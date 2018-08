Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Justizministerin prescht vor, fordert rasche und lückenlose Aufklärung: "Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden", verlangt Katarina Barley. Die Pöbel-Attacke eines Pegida-Demonstranten und der Einsatz der Polizei in Dresden gegen ein Fernsehteam des ZDF haben ein Nachspiel, werden zum Politikum, das auch die Bundespolitik beschäftigt. Justizministerin Barley und andere Berliner Politiker schalteten sich ein. Sie wollen Klarheit über das Vorgehen der Beamten während einer Demonstration der rechtspopulistischen Initiative, die letzten Donnerstag am Rande eines Besuches von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Elbmetropole stattfand.

Hintergrund Verfassungstreue Im Öffentlichen Dienst wird zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten unterschieden. In Sachsen werden beide Gruppen gleichermaßen über ihre Pflicht zur Verfassungstreue belehrt. Ein Mitarbeiter muss ausdrücklich erklären, dass er die "Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes" bejaht, dass er sich "in seinem gesamten Verhalten" zu ihnen bekennt und dass er für ihre Erhaltung eintritt. Beschäftigten, die gegen diese Belehrung verstoßen, droht eine außerordentliche Kündigung. In der Vergangenheit haben Arbeitsgerichte darüber entschieden, was in konkreten Fällen "gesamtes Verhalten" bedeutet. Im September 2012 urteilte das Bundesarbeitsgericht im Falle eines entlassenen NPD-Mitglieds, Angestellte im Öffentlichen Dienst dürften den Staat nicht aktiv bekämpfen: "Entfaltet ein Arbeitnehmer - und sei es nur außerdienstlich - Aktivitäten dieser Art, kann dies ein Grund für eine Kündigung (...) auch dann sein, wenn das Verhalten nicht strafbar ist." dpa

[-] Weniger anzeigen

Ein Pegida-Demonstrant, der sich als Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes entpuppt, Polizisten, die Journalisten 45 Minuten lang festhalten und an ihrer Arbeit hindern - einmal mehr stehen die Gesetzeshüter im Freistaat in der Kritik. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich hinter den Polizeieinsatz gestellt, warnte gestern vor Vorurteilen gegenüber den Gesetzeshütern und mahnte, die Debatte zu versachlichen. "Sachsen tritt für die Meinungs- und Pressefreiheit ein. Das ist eine Grundlage unserer Politik", sagte er. In den Sozialen Netzwerken hagelte es Kritik und Spott, kam ein Mal mehr der Vorwurf auf, die sächsische Polizei sei "auf dem rechten Auge blind".

"Jeder Angriff auf die Pressefreiheit ist einer zuviel", warnte SPD-Politikerin Barley. Schließlich sei die Pressefreiheit eine der Säulen des Rechtsstaates. In Dresden stand das Thema gestern ganz oben auf der Tagesordnung des Innenausschusses des Landtages, in Berlin wurden Rufe nach Aufklärung und Konsequenzen laut.

Besondere Brisanz bekommt der Fall dadurch, dass der pöbelnde Demonstrant, der ein ZDF-Team wegen Filmaufnahmen verbal attackiert und sie später angezeigt hatte, Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes ist. "Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat!", hatte er gerufen. Inzwischen zog er die Anzeige zurück und wird von LKA-Beamten befragt, muss möglicherweise mit dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich nicht um einen Beamten, sondern einen Angestellten, der beim LKA mit Wirtschaftskriminalität beschäftigt ist. Das LKA wollte mit Verweis auf den Datenschutz keine Angaben zu dem Mann machen.

Der mit Deutschlandhut bekleidete Mann hatte sich an einer Demo der islamfeindlichen Pegida-Bewegung gegen den Kanzlerinnen-Besuch beteiligt und sich gegen Filmaufnahmen gewehrt. Polizeikräfte hatten darauf die Journalisten kontrolliert, ihre Personalien aufgenommen und sie eine Dreiviertelstunde lang befragt und festgehalten. Das ZDF hatte gegen dieses Vorgehen protestiert und von einem Angriff auf die Pressefreiheit gesprochen. Chefredakteur Peter Frey sah darin "eine klare Einschränkung der freien Berichterstattung".

Auch der frühere Chef der Grünen, Cem Özdemir, meldete sich zu Wort und forderte Konsequenzen. Hüter des Grundgesetzes wie auch Mitarbeiter des Landeskriminalamtes hätten bei Demonstrationen von Verfassungsfeinden nichts zu suchen, sagte er. Özdemir forderte "endlich Klartext" vom sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Kretschmer. Bei der Dresdner Generalstaatsanwaltschaft soll inzwischen eine Anzeige gegen die Einsatzkräfte der Polizei eingegangen sein.