zahlen.

Wie Rentenexperte Professor Axel Börsch-Supan vom Münchener Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik berechnet hat, würde die SPD-Forderung nach einer Festschreibung des Rentenniveaus auf 48 Prozent den Beitragszahler bis 2040 rund 500 Milliarden Euro kosten. Noch dramatischer wird die finanzielle Schieflage, wenn gleichzeitig der Rentenbeitragssatz auf 20 Prozent festgeschrieben wird: Dann fallen bis 2040 Mehrausgaben von 1,3 Billionen Euro an. Dies hat ganz aktuell das Prognos-Institut im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ermittelt. Allein im Jahr 2040 würde eine Finanzlücke von 118 Milliarden Euro klaffen. Um diese zu schließen, müsste der aus Steuern finanzierte Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung von heute rund 100 auf über 200 Milliarden Euro steigen.

Populisten verschiedener Parteien gelingt es immer wieder, bei den Bürgern Angst vor Altersarmut zu schüren, obwohl die Renten weiterhin steigen werden. Dabei sind Senioren wesentlich weniger als andere Altersgruppen von Armut betroffen: Lediglich drei Prozent der Über-65-Jährigen sind auf Grundsicherung angewiesen, verglichen mit neun Prozent im Bevölkerungsdurchschnitt. Wenn die Politik gezielt diesen drei Prozent helfen will, kann sie das mit wesentlich geringerem Aufwand und Geldeinsatz - ohne das gesamte Rentensystem und die öffentlichen Haushalte in Schieflage zu bringen.

Mit einer solchen verantwortungsvollen Politik lässt sich freilich nicht Stimmung machen.